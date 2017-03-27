Красная дама

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 16:37

Анека Просмотров: 81 Комментарии: 1 +3 Вчера, 16:37 by

2000 год. Я с семьей только переехала в новый город. Мне 9 лет.Первое время мне ничего плохого не снилось, ничего не происходило, никто меня не душил и тому подобное... Но, спустя какое-то время началось что-то достаточно странное.Мне начал сниться один и тот же сон очень долгое время, причем сон такой реальный. В общем, к самому сну. Просыпаюсь я во сне от того, что дверь в зале (с моей комнаты виден вход в зал) начинает стучать об стену, как будто ею кто-то бьет, я встаю с кровати, причем осознанно, и иду к этой двери, когда подхожу к ней, дверь начинает все меньше и меньше стучать. Мне становится страшно и любопытно одновременно. В этот момент над дверью между стенкой так красиво будто выплывает девушка. Красивая брюнетка, волосы собраны как у балерины, красная помада и красное платье с длинным шлейфом, который развевается по всему залу. В этом сне я полностью могу контролировать себя, идти мне туда или нет... Она меня зовет и нежно так ручками к себе призывает как будто, но я же понимаю, что это не нормально... и просто от страха убегаю в кровать и под одеяло... Она в этот момент просто начинает очень злиться. Я просыпаюсь.

Ключевые слова: Сон девушка странное авторская история

Другие, подобные истории: