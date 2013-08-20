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Сны

Проска

О старых временах, как водится. Проской ее звали. Бабка жила в нашей деревне, имела не лучшую репутацию. Выпивала, подворовывала, что плохо лежит. Ну, это мне, как малолетке, со слухов перепадало от старших. Бывало, косу у кого умыкнет и пойдет косить бурьян по обочине. К слову, косила она умело, но речь не об этом.

Боялись эту бабку до дрожи в суставах и прочих высыпаний. Ходили слухи, что она ворожит люто и в могилу загонит, если ей что поперек скажешь. Мы, пацаны, этой версии придерживались, как официальной. Семья у нее была, дочка с мужем пропойцей и внучатами, которых время от времени забирали в детский дом. Где мамки-паки обретались – неизвестно.

Так вот, в один из очередных визитов из детского дома, в родные, так сказать, пенаты, появилась она. Галей ее звали, внучка той Проски. Я как ее увидел, сразу потерял покой. Красивая, как статуя греческой богини, ловкая как куница и хитрая как лиса. Детвора в деревне всегда вместе была, но, что странно, ни один пацан даже не пытался с ней сблизиться. Я не спрашивал, но видел - боялись. Чего боялись – известно.

Шуры-муры, стали мы с Галей чуть больше, чем друзьями. В один из вечеров провожал я ее до дома. Сидели мы под сиренью на скамейке перед палисадником, прощались. Стоит заметить, палисадник у них был не ахти, малиной зарос, забор покосился.

Сидим мы, в общем, воркуем, и тут шелест слышится, будто кабан через кусты прет. Я вскинулся, а там Проска из малинника выглядывает. В глаза мне пронзительно посмотрела и молвит шепотом: «Беги, я догоню». Я не побежал, попятился, будто ноги отказали.

Что было дальше - не могу вспомнить, но с тех пор мне периодически снилась Проска, бегущая за мной. Много чего случалось, сейчас и не упомнишь, но со временем я перестал убегать, она догоняла меня и что-то говорила. Зачем я это написал? Этой ночью, впервые за много лет, мне приснилась Проска, она догнала меня, и мы поговорили. О чем - я не помню, не знаю, что она сказала, но я проснулся счастливым.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:40
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 19:40 by idleПросмотров: 89Комментарии: 6
+3

Ключевые слова: Проска бабка ведьма погоня авторская история

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Комментарии

#1 написал: idle
Сегодня, 20:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 3
уж лучше в несерьезные истории напрвьте
Зарегистрирован: 20.08.2013
#2 написал: Lynx
Сегодня, 20:21
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (3386|0)
Публикаций: 374
Комментариев: 2 019
Цитата: idle
уж лучше в несерьезные истории напрвьте


Прежде, чем публиковать и выбирать раздел, убедительная просьба: читайте правила и аннотации к разделам. Тогда Вам станет понятно, что и куда отправлять. Для раздела ИЖ ничего мистического здесь нет.
Зарегистрирован: 23.02.2016
               
#3 написал: idle
Сегодня, 20:33
-1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 3
убедительная просьба, подскажите, как удалить аккаунт
Зарегистрирован: 20.08.2013
#4 написал: idle
Сегодня, 21:52
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 3
Много времени потратил, так и не нашел как выпилить акк и все мои публикации. Подскажите плс
Зарегистрирован: 20.08.2013
#5 написал: Estellan
Сегодня, 22:03
0
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (912|0)
Публикаций: 119
Комментариев: 1 204
idle
Это сделать невозможно.
Право на решение о том, оставлять или удалять публикации, оставляет за собой администрация.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#6 написал: Летяга
Сегодня, 22:32
0
Группа: Модераторы
Репутация: (9686|-4)
Публикаций: 447
Комментариев: 7 155
idle, зачем Вы хотите лишить нас своих рассказов? Лично у меня они - в числе самых любимых.
Плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
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