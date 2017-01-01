same sides.rar и same parts.txt

same sides.rar и same parts.txtВ принципе я достаточно давно сижу на 4stor, но до этого момента не был зарегистрирован. Что же такого произошло?
Я, как это всегда бывает, сидел во "ВКонтакте" и переписывался с подружкой. Тут в 12:53 мне приходит сообщение от некого Расима:
Он указал моё имя, но город и номер телефона не угадал, к тому же приложил непонятное изображение:
То, что я участвовал в каком-то FD C. QJXOA 2017 - это тоже неправда, да и гугл ничего не выдаёт по этому запросу...
Конечно, я был немного удивлён и сразу вспомнил истории в духе тех, что выкладывают на этом сайте. Но честно, не думал, что это может произойти в реальной жизни.
Это его страничка:
Ссылка на страницу.
Анкета заполнена, но на странице никакой активности: ни записей, ни фотографий, ни друзей. Напоминает какого-то бота.
Затем он отправил мне пачку файлов:
Первые четыре файла, судя по всему, части RAR-архива. Каждая весит по 512 кб:
Часть 1;
Часть 2;
Часть 3;
Часть 4.
В каждом из них была часть файла new age.wav, но томов не хватало:
А текстовый файл содержал лишь какой-то непонятный набор символов:
Текстовый файл.
К чему бы это?
Знающие люди, помогите разобраться. Просто интересно, что это может быть.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:00
Сегодня, 20:56 by romanzhukovПросмотров: 37Комментарии: 0
Ключевые слова: Файл архив ссылка текст письмо авторская история