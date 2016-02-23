Бабуля

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:24

Mazaec89 Просмотров: 28 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 11:24 by

В семье почти всегда есть родственник, который тебя не переносит. Просто так, без объяснения причин. Таким родственником была моя бабушка по папе.Я подозреваю, что была постоянным напоминанием о том, что отец женился на маме. Со своей стороны, собственно, относилась я к бабушке спокойно. Прежде, чем ее не стало, мы не общались уже несколько лет. Виделись лишь однажды, и то случайно. Встреча меня неприятно поразила. Женщиной она всегда была крупной, а тут высохла до хрупкой старушки.Перекинулись мы парой слов, и на этом наша встреча была окончена. В следующий раз мы встретились только на ее похоронах. Теперь перейдем к сути.Снится мне совершенно белое пространство (помните, как в матрице). Там просто нет ничего. И тут я вижу бабулю рядом. Она все заискивает, улыбается, мечется вокруг. Передо мной появляется детская колыбелька из советских времен. А через спинку перекинуто свадебное платье. Бабушка начинает меня натурально запихивать в него. Надо отметить, что платье действительно невероятной красоты, все в россыпи камней и вышивки, с жестким корсетом. Я в ступоре, начинаю с пола натягивать его на себя. И вижу себя беременной. С огромнейшим животом, как будто вот-вот рожать."Бабуль, - говорю, - я не могу, корсет же задавит детей, я так не хочу". А она все лепечет: "Надевай, надевай, ничего страшного". Тут-то я и испугалась. Платье попыталась сбросить с себя. Бабушке это не понравилось, кинулась на меня, лицо от злобы перекошено, пытается корсет затянуть, визжит. Кое-как я его стянула вниз и отпихнула ногой от себя. На этом и проснулась.Сон бы только и остался сном, если бы в то же утро я не решилась купить тест. Теперь странности. Я оказалась беременна, оказалось, что двойня. Но буквально за несколько месяцев до этого мы проходили обследование с мужем, трое разных врачей ставили мне диагноз, при котором детей быть не могло. У меня и в мыслях не было, что так может получиться. Дальше - больше, сообщили, что рожать нельзя ни при каком раскладе, хорошо, что ранний срок. При родах не выжить ни мне, ни детям. Когда маме рассказала сон, она расплакалась, сказала, что видеть себя в свадебном платье или примерять его - к смерти.

Ключевые слова: Бабушка сон свадебное платье беременность авторская история

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