Сны, которые предвещают смерть

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 03:30 by

В 2008 году моя мама упала и сломала шейку бедра.У неё были большие проблемы с суставами, а теперь еще плюс и эта проблема. Она так и не смогла стать на ноги.Мне 3 раза снился сон, что мама уходит куда-то, я кричу, что она на своих ногах не сможет идти, мамочка, не иди.Она говорила, что ей легко и хорошо.Я каждый раз говорил, что ты не можешь идти, тебе нехорошо, ты не сможешь дойти. Но она всё равно ушла.Перед смертью она сказала: «побудь со мной, обняла меня и сказала, что она скоро умрёт».Мне это было очень тяжело, я не хотел это слышать.И после этого она умерла на моих руках буквальною. Я себя виню в том, что я не выслушал её.Мне было очень страшно. Скажите, как перестать бояться и не верить в страшное.Мы очень программируемы, даже через наши сны. Как перестать бояться? Вот это реально страшно.Как сказал один святой: «а ты не верь, и не сбудется».Как быть, чтобы не так страшно было?Я так понимаю теперь, что от наших молитв ничего не меняется.Наша семья после её смерти продержалась недолго. Потом умер папа.Автор: Александр Петров.

Ключевые слова: Сон страшное молитвы смерть

Другие, подобные истории: