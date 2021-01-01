hvala, život je dobar.mp3 - что это?Я увидел эту историю на Ютубе в комментариях под видео о психических заболеваниях. Пострадавший говорил, что у него начался бред Котара и ещё некоторые шизотипические расстройства.
Он говорит, что это произошло две недели назад. Я спросил ради интереса: ''Какие причины могли вызвать у тебя эти болезненные состояния?'' Он ответил мне. Он мне, кстати, скинул файл. Мне от него немного некомфортно стало, но неподготовленного может напугать. Я просто уже пересмотрел множество смертельных файлов и крипипаст. ОН ВСЕ КОМЕНТАРИИ УЖЕ УДАЛИЛ! Никнейм этого человека не сохранил, извините. Вот ссылка на видео, под которым он комментировал: https://www.youtube.com/watch?v=fbKFWNAP66E
Вот текст этого парня:
Я купил на днях б/у компьютер и начал удалять ненужные файлы. Первое, что я заметил, это что на компьютере много медицинских работ, картинок и так далее, как я понял, тот человек, который продал мне компьютер, был медиком. Так вот, я нашёл аудиофайл под названием: hvala, život je dobar.mp3. Я перевёл это словосочетание в гугл переводчике. Вот перевод: ''спасибо, жизнь хороша''. Это аудио длиться 4 минуты 16 секунд. Я решил включить его. На первых секундах можно услышать вой или мычание, человек просит о помощи или смеётся. Мне стало страшно, но я слушал дальше, потом появились низкие звуки и гудение электрическое, я слаб в метафорах и эпитетах, так что извините. Потом это всё перешло в какой-то психоделический трек, задом наперёд, наверное, и вдобавок крики. Я погрузился в лёгкий транс, подумал о жизни, через несколько минут продолжил прослушивание. Я слышал шорохи, и мне слышалось, что кто-то стучит по двери. Время было 7 вечера. Я живу во Львове, Украина. Потом начался вокалоидный голос с резким оглушительным писком. У меня начало двоиться в глазах, и болеть голова, я поставил на паузу и через пару минут продолжил. Я не знаю, что это, я просто хочу поделиться эмоциями. И через пару минут всё это превратилось в вой, похожий на страдания душевнобольного.
Вот ссылка на гугл диск: https://drive.google.com/file/d/1maQBWLguUdCsTXTF1_xHiccrjJUAlt6f/view?usp=sharing
Сегодня, 12:15 by VizualKeyПросмотров: 78Комментарии: 0
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