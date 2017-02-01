Сны, которые предвещают смерть

Сны, которые предвещают смертьВ 2008 году моя мама упала и сломала шейку бедра.
У неё были большие проблемы с суставами, а теперь еще плюс и эта проблема. Она так и не смогла стать на ноги.
Мне 3 раза снился сон, что мама уходит куда-то, я кричу, что она на своих ногах не сможет идти, мамочка, не иди.
Она говорила, что ей легко и хорошо.
Я каждый раз говорил, что ты не можешь идти, тебе нехорошо, ты не сможешь дойти. Но она всё равно ушла.
Перед смертью она сказала: «побудь со мной, обняла меня и сказала, что она скоро умрёт».
Мне это было очень тяжело, я не хотел это слышать.
И после этого она умерла на моих руках буквальною. Я себя виню в том, что я не выслушал её.
Мне было очень страшно. Скажите, как перестать бояться и не верить в страшное.
Мы очень программируемы, даже через наши сны. Как перестать бояться? Вот это реально страшно.
Как сказал один святой: «а ты не верь, и не сбудется».
Как быть, чтобы не так страшно было?
Я так понимаю теперь, что от наших молитв ничего не меняется.
Наша семья после её смерти продержалась недолго. Потом умер папа.
Автор: Александр Петров.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:06
Сегодня, 03:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 26Комментарии: 0
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