mors_ritualis.mp4

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:30

4ite777 Просмотров: 63 Комментарии: 1 -1 Сегодня, 07:30 by

Спустя день я забрал кассету и решил посмотреть, что на ней.На видеозаписи с кассеты был неизвестный мне мальчик, который сидел на полу в позе для медитации, после чего издается характерный звук от стула, который, судя по всему, выдвинулся сам. Мальчик пугается и берет камеру в руки, и произносит нецензурное выражение. Он наводит камеру на тень, которая неподвижно стоит и не издает ни единого звука. Мальчик бросает камеру на кровать и выбегает из комнаты, но тень бежит за ним со звуком ветра...

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