Plomdhervlod03.txt [PART 5]

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:40

Причина: Изменен раздел.

DiasPer Просмотров: 20 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:40 by

Почти семь лет миновало с начала всей этой истории…Я просто не могу поверить, что она до сих пор не может меня отпустить. И не только меня…Несколько дней назад со мной (а точнее «с нами») связалась Ирина (имя изменено), дочь того самого Влодислава. В своё время мы оставили ей свои данные: адреса электронной почты, телефоны. И даже поддерживали хорошую связь несколько лет. А потом как-то всё сошло «на нет» - звонки стали реже, общение «суше».Естественно, спустя столько времени, её звонок был весьма неожиданным. Она начала рассказ с того, что умалчивала некоторые свои действия от нас. И всё потому, что хотела разобраться во всём сама. Но последние происшествия вынудили её связаться с нами и рассказать правду…В 2018 году, Ирина смогла в очередной раз вырваться и приехать в посёлок, где находилось кладбище, на котором она производила перезахоронение своего отца в 2013. Здесь ей показалось, что «что-то изменилось». Произведя недолгий анализ, она пришла к выводу, что могилу вновь раскапывали(!).Об этом «говорил» вновь возвышающийся холмик с венками, которые лежали (вроде бы) иначе. Это не на шутку напугало её и побудило к собственному расследованию. Ведь она помнила, что мы ей рассказывали.Производить повторную эксгумацию она не стала. При этом нутром чувствовала, что флешки, которая была погребена вместе с отцом – больше нет.Первое, что она сделала – это начала искать в домашних архивах книг хоть какие-либо зацепки о деле отца. Результаты не заставили себя долго ждать. Ею была найдена книга на русском языке «Хрестоматия по зарубежной литературе», издательства «Просвещение», датируемого 1971 годом. Откуда она у неё – она не знала. Буквально на третьей странице начинался Шекспир, а на пятой – его знаменитая пьеса-трагедия «Гамлет». И, внимание, там были пронумерованы слова! Позже она прислала нам фотографии-доказательства, но к моменту отправки фото – книга исчезла (!). При этом следов взлома в её дом не было обнаружено, но об этом чуть позже.Больше всего нас поразило то, что было уже НАМИ обнаружено на фото - а именно пронумерованные слова 63 и 66 – те самые «Прощайте, старина».Честно – мурашки по коже!Но вот вопрос: Почему не [64, 65, 66], а именно [63, 66]? Неужели Влодислав знал, что с ним произойдёт что-то страшное? Может быть, он действительно «прощался» со своим собеседником?! Это не даёт нам покоя…Со слов Ирины, фотографировать всю пьесу было бессмысленно, так как нумерация была написана только на этих двух страницах, которые были обведены. Примечательно, что обведённые номера страниц встречались и дальше по всей (!) книге, возможно на них и вёлся порядковый счёт. Жаль, что эти страницы не были запечатлены. Но теперь хоть известно, какой именно книгой пользовались – хотя это мало что нам даёт.Кстати, других подобных книг она не обнаружила у себя дома. Но к «ним» мы ещё вернемся.Дальше – больше.Она решила поехать на бывшее место работы своего отца, и разузнать о том, чем же он занимался последние годы своей жизни (до пропажи без вести). Ирина приехала в музей и встретилась с людьми, с которыми договорилась о встрече. Она узнала, что Влодислав в начале 2000 годов работал с неким Николаем, старичком, который так же был сотрудником музея в те годы. Вместе они вели некоторые выставки, какие-то дела, мероприятия. На первый взгляд ничего особенного. Но это только начало. Вот вам крышесносная деталь – в 2003 году этот самый Николай так же пропал без вести, но при этом «нашёлся» весной 2005 года. Затем он «заочно уволился из музея» и снова пропал.Ирина продолжила расследование и нашла родственников Николая, которые в данный момент проживают в Германии. Как она их нашла – одному Богу известно. Связавшись с ними в сети, она поведала свою историю, после чего взмолилась рассказать хоть что-то с их стороны.Они ответили с приглашением к себе в страну, но Ирина отказалась, предложив общение через видео-чат в интернете, так как не могла бросить семью.Выяснилось, что Николай «нашёлся» абсолютно неуравновешенным человеком. Постоянно что-то «бубнил под нос», говоря какие-то бредовые вещи. Именно в этот период родственники «уволили его из музея». Какое-то время он пролежал в больнице, после чего вернулся домой. Потом он начал пытаться сбежать из дома, буянить, кидаться на всех, угрожая семье. Из-за этого его сыну пришлось поместить его в психиатрическую лечебницу, где старик скончался в 2007 году, в возрасте 86 лет. Его смерть была похожа на самоубийство, но дело в том, что родня не верит в случившееся, считая, что всё было подстроено, так как были некоторые странности... Но кому это было нужно? Кому есть дело до больного старика? В общем, дело было закрыто практически без всякого расследования, как и в случае с Влодиславом.Так же Ирине удалось узнать, что Николай – коренной немец, его настоящее имя Николас – он сменил его после войны в 1946 году, когда иммигрировал в Польшу. И, скорее всего, именно здесь он и познакомился с отцом Ирины, так как тот – поляк, и всю молодость провел именно в этой стране. Но как именно они пересеклись - пока было не ясно.В общем, таким образом, к расследованию подключилась и семья Николая (Николаса), которые, возможно, преследовали свои цели, и пытались так же понять причины своей трагедии.Ими были подняты старые семейные архивы, где был найден выпускной альбом, благодаря которому выяснилось, что Николай был профессором в университете, где учился Влодислав! Новым фактом было так же то, что это была кафедра Истории! Можно сказать, что общий пазл начинал постепенно складываться!И вот тут Ирина заметила пропажу книги, когда хотела показать её своим «заграничным помощникам». Она буквально перерыла весь дом – но ничего не нашла. И как я и писал выше – следов взлома не было! Куда делась книга – не ясно. Немцы были крайне обескуражены этой новостью и порекомендовали Ирине сменить место жительства или поменять замок…Тем не менее, немцы решили проверить и свою «домашнюю библиотеку», но нужных книг у них не было.А теперь перейдём к самому главному – причина её звонка. Что же её напугало?Она стала замечать, что за ней следят. Какие-то странные люди постоянно находятся где-то поблизости… Ей даже удалось запечатлеть одного из них за окном, ночью:Этот человек долго ходил около дома, и, вставая за деревьями, смотрел в её окна. Это просто ужасающе… Она обратилась в полицию, та начала расследование, но дело пока не сдвинулось ни на шаг. Тем временем Ирина стала замечать чёрный автомобиль с тонированными окнами, который так же преследует её. Она попросила нас опубликовать всё это только с одной надеждой – может быть «преследователи» отстанут, если «знающих людей» будет больше?! Не знаю, может и будет какой-то толк от всего этого. Буду держать в курсе, по возможности.Вдаваясь в биографию семьи, Ирина так же рассказала, что отец познакомился с её мамой в Варшаве, а потом, спустя пару лет, переехал на её родину – в СССР.А Николай попал уже в Россию, после распада, в 90-е годы, в то время он уже снова жил в Германии, как и его семья. И видать каким-то неведомым образом эти двое мужчин снова встретились, или связались намеренно. Возможно всё в том же музее, но вот над чем они работали – не известно!И во что ввязались мы – тоже не понятно!Стоит так же отметить, что Николай (со слов всё той же семьи) некоторое время своей жизни посвятил изучению немецкого общества «Аненербе».

Ключевые слова: Аненербе тайна код шифр преследование авторская история

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