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mors_ritualis.mp4

Спустя несколько недель я решил зайти на чердак, чтобы выкинуть ненужный мусор. Я нашёл непонятную кассету, которая имела название «mors_ritualis». Я не имел возможность оцифровать кассету, поэтому отнёс её другу, который имел в этом опыт.

Спустя день я забрал кассету и решил посмотреть, что на ней.

На видеозаписи с кассеты был неизвестный мне мальчик, который сидел на полу в позе для медитации, после чего издается характерный звук от стула, который, судя по всему, выдвинулся сам. Мальчик пугается и берет камеру в руки, и произносит нецензурное выражение. Он наводит камеру на тень, которая неподвижно стоит и не издает ни единого звука. Мальчик бросает камеру на кровать и выбегает из комнаты, но тень бежит за ним со звуком ветра...

Видеозапись безопасна и не имеет никаких последствий.



Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:30
Сегодня, 07:30 by 4ite777Просмотров: 63Комментарии: 1
-1

Ключевые слова: VHS horror оцифровка кассета VHScamera fakeVHS авторская история

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Комментарии

#1 написал: photon
Сегодня, 12:34
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Комментариев: 5
Видеозапись безопасна и не имеет никаких последствий.


Ну и нахрен тогда историю пилить про это.
Зарегистрирован: 3.03.2018
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