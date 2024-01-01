FNJI0С0ф3Mа.mp4

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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:48

Причина: Стилистика автора сохранена

PisatelSatirik12 Просмотров: 41 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:48 by

В очередной раз вводя в поисковую строку браузера случайные URL-адреса, я наткнулся на сайт www.philosopher.ru . Сайт был оформлен в духе старых форумов 2005-2009 годов, типа какого-нибудь 4chan'а. Форум был посвящён философии, люди публиковали разное, начиная от статей, в которых восхваляли Конфуция, Аристотеля и других философов и мыслителей, заканчивая уже своими философствованиями. "Мда, и я до сих пор тут провожу время, хотя у сайта красивое оформление..."И тут я наткнулся на один из постов: "Ничтожества! Только и делаете что работаете, словно рабы! Я смогу этим перевернуть ваше сознание! И попробуйте только удалить мой пост, меня это не остановит!" и прикреплён ролик. "Философема? Что это?". Ролик нельзя было посмотреть в хостинге, пришлось скачать. На иконке видео были какие-то... я не знаю... не разобрать. Ладно, с богом!-Следующий день-Я никуда не хочу. Я хочу отдыхать, куплю еды. Жизнь - это отдых! Зачем всё это? Я буду отдыхать всю жизнь! Я УСЛЫШАЛ СКАЗАНИЯ ДРЕВНИХ, СЛЫШИШЬ?! ВОНЮЧИЕ УБЛЮДКИ, Я ПОНЯЛ ИХ СКАЗАНИЯ, ВОТ В ЧЁМ СМЫСЛ ФИЛОСОФЕМЫ! Я БУДУ РАСПРОСТРАНЯТЬ ЕЁ ПОВСЮДУ, ЛИШЬ БЫ ЛЮДИ ПОНЯЛИ ИСТИНУ, Я СЛЫШУ СКАЗАНИЯ ДРЕВНИХ, ПУСТОТА, TOMHET, МОЛЬБЫ О ПОМОЩИ, ОО ДАА!! Зачем объяснять значение шизофазии? Философов нет. *выстрел*

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