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Сны

Нельзя плакать по умершим

До Второй мировой войны люди верили всяким приметам. Очевидно, что редко попадаются люди, которые в них верят. Лично я не во все приметы верю. Хочу рассказать историю, которую услышала от мамы, а мама - от моей бабушки.

В общем, началась история с того, что у моей прабабушки была подруга, и у нее умер муж. Ей было настолько больно, что плакала, не переставая. Моя же прабабушка успокаивала и уверяла, что могут быть последствия.

И эта же вдова, когда собиралась спать, увидела, что что-то белое бродит по дому (думала, что это кажется). Когда она уже ложилась спать, то увидела своего умершего мужа. Он был весь мокрый. Она испугалась. Он в итоге говорит: "Долго ты меня оплакивать будешь?! Достала, на мне скоро ничего не останется", - и залазит к ней в пододеяльник.

Концовка такова. Девушка искала бабку, чтобы отшепчивала. Ей та сказала, что она переплакала и приходил к ней нечистый.

Очень короткий рассказ, но правдивый.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:47
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 16:47 by StelenaПросмотров: 30Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Сны нечисть страх муж ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 17:44
0
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Репутация: (43|0)
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Необязательно нечисиый. То мог мыть и сам усопший. Покойники и сами забрать могут, если по ним сильно и долго горевать.
Зарегистрирован: 2.09.2013
     
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:24
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Публикаций: 1 738
Комментариев: 11 093
Она испугалась. Он в итоге говорит: "Долго ты меня оплакивать будешь?! Достала, на мне скоро ничего не останется", - и залазит к ней в пододеяльник. - и долго он в пододеяльнике был?! ))) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#3 написал: Stelena
Сегодня, 18:55
0
Онлайн
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Публикаций: 1
Комментариев: 4
Цитата: Сделано_в_СССР
Она испугалась. Он в итоге говорит: "Долго ты меня оплакивать будешь?! Достала, на мне скоро ничего не останется", - и залазит к ней в пододеяльник. - и долго он в пододеяльнике был?! ))) +++

Он был до тех пор пока бабка не помогла ей
Зарегистрирован: 17.06.2019
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