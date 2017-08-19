Сон или...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:14

Kiria Просмотров: 38 Комментарии: 1 +2 Вчера, 23:08 by

Ребят, я только что зарегистрировалась, поэтому прошу не судить строго. Столько всего написано здесь! Вот читала, читала истории и все же решилась рассказать свою.Произошло это со мной в 2005 году, после рождения моей первой дочурки. С мужем мы жили, наверное, не как все молодые семейные пары. Точнее, у меня были постоянные вспышки ревности. И в один холодный зимний вечер, можно сказать, уже ночь, я начинаю выяснять отношения с супругом. У меня начинаются приступы ревности, хотя они были обоснованные... Прошу заметить, что муж до этого никогда не поднимал руку. Но тут скандал дошел до того, что я ему говорю: "Все, я подаю на развод", - и тут его руки впиваются мне в шею.Далее что происходит со мной.... я нахожусь в каком-то сером поле. И стоит много людей: от трехгодовалых деток до старейшин. Одежда вся серая, точнее, серо-белая. И все смотрят на меня. Я подхожу к ним ближе и начинаю тянуть руку каждому и говорить: "Здравствуйте, я Кира", - но в ответ я слышу тишину и вижу только их взгляды, бездонно смотрящие на меня. И, отчаявшись, я начинаю уже кричать и плакать. Я так хотела, чтобы хоть кто-нибудь мне ответил. И спустя какое-то время только один старичок с длинной седой бородкой ответил мне: "Не время".Очнулась я от того, что муж меня хлопает по щекам с силой и кричит, чтобы я открыла глаза. Когда я увидела его глаза, полные слез, поняла, насколько я ему дорога. Ну это как в сопливых сериалах о любви... Дело-то тут не в этом. Я просто по сей день не могу понять, что это было. Что это был за сон. А может я была между жизнью и смертью.Повторюсь еще раз, не судите строго. Я не умею так ярко и красочно расписывать свои события, как некоторые на этом форуме.

Ключевые слова: По ту сторону смерть авторская история

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