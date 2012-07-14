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Сны

Приснилось

Лет десять назад я только начинал осваивать профессию осветителя на студии Горького и параллельно в новостной студии Второго канала. Работать было интересно, несмотря на большую нагрузку, – в некоторые вечера ноги я приволакивал домой с трудом и после ужина падал в постель замертво… Вот в одну из таких ночей мне приснился этот сон.

Я на работе, в большом съёмочном павильоне. Мы с напарником устанавливаем свет накануне записи какой-то большой передачи. Установка света (для справки) - процесс увлекательный, дарящий массу положительных эмоций, и связан, в основном, с переносом и перевешиванием с места на место здоровенных и тяжёлых линзовых приборов.

Так вот, в один момент напарник вручает мне в руки некие детали от штативов и просит отнести их на склад по причине ненадобности. Выхожу в коридор и тащу эти железки на склад. Коридор немного сужается, потом ещё немного и становится узким настолько, что я начинаю чиркать концами этих железок по стенам. Но этого недостаточно, и следом за шириной коридора начинает уменьшаться его высота. С каждым шагом потолок приближается к полу, сам пол превращается из каменного в земляной, света всё меньше… Я иду, сначала наклонившись, затем на корточках гусиным шагом, потом встаю на четвереньки.

Коридор тем временем превращается в слабо освещённую сырую щель с земляным полом, я ложусь на пол, уложив железки на сгиб локтя, подобно автомату Калашникова, и продвигаюсь дальше по-пластунски. Но потолок всё ниже, и вот уже затылок чиркает по потолку, голову держать прямо больше не получается, и я поворачиваю её боком. Щека трётся по земле, воздух пахнет такой характерной жаркой подвальной сыростью, а я всё ползу с этими железяками.

И вот уже лопатками я задеваю об потолок всё сильнее и сильнее. И вот уже я протискиваюсь в эту щель с усилием. И вот уже потолок не даёт моей грудной клетке раскрыться и сделать полноценный вдох. И вот уже ни капли кислорода не попадает в мой раззявленный рот, и выпученные глаза вперились в кромешную темноту. И вот уже мной овладевает паника, страх захлёстывает мой разум…

И я просыпаюсь. Мокрый, с судорожным вдохом, с трясущимися руками, бешено колотящимся сердцем и зашкаливающим пульсом. Потом долго сижу в сумраке спальни, успокаиваю дыхание. Это был всего лишь сон, всего лишь сон…

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:42
Сегодня, 09:42 by SchwindlerПросмотров: 51Комментарии: 8
+2

Ключевые слова: Сон работа приснилось подвал тоннель авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 09:55
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (574|0)
Публикаций: 243
Комментариев: 2 055
Ммм, а где мистика-то? А ещё постоянные "и вот" напрягали. Без оценки.
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:02
0
Группа: Журналисты
Репутация: (1410|0)
Публикаций: 557
Комментариев: 6 236
Специфический сон, именно связанный с работой...."осветитель"....а мне почему то вспомнился фильм...э э э м.м..."Господин Оформитель" ...вот такая ассоциация. blush +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                   
#3 написал: Schwindler
Сегодня, 10:14
0
Группа: Авторы
Репутация: (139|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 214
Цитата: Qusto
Ммм, а где мистика-то? А ещё постоянные "и вот" напрягали. Без оценки.

А мистика должна быть? Это просто страшный сон. А написать мне захотелось именно так. И вот. Нравится так.

Цитата: Сделано_в_СССР
Специфический сон, именно связанный с работой...."осветитель"....а мне почему то вспомнился фильм...э э э м.м..."Господин Оформитель" ...вот такая ассоциация. blush +++


"Господин Осветитель"))). Не смотрел этот фильм... Про что хоть?
Зарегистрирован: 3.02.2018
#4 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 10:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 73
Мне одно время часто снилось, что я где-то в тесноте и это меня душит. Где-то видела предположение, что это такое себе "воспоминание из детства". Вроде как это означает, что человек с ужасом пережил момент собственного рождения. Занятно, правда?
Зарегистрирован: 18.07.2016
#5 написал: Schwindler
Сегодня, 10:22
+1
Группа: Авторы
Репутация: (139|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 214
Цитата: Fleur Delacour
Мне одно время часто снилось, что я где-то в тесноте и это меня душит. Где-то видела предположение, что это такое себе "воспоминание из детства". Вроде как это означает, что человек с ужасом пережил момент собственного рождения. Занятно, правда?

Занятно... Вообще, думаю, момент рождения стрессовый для младенца.
К счастью, такой сон приснился мне всего один раз...
Зарегистрирован: 3.02.2018
#6 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 10:32
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 73
Цитата: Schwindler
[Занятно... Вообще, думаю, момент рождения стрессовый для младенца.
К счастью, такой сон приснился мне всего один раз...

Есть и куда более очевидное толкование, из тех, что лежат на поверхности - проблемы так "давят" человека.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#7 написал: Joss
Сегодня, 10:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 150
Жаль, что проснулись и не вышли во сне на свет. Не нашли, нет выхода из ситуации... Разберитесь какая ситуация так сильно над вами давлеет?
Зарегистрирован: 1.02.2016
#8 написал: Летяга
Сегодня, 12:12
0
Группа: Модераторы
Репутация: (9528|-4)
Публикаций: 392
Комментариев: 6 966
Вполне себе кошмар. Толковать тоже по разному можно. А можно и не толковать.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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