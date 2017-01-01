same sides.rar и same parts.txt

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:00

romanzhukov Просмотров: 37 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:56 by

В принципе я достаточно давно сижу на 4stor, но до этого момента не был зарегистрирован. Что же такого произошло?Я, как это всегда бывает, сидел во "ВКонтакте" и переписывался с подружкой. Тут в 12:53 мне приходит сообщение от некого Расима:Он указал моё имя, но город и номер телефона не угадал, к тому же приложил непонятное изображение:То, что я участвовал в каком-то FD C. QJXOA 2017 - это тоже неправда, да и гугл ничего не выдаёт по этому запросу...Конечно, я был немного удивлён и сразу вспомнил истории в духе тех, что выкладывают на этом сайте. Но честно, не думал, что это может произойти в реальной жизни.Это его страничка:Анкета заполнена, но на странице никакой активности: ни записей, ни фотографий, ни друзей. Напоминает какого-то бота.Затем он отправил мне пачку файлов:Первые четыре файла, судя по всему, части RAR-архива. Каждая весит по 512 кб:В каждом из них была часть файла new age.wav, но томов не хватало:А текстовый файл содержал лишь какой-то непонятный набор символов:К чему бы это?Знающие люди, помогите разобраться. Просто интересно, что это может быть.

Ключевые слова: Файл архив ссылка текст письмо авторская история

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