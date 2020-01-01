Трансляции с убийствами в глубоких сетях интернета или же "Red Rooms"

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:01

creppyDayana Просмотров: 136 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:55 by

Здравствуйте, это снова я. Сегодня я расскажу вам, возможно, кое-что интересное.Большинство из вас знают такие понятия как Dark net, и Deep web. Многие ребята ищут там интересные и жуткие видео для данного раздела.Я же в свою очередь хочу рассказать вам о "красных комнатах", которые содержатся в Deep web.Красные комнаты - это онлайн трансляции, в которых показываются убийства и пытки в прямом эфире. Есть платные, а есть те, за которые не нужно платить.Не трудно догадаться о том, что попасть на такие трансляции практически невозможно, ведь если это было бы легко - убийцу бы давно поймали. Людей, которые побывали на таких трансляциях, очень и очень мало. Другие же люди говорят, что таких комнат и вовсе не существует.Открыв TOR поисковик и начав искать данные "красные комнаты", естественно, я ничего не нашла, кроме как кучи догадок и вопросов на счет данной информации.Немного отчаявшись, я решила искать информацию в обычном интернете - и нашла. Я нашла информацию о двух таких трансляциях.Это всего 2 известных случая проведения ред рума - проект "ALICIA", и ред рум "игил".В 2015, не так давно, появилось объявление о скором проведении ред рума с названием "A.L.I.C.IA.". Сайт до сих пор существует. Если вам будет интересно - возможно, оставлю ссылку в комментариях. Изначально, на сайте была только надпись и таймер, а еще надпись на португальском, которая переводится как "Позови меня, покажи это в прямом эфире. Покажи свой страх и слабость". Так же на заднем плане был аудио-ряд, содержавший крики и странные звуки. Как только время на таймере подошло к нулю, начался стрим, но на нем не было видно ничего, кроме тёмного экрана и страшных звуков на заднем фоне. Скорее всего это фейк, ведь звучит и выглядит очень сомнительно.Так же, были оставлены несколько комментариев на португальском. Они гласили: "Ты не найдёшь правды в коде, ты врёшь, мы и есть правда, и правда тебя найдет!", "И затем, дверь открывается для нового избранного".Есть несколько теорий происхождения названия - первая, самая хрупкая и не ясная, состоит в том, что имя ALICIA переводится с португальского, как "агрессивная попытка что-то продать", что может относиться к платным ред румам.А вторая теория - имя Alicia - это имя девушки, которую собирались убивать и пытать на видео.Тем не менее, многие заплатившие люди подтвердили то, что их обманули, и на стриме кроме криков ничего слышно и видно не было.Вторая же история также началась с начала создания сайта. В заголовке было написано: "ИГИЛ бед рум, бесплатно, жёстко, в прямом эфире". Там также был таймер. Сайт сейчас не доступен, но есть несколько видео и картинок с самой трансляции.На странице было написано, что создатели похитили нескольких членов ИГИЛ, и именно их они будут убивать. Была назначена дата, 29 августа 2015 года. Очень быстро число людей, которые интересовались этим, возросло.Когда таймер наконец остановился на нулях, стрим начался. Видео можно найти на сайте LiveLeak ( в TOR), но если честного, ничего конкретного там нет.Сначала можно увидеть голову какого-то человека, сидящего в комнате с мешком на голове.Скорее всего, это и есть предполагаемый член ИГИЛ. Потом заходит человек, просит его встать, и тут же просит его сесть. Потом человек приносит тарелку с беконом, ставит на столик и начинает бросаться беконом в жертву. Когда бекон кончается, человек забирает тарелку и уходит. В течении 15 минут на стол выкладывают разные инструменты: пилу, молоток, и другие. Когда молоток берут в руку видео начинает лагать, и совершенно не понятно, что происходит дальше. Когда лаги заканчиваются, можно увидеть жертву, истекающую кровью. Оставшуюся 21 минуту в видео ничего значительного не происходит. Видео довольно скучное, и ничего особенного там не показывается. Естественно, есть много людей, которые считают, что видео фейк. Верить вам в это, или нет - дело ваше.Главный вопрос - существуют ли реальные ред рум трансляции? Доказательств я не нашла, их слишком тщательно скрывают.Что думаете по этому поводу? Верите ли вы в то, что такие комнаты возможно существуют? Я лично верю. Это глубокая сеть интернета, и там можно найти много того, чего видеть было бы нежелательно.Ссылка на видео и скрин (вирусов нет. Не обращайте внимания на надпись "bandicam" - мне пришлось записать видео) - https://ru.files.fm/u/tsgft9agСпасибо за то, что уделили мне время.

Ключевые слова: Видео ссылка смертельные файлы авторская история

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