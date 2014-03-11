Plomdhervlod03.txt [PART 4]

Новость отредактировал Core - Вчера, 19:44

DiasPer Просмотров: 322 Комментарии: 1 +6 Вчера, 19:44 by

Здравствуйте, уважаемые читатели! Прошло чуть больше четырёх лет с момента написания "трилогии" о странном файле "Plomdhervlod03.txt". Сперва я хотел разместить результаты расследования в разделе "Истории из жизни", но, подумав, решил не ломать традиции прошлого, поэтому всё же выбрал раздел "Смертельные файлы".Я, как и все, кто участвовал в этом расследовании со мной, давно хотели написать продолжение этой истории, чтобы расставить, наконец, все точки на "i". Но мы в прямом смысле не могли этого сделать, так как был некий договор "о неразглашении", который мы неофициально заключили с некоторыми людьми, но об этом чуть позже.И вот, спустя несколько лет, я готов рассказать вам всё, что было после написания третьей части, как продвигалось наше расследование дальше, и чем всё это закончилось. А закончилось это, к слову, к концу 2013 года. Здесь будут только факты, которые вы либо "принимаете", либо "не принимаете". То, что удалось нам найти и узнать - повергнет вас просто в шок.Хочется сразу добавить, что я не буду давать никаких имен собственных (кроме озвученных ранее в прошлых частях), а так же ссылок, фото, видео, и прочих файлов, чтобы потом не было никаких последствий. Так же этому поспособствовало то, что предыдущие три части истории подняли настолько большой шум, что попали на «Мракопедию», её продублировали неизвестные мне личности на такие сайты как «Вконтакте», «Twitter» и «Pikabu». Об истории даже был сделан ролик на «YouTube», где её пересказывают и дают свои версии «правды».Заранее прошу прощения у всех.Для начала вспомним файл "Send.txt" из третьей части, в котором был зашифрован текст из 14-ти предложений, предназначенный для некого "Старины". Расшифровка текста сначала занимала много времени, пока я не обнаружили закономерность в расстояниях между буквами. Благодаря этому, расшифровка стала в разы легче. Это сэкономило нам время. В итоге, нам удалось расшифровать этот текст полностью, но, к сожалению, я не смогу его сюда приложить, так как перевод просто-напросто не сохранился, кроме нескольких предложений, что представлены в третьей части истории и в комментариях под ней.Сам по себе текст был очень странный, не ясно для кого он писался, не понятно, что именно пытались разгадать эти люди, и неизвестно достигли ли они своей цели. Единственное, что было ясно нам всем на тот момент - мы хотим докопаться до истины любым путём.Итак.Дмитрий, который припомнил события прошлого, а так же фамилию Влодислава, приехал к нам, и, узнав все подробности, начал принимать активное участие в этом расследовании. Первым делом, после расшифровки всего текста, ближе к лету 2013 года, мы (Дмитрий, Отец, Я и Подруга) отправились в тот самый посёлок городского типа, в котором до сих пор живет и работает Дмитрий. Нашей задачей было отыскать хоть какие-нибудь зацепки о том самом Влодиславе.На следующий день, после приезда, мы пришли в ту самую больницу, в которой работает Дмитрий. Сейчас он уже заведующий, а не просто работник скорой помощи, соответственно он мог провести нас практически в любые помещения, и даже в архив. Там мы проверили множество полок с папками и коробками, потратив на это несколько часов, и уже начинали думать, что ничего не найдем. Но неожиданно нам всё же удалось найти несколько пожелтевших документов. В них было рукописным почерком указаны некоторые данные паспорта, описания и прочая информация. Таким образом, мы узнали, где был выдан паспорт, где жил Влодислав, его дату рождения, а так же, (!)внимание(!), его настоящею фамилию! Да, его фамилия не Ереванов, она другая, но очень похожа по звучанию на эту. Дмитрий потом оправдывался, что все фамилии запомнить нельзя, тем более из такого далекого прошлого. Мы, конечно же, его прекрасно понимали.Вообще, нам действительно очень повезло, что мы нашли эти документы, так как мы искали по имени Влодислав и фамилии Ереванов, а не по той, что оказалась в действительности. И только благодаря имени через "О", а не через "А" мы и нашли эти документы.По описанию тела, которое привезли в эту больницу более 10 лет назад, действительно имела место быть насильственная смерть. Я как-то говорил об этом в комментариях. Так же, по словам Дмитрия, родственники почему-то не интересовались им, а местные следователи, что вели это дело, отнеслись к этому крайне непрофессионально, хоть и проводилось какое-то небольшое расследование. Тело Влодислава не было отправлено в родной город, его похоронили здесь. За чьи средства, и в каком месте и виде - Дмитрий не знает.Мы немного поискали могилу Влодислава на кладбище, но естественно ничего не нашли. На тот момент это было просто невозможно.