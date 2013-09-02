Нельзя плакать по умершим

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:47

Причина: Изменён раздел.

Stelena Просмотров: 30 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 16:47 by

До Второй мировой войны люди верили всяким приметам. Очевидно, что редко попадаются люди, которые в них верят. Лично я не во все приметы верю. Хочу рассказать историю, которую услышала от мамы, а мама - от моей бабушки.В общем, началась история с того, что у моей прабабушки была подруга, и у нее умер муж. Ей было настолько больно, что плакала, не переставая. Моя же прабабушка успокаивала и уверяла, что могут быть последствия.И эта же вдова, когда собиралась спать, увидела, что что-то белое бродит по дому (думала, что это кажется). Когда она уже ложилась спать, то увидела своего умершего мужа. Он был весь мокрый. Она испугалась. Он в итоге говорит: "Долго ты меня оплакивать будешь?! Достала, на мне скоро ничего не останется", - и залазит к ней в пододеяльник.Концовка такова. Девушка искала бабку, чтобы отшепчивала. Ей та сказала, что она переплакала и приходил к ней нечистый.Очень короткий рассказ, но правдивый.

Ключевые слова: Сны нечисть страх муж ужас авторская история

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