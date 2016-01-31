Присягни княжне Смерти!

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nnastec Просмотров: 48 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 11:41 by

Человек я по натуре очень религиозный, всегда соблюдала посты и потом перешла на вегетарианство, бросила пить, курить и основным моим занятием стала духовная жизнь, храм, молитва. Но последние пару лет что-то стало портиться в душе, стали копиться обиды, несколько друзей предали меня самым подлым образом, муж ушел, оставив меня одну с двумя очень маленькими детьми, зная, что я сирота, и помощи никакой ниоткуда, да и сам не помогал.И полезла я, ребята, в черную магию, даже сдружилась с одним черным колдуном, который мне всё и делал (если колдуны вообще с кем-то дружат, хотя мы с ним на короткой ноге - он даже мне обучение предлагал, а он далеко не популист и кому попало не предлагает, ну, сама я гадаю с детства), в общем, мужа вернули, а некоторым подружницам отомстили. И даже он мне помог быстро и хорошо продать квартиру.Сейчас, конечно, я во всем этом раскаиваюсь, не знаю даже, что на меня нашло. И пошло-поехало, никакого вегетарианства, курить начала (10 лет не курила!), даже выпивать иногда. Все молитвы забросила и, как не пыталась, начать не получается. Плакала каждый день, мечтала начать всю духовную практику заново, но меня как будто кто-то крепко держал за горло холодной костлявой рукой, и я все больше обращалась в мыслях не к Богу, а к уже почти родным темным силам.И вот несколько дней назад снится мне сон - темный большой зал в зеленом дыму, круглый стол. Многие за ним сидят, но я ни в кого не всматривалась, и на главном месте сидит скелет в черном балахоне и черном капюшоне (причем еще фиолетовый передник такой). Я на него смотрю и понимаю, что ЭТО - АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО, ощущения непередаваемые, нет страха, а тоска какая-то, безысходность.И тут мне кто-то говорит спокойно так, не зло, и не по доброму, без эмоций :"Ты уже так долго гостьей сидишь за нашим столом, пора тебе присягнуть княжне Смерти и представиться, назови свое имя или уходи". Я в ужасе встала и ушла. Никто меня не держал, все было спокойно.Наутро проснулась, курить не могу. Вот просто как отрезало. Хочу, но не могу! Мяса тоже в рот взять не могу. И начало налаживаться, молитвы, книги. Сами собой пропали идеи мстить дальше и вообще злиться. Как будто отпустил меня кто-то, кто крепко держал.Надеюсь, все будет хорошо. Не судите меня, ребятки, и сами не играйте с огнем. Эти вас отпустят, только если сами захотят.

Ключевые слова: Чёрная магия колдун сон авторская история

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