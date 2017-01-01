Ты мой...

Новость отредактировал Mina Harker - Сегодня, 20:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

LisNikita Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:58 by

Этот тоннель... Чертов тоннель! Когда же он кончится?!У машины почти кончился бензин. Я даже модели не знаю, вообще такой раньше не видел. Но это меня мало волновало. Больше меня беспокоило ТО, что преследовало меня. Я не видел ЭТОГО, но я ощущал ЭТО. Нечто чужое, враждебное, сам Ужас... До боли в ноге вдавил педаль газа.БЫСТРЕЕ!!!!Впереди лишь тьма, кажется, я еду уже целую вечность. Прошлого нет, будущего не будет... Есть только эта дорога из гравия, старая машина и всепоглощающий ужас, который, казалось, всегда был за моей спиной...Нет, не может быть! Свет в конце тоннеля, мать его! Быстрее, быстрее, пусть свет солнца ослепит меня, но он растворит этот Ужас, превратит в прах.И вот, наконец-то яркий свет. Черт, я ничего не вижу!Машина подскочила на ухабе и перевернулась. От удара о руль я потерял сознание. Разбудили меня звуки взрывов, автоматные очереди и... крики. Но не только крики боли или страха. Там было еще Нечто... Я узнал Это. Оно гналось за мной по тоннелю. Кажется, Оно выбралось наружу вместе со мной.Я выбрался из машины на четвереньках, порезав пальцы об осколки бокового стекла, лежащие на земле. Приподнялся, держась правой рукой за машину.Ад? Ад - всего лишь детская площадка, по сравнению с тем, что увидел я! Это раньше был город. Часть зданий была полностью разрушена, а часть... Боже... Их поглотило Нечто, оно было живое. Небоскребы постепенно исчезали в утробе этой живой трепещущей массы. Затем я перевел взгляд вниз, на землю. По улицам в панике бегали люди, солдаты (почему они в американской форме, ведь я на Украине живу?) безуспешно пытаются отбиться от нападающих на них тварей. Эти твари...Представьте себе свою смерть... Эти существа внушали именно такое чувство. Этого не могло быть на самом деле! Люди? Нет, они были похожи на людей с деформированными туловищами, некоторые ходили на ногах, которые росли на плечах... Боже... Это невозможно описать. Хоботы, щупальца в самых невообразимых местах. Я видел существо, у которого голова появлялась из груди, ребра разрезались, показывая ее. Каждая тварь отличалась от другой, но у всех было одно сходство: один глаз - красный глаз без белка, один кроваво-красный глаз...Бедные солдаты были обречены. Твари не обращали никакого внимания на оружие. А солдаты гибли один за другим. Их рвали на части, жгли кислотой, топтали.Но самое страшное, что тела убитых солдат и мирных жителей спустя какое-то время тоже превращались в подобных тварей. И нападали на других.Эта картина захватила мое существо, я не мог оторваться от этого ужаса.Тут я услышал дыхание... нечеловеческое дыхание...- Ты мой...Я обернулся - и тут тварь ворвалась в меня, разорвав грудную клетку.Понадобилось больше двадцати минут, чтобы отойти от этого кошмара. Таких реалистичных снов я еще никогда не видел. Я... правда был там. Подумав немного, я с ужасом осознал, что фразу произнес я, а не тот монстр. Мне потребовалось минут сорок, чтобы вспомнить, что же я хотел сказать...Я вспомнил: "ТЫ МОЙ СТРАХ".

Ключевые слова: Кошмар небоскребы монстры ужас авторская история

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