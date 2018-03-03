mors_ritualis.mp4

mors_ritualis.mp4Спустя несколько недель я решил зайти на чердак, чтобы выкинуть ненужный мусор. Я нашёл непонятную кассету, которая имела название «mors_ritualis». Я не имел возможность оцифровать кассету, поэтому отнёс её другу, который имел в этом опыт.
Спустя день я забрал кассету и решил посмотреть, что на ней.
На видеозаписи с кассеты был неизвестный мне мальчик, который сидел на полу в позе для медитации, после чего издается характерный звук от стула, который, судя по всему, выдвинулся сам. Мальчик пугается и берет камеру в руки, и произносит нецензурное выражение. Он наводит камеру на тень, которая неподвижно стоит и не издает ни единого звука. Мальчик бросает камеру на кровать и выбегает из комнаты, но тень бежит за ним со звуком ветра...
Видеозапись безопасна и не имеет никаких последствий.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:30
Сегодня, 07:30 by 4ite777Просмотров: 63Комментарии: 1
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