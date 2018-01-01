Кузенька знает будущее

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:44 by

После смерти моего мужа, Владимира, мне по наследству досталось полдома. Оформила все документы и была уверена, что вскоре вступлю в права. Но как-то снится мне сон.Подхожу я к дому, а там какие-то люди на лопате из дверей какое-то серое, круглое, трясущееся существо выносят. Я говорю:- Подождите, подождите, что это вы потащили из моего дома? Ой, да это же мой домовой! Дайте-ка его сюда!И взяла его на руки, а он и перестал трястись, прижался ко мне и спрашивает:- Где я буду жить?- А раньше ты где жил?- На печке?У нас раньше в доме была русская печь. Со временем её разобрали, и осталась от неё большая лежанка. Подхожу я к печке, а там всего четверть лежанки. Я спрашиваю его:- Тебе места-то хватит?- Да, но целую было бы лучше…Я и отпустила его на лежанку.Проснувшись, я подумала: "Почему же от печки всего четвёртая часть-то осталась?". Вскоре всё стало понятно. Брат мужа где-то достал завещание сорокалетней давности, подал в суд. В итоге при делёжке мне досталась всего четверть дома, а не половина, как я надеялась. Вот тогда-то я и вспомнила сон про домового. Я договорилась с братом мужа, выплатила ему за его часть наследства сумму, которую он просил, и оформила весь дом на себя. Нам с Кузенькой (так я назвала домового) действительно теперь места хватает. Впоследствии я вышла замуж. К нам переехала моя мама. Мы живём очень дружно. Кузю своего я очень люблю. Постоянно разговариваю с ним, угощаю вкусненьким. Когда ухожу или уезжаю, прошу его охранять наш дом.Тамара Дмитриевна Гуровская, г.Партизанск, Приморского края.

Ключевые слова: Смерть мужа сон домовой завещание Кузя

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