Проска

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:40

Причина: Изменен раздел

idle Просмотров: 89 Комментарии: 6 +3 Сегодня, 19:40 by

О старых временах, как водится. Проской ее звали. Бабка жила в нашей деревне, имела не лучшую репутацию. Выпивала, подворовывала, что плохо лежит. Ну, это мне, как малолетке, со слухов перепадало от старших. Бывало, косу у кого умыкнет и пойдет косить бурьян по обочине. К слову, косила она умело, но речь не об этом.Боялись эту бабку до дрожи в суставах и прочих высыпаний. Ходили слухи, что она ворожит люто и в могилу загонит, если ей что поперек скажешь. Мы, пацаны, этой версии придерживались, как официальной. Семья у нее была, дочка с мужем пропойцей и внучатами, которых время от времени забирали в детский дом. Где мамки-паки обретались – неизвестно.Так вот, в один из очередных визитов из детского дома, в родные, так сказать, пенаты, появилась она. Галей ее звали, внучка той Проски. Я как ее увидел, сразу потерял покой. Красивая, как статуя греческой богини, ловкая как куница и хитрая как лиса. Детвора в деревне всегда вместе была, но, что странно, ни один пацан даже не пытался с ней сблизиться. Я не спрашивал, но видел - боялись. Чего боялись – известно.Шуры-муры, стали мы с Галей чуть больше, чем друзьями. В один из вечеров провожал я ее до дома. Сидели мы под сиренью на скамейке перед палисадником, прощались. Стоит заметить, палисадник у них был не ахти, малиной зарос, забор покосился.Сидим мы, в общем, воркуем, и тут шелест слышится, будто кабан через кусты прет. Я вскинулся, а там Проска из малинника выглядывает. В глаза мне пронзительно посмотрела и молвит шепотом: «Беги, я догоню». Я не побежал, попятился, будто ноги отказали.Что было дальше - не могу вспомнить, но с тех пор мне периодически снилась Проска, бегущая за мной. Много чего случалось, сейчас и не упомнишь, но со временем я перестал убегать, она догоняла меня и что-то говорила. Зачем я это написал? Этой ночью, впервые за много лет, мне приснилась Проска, она догнала меня, и мы поговорили. О чем - я не помню, не знаю, что она сказала, но я проснулся счастливым.

Ключевые слова: Проска бабка ведьма погоня авторская история

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