В общем, узнав новые данные, мы решили отправиться в город Влодислава, и найти место, где он жил ранее. К такой далёкой поездке мы готовились чуть больше недели, и приехали туда на поезде.Мы долго искали адрес, по которому жил Влодислав, спрашивая прохожих. Более того, за эти 10 с лишним лет, улицу, на которой он жил - переименовали. Спустя некоторое время, мы всё-таки нашли это место. В квартире, в которой проживал Влодислав, уже живут другие люди, и по их словам, они переехали сюда в 2010-ом году. Они так же нам рассказали, что до них здесь проживала другая семья, но у них вроде была другая фамилия, не такая как у нашего загадочного мужчины.Тогда мы решили поспрашивать других соседей, но большинство из них плохо знали Влодислава. А вот некоторые – очень хорошо. Один дедушка нам рассказал, что Влодислав был женат, и у него была взрослая дочь, лет 20. Так же со слов дедушки, мы узнали, что Влодислав однажды (!)пропал без вести(!), и его жена пыталась его искать, но всё было безрезультатно. Потом она чем-то заболела и вскоре умерла, а дочь вышла замуж и какое-то время жила здесь, а потом они переехали.Мы, честно говоря, были просто в шоке.Но самое главное, что нам сказал дедушка, это то, что у дочери Влодислава была подруга, с которой она очень хорошо общалась. Они даже вместе гуляли с колясками во дворе, когда у обоих были маленькие дети. Эта подруга жила, и живет до сих пор в соседнем доме, напротив этого. Он назвал нам все имена и, поблагодарив его, мы направились к соседнему дому.Поговорив с людьми, что сидели на скамейки у нужного нам подъезда, мы узнали, что данная подруга, действительно живет здесь, но в данный момент она точно не дома, а на работе и вернется только вечером. Мы уже думали, что нам придется её ждать, но нам внезапно сообщили, что это в принципе не сильно далеко отсюда, всего в пару-тройку остановок. И мы пошли.Минут через 20-30 мы нашли место работы этой подруги и, поспрашивали там людей. Нам сказали, что сейчас попросят её подойти.К нам подошла женщина, на вид лет 35-ти, она была очень удивлена нашему приходу, и еще больше удивилась, когда мы начали её расспрашивать о Влодиславе и его дочери. Мы показали ей документы, которые были у нас на руках и рассказали вкратце всю историю, что с нами произошла. Надо было видеть её лицо...Она сказала, что до сих пор общается с дочерью Влодислава и знает, где она живет, но она наотрез отказалась давать нам её адрес. Женщина сказала, что может сейчас позвонить ей и попросить приехать. Мы согласились и она позвонила.Поговорив немного по телефону в стороне от нас, она подошла к нам и сообщила, что дочь Влодислава в ближайшее время подъедет сюда. У нас, если честно, мурашки пробежали по коже. Мы не знали, что будет дальше.Ожидание неизвестного длилось минут 40, которые казались вечностью.И вот, к нам подходит она - тоже женщина лет 35-ти. Она сразу начала задавать нам много вопросов: "Кто мы?", "Откуда мы её знаем?" и тому прочее... Мы рассказали ей все с самого начала, упоминали все, что с нами происходило. Мы даже рассказали ей про этот сайт и то, что расследование не зашло бы так далеко, если бы не многочисленные пользователи, которые нам помогали.Женщина, молча, сидела и плакала, а потом рассказала нам, что её отец пропал внезапно. Её мама долго искала отца, расклеивала объявления по городу, обращалась в полицию, но это не помогло... Это довело её маму до состояния глубочайшей депрессии, которая вскоре привела её к болезни и смерти...Она сказала нам, что не знает ни о каких тайных делах отца, сказав лишь, что он работал в музее и был историком. Никакие следователи с того поселка городского типа никогда сюда не приходили и ничего им не рассказывали. Все эти годы она не знала, что случилось с её отцом… Получается, никакого серьёзного расследования и в помине не было! Мы были просто в шоке.Но в еще больший шок нас повергло то, что она поставила цель найти могилу отца.Не знаю как, но дочь Влодислава добилась своего! Она приехала в тот поселок и подняла там такой шум, что ей махом нашли и сектор, и заросшую травой могилу Влодислава. Как мы и ожидали - это был просто небольшой холмик, без крестов и памятников. Она заказала новый гроб, провела эксгумацию, и перезахоронила отца со всеми почестями на этом же месте и поставила крест. Флешку, которую мы ей любезно предоставили, она похоронила вместе с отцом.И именно с дочерью Влодислава мы и заключили тот самый, неофициальны договор. Она просто нас по-человечески попросила не рассказывать об этом никому, и тем более не писать больше историй на эту тему здесь. Хотя бы несколько лет.Вот так и закончилась эта история. Флешка, что лежала у нас в коробке столько лет таила в себе просто невероятную историю, достойную полноценной экранизации или написания книги... А женщина нам благодарна до сих пор. Дмитрий говорит, что теперь могила всегда ухожена, там стоит красивый памятник и есть оградка...

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