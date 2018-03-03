History.rar

Новость отредактировал Летяга - 4-05-2024, 09:11

Причина: Стилистика автора сохранена

WebExplorer Просмотров: 545 Комментарии: 1 0 4-05-2024, 09:11 by

Всем доброго времени суток. Сейчас я поведаю вам историю, которая будет непосредственно связана с файлом, о котором пойдёт речь далее. Изложенная ниже история произошла во время Второй мировой войны.Эта история началась с небезызвестной фрау Абажур. Но интересен только один момент. Когда она начала промышлять своей деятельностью, то увидела, как несколько человек в чёрной одежде забрали пятерых заключённых и увели их в машину. После чего они так приезжали и забирали только по пять человек.После того как фрау надоело быть в неведении о том, для чего это, она обратилась к одному из этих людей. Он не стал ничего говорить, но написал на листке: «Они нужны в Вервольфе».После этого фрау пыталась выяснить, что так было, но до конца войны так ничего и не сумела отыскать, связанного с Вервольфом.Но когда эту историю узнал один советский солдат от лейтенанта союзников, он сказал: «Я был в Вервольфе».Там проводились эксперименты с созданием «Силы возмездия» или же химеры. Меня чуть не превратили в эту тварь. Помешала этому уже созданная версия, химера номер 23. Она вырвалась из помещения, где была прикована. Химера рвала немцев, как игрушки. Я и ещё четверо моих сокамерников решили попробовать сбежать под шумок. На нас особо и не обращали внимания. Все немцы пытались остановить 23.Так мы выбрались из подземных этажей под прикрытием самих же немцев. Но когда мы вышли, там уже стояли тяжёлые танки, наведённые на дверь. И мы услышали, как кто-то с огромным грохотом ударился о дверь. Тогда к нам подошёл немецкий генерал и сказал: «Хоть мы и враги, но придётся стать союзниками. Бегите и расскажите своему командованию, чтоб разбомбили нас, а потом взорвали выходы с подземных этажей».Снова раздался грохот, железная дверь прогнулась. Генерал прокричал: «Бегите!». Мы неслись за территорию этого чёртового места, как не знаю кто. Когда мы отдалились где-то на 2–3 километра, решили остановиться, но ужасающий вопль со стороны Вервольфа намекал, что мы ещё не в безопасности. Когда же мы наконец-то дошли до своих позиций, нам не поверил никто, кроме комбата, который обратился к лейтенанту, и так дошли до маршала Жукова, который настоял, чтоб мы встретились с товарищем Сталиным. Он принял всё в известие и приказал в срочном порядке Новикову поднять соединения стратегических бомбардировщиков. После чего Вервольф разбомбили. А к приходу на его территорию Красной Армии сапёры заложили проходы в подземную часть этой лаборатории.Нашей группе в руки попал архив, который, по имеющейся информации, содержит фото того, что осталось в «Вервольфе». Доподлинно неизвестно, что конкретно содержится в архиве. Ниже будет предоставлена ссылка на данный файл. Файл датируется десятым числом августа 1994-го. Тогда же он был запакован. Если кто-то что-нибудь знает об этом файле, прошу отписаться в комментариях под статьёй.https://drive.google.com/file/d/1J6-TTmr2HTvdDJqjw-87rmKAUsTRng5t/ — ссылка на сам архив History.rar.

Ключевые слова: Вторая мировая война химера эксперимент авторская история

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