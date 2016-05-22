"Внимание! Ваша остановка - АД!"

Lynx Просмотров: 50 Комментарии: 6 +5 Вчера, 21:09 by

Вчера приснился интересный сон. Видела его от первого лица, то есть, со стороны я себя не наблюдала. И он был такой явный, сон этот, такой ощутимый, а когда я проснулась, на мгновение стало мне тоскливо.Снится мне, что у меня есть сестра, ростом с меня, блондиночка. Вроде мы погодки.Мы ходили на занятия по балету, только в разные группы. Меня хотели перевести к ней в старшую, более продвинутую, но я очень переживала, что среди опытных парней и девушек я буду выглядеть коровой, но моя сестра уговорила меня.Я помню, что настал отчетный концерт, мы были в черных блестящих концертных купальниках, рядом репетировали парни, а я жалась в уголок. Переживала, потому что в группе были все-таки девушки, которые считали меня неопытной и также считали, что в этой группе мне не место вообще.Мы были в репетиционном зале, а потом началось обрушение - рухнул потолок, нас с сестрой накрыло. Мы даже ничего не поняли.А потом оказались в странном городе. Вообще - он ничем почти не отличался от обычных реальных городов, просто улицы были пустынными, не пели птицы, не шумели машины - вообще ничего, но, однако, краски были очень яркими.Я не знаю, но к нам как-то быстро пришло понимание, что мы с ней умерли.- Нам надо найти нашу маму. Понимаешь? Обязательно найти! - говорит мне сестра.Я вижу, что она волнуется, а я почему-то нет. Меня куда-то тянет, я не пойму, куда же. И понимаю, что до нашей матери мне нет совершенно никакого дела.- Зачем ее искать? Мы же умерли, - говорю я ей.- Как зачем? - она удивленно посмотрела на меня. - А вдруг она тоже погибла?! Она же пришла смотреть на нас! Нам надо найти ее! Надо знать, что у нее все в порядке!Но я была как в прострации.- Ты знаешь... Ищи без меня. Мне надо идти...- Куда?!- Я не знаю... - я оглядываюсь, будто что-то ищу. - Я не могу остановиться, мне надо идти.И я пошла вперед.- Стой! Ты не можешь так поступать!Я шла по улочкам и вглядывалась в каждый угол, а сестра бежала за мной и что-то кричала. Потом я увидела трамвайные пути, но нигде не могла найти остановку.- Наверное, мне надо начать вот отсюда.- Нам надо начать с поиска мамы! - кричит сестра. - Куда ты собралась?! Ты здесь не знаешь ничего! Как и я!- Почему-то здесь нет остановки... - бормочу я, игнорируя сестру. - Ладно, встану здесь. Увидят - остановятся.И правда - подъехал странного вида трамвай (не было видно колес, не было окон - они были только спереди. Один сплошной белый цвет) и остановился возле нас с сестрой. Двери бесшумно раздвинулись, и я невозмутимо шагнула внутрь.- Стой! - крикнула сестра, а я оглянулась.В этот момент я заметила, что и к ней я теряю какие-либо чувства.- Я провожу тебя... - сказала она.Я кивнула, и мы зашли.Водитель оглянулся, смерил нас взглядом. Достал листок, посмотрел на него, а потом снова на нас, потом достал телефон и начал кому-то звонить.- Да. Знаешь, у тебя тут назревают проблемы, - он заговорил с кем-то и посмотрел на меня. - Да, готовься.Потом он закрыл двери, и трамвай бесшумно тронулся с места.Пока мы ехали, сестра нервничала, и оглядывалась, а я наоборот - была спокойна и уверена, что все идет как надо. Я начала видеть в сестре больше незнакомку, чем родного человека.Внезапно я посмотрела на водителя и сказала:- Знаете, в следующий раз, в еще один следующий раз, я, наверное, выберу родиться мужиком.Водитель улыбнулся, а я засмеялась.Вскоре трамвай остановился. Я встала, двери распахнулись, а за ними не было асфальта или чего-то. За ними зияла огромная дыра.- Ну, вот и твоя остановка.- А что за остановка? - спрашиваю.- Ад.И тут меня с силой толкают в спину. И я лечу в эту дыру, в эту яму.Почему-то толчку в спину я не удивилась тоже.Я развернулась в полете и провожала отдаляющийся свет. Я улыбалась. Я была готова, страха у меня не было. Будто бы знала, на что иду.Яма была очень глубокая, я видела свои руки и ноги в свободном полете, видела стены этой ямы, проносящиеся стремительно.Эти стены были этажами, на каждом этаже были яркие надписи. Я знала, что каждый этаж - это мир, а мой - самый нижний. И это ад.Последнее, что я подумала: "Хм, черти, огонь, гиена огненная... Ну, просто смешно же". А потом глухой удар спиной.И я просыпаюсь.Вот тебе и ад.P. S. В реальной жизни у меня две сестры, они младше меня на 5 лет. Балетом я занимаюсь, но не с детства, только с декабря 2017-го года. Отчетных концертов никогда не было, а идея заниматься пришла вообще спонтанно. Захотела и все, и никакие насмешки и отговорки друзей и родных меня не остановили. Занимаюсь, делаю потихоньку успехи, хоть и мизерные, но все равно. Но это так, просто к слову.

Ключевые слова: Сестра смерть путь яма падение ад авторская история

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