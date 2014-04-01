Все, что известно о Barbie.avi

Все, что известно о Barbie.aviВсем привет, Олег Данмерский тут. Сегодня я хотел бы вам рассказать больше о нашумевшей крипипасте "Дело сестёр Нойт". Думаю, её содержание вы и так знаете. Начнём...
Я начну с того, что вся история - фейк, однако само видео, как вы могли видеть, существует на YouTube (и его очень просто можно найти).
Девушку из видео зовут не Барбара Нойт.
Всё, что на данный момент известно о личности девушки
Её настоящее имя - Тэмми, фамилия на данный момент неизвестна. Дата рождения примерно 1960-1962 год. Проживает предположительно в Чикаго, штат Иллинойс. На момент съемки (4.10.1989) ей было 20 лет. Есть ли у неё сестра - неизвестно. Была замужем, но за кем - тоже неизвестно.
Инцидент с рукой
Правой руки у неё действительно нет, но это не связанно с BIID (Body Integrity Identity Disorde)? всё намного грустнее.
В возрасте двенадцати лет (примерно в 1972 году) Тэмми потеряла руку во время того, когда закидывала полотенце в стиральную машину (они в то время не останавливались автоматически), и это полотенце буквально засосало вместе с рукой девочки.
Её оперировали около четырех часов. После инцидента она c трудом могла ходить в школу из-за насмешек одноклассников. Всё ещё неизвестно, окончила ли она школу или нет...
А что там с видосом?
Аноны с Двача смогли найти оригиналы видео с более-менее нормальным звуком, однако качество всё равно оставляет желать лучшего. Однако мы можем расслышать, о чём говорит Тэмми. Она рассказывает о своей личной жизни, о родителях, которые развелись после инцидента с её рукой, и так далее. Стоит отметить, что она говорит как человек, который не имеет даже среднего образования. Рассказывает о своей жизни в целом. Послушайте, если сможете.
Для чего или кого это снималось?
Неизвестно, было ли это интервью для какого-то фильма или просто домашняя съёмка, но абсолютно точно, что никаких маньяков там нет. Личность оператора из первых видео не удалось опознать.
Также есть ещё одно видео с участием нашей "Барби", в нём уже смогли найти интервьюера, ей оказалось некая Сьюзан Эббот - женщина, потерявшая ногу из-за рака, сотрудничавшая с Facination ради заработка, беря интервью у девушек вроде нашей Тэмми.
Информация эта была получена из найденного на закрытом сайте фильма о самой Сьюзан, рассказывающей о своем прошлом и настоящем. Каким образом расследование вышло на госпожу Эббот? Один американец смог узнать её в интервью с Тэмми, что и дало зацепку. Как видно из ролика, у интервьюера отсутствует левая нога, что дало определенную наводку на поиск, приведший к успеху. Естественно, была предпринята попытка связаться со Сьюзан, однако аноны с Двача потерпели фиаско: "Сьюзан Эббот" - довольно распространенное сочетание имени и фамилии в Америке, из-за чего нахождение этой женщины крайне затруднено. Поначалу мною, как человеком, абсолютно не владеющим английским языком, госпожа Эббот была принята за лесбиянку - в интервью она называет Барби "girlfriend", аналогия с "boyfriend", я думаю, понятна. Однако, как выяснилось, имеется и второй смысл этого слова - подруга, без какого-либо намёка на сексуальную ориентацию.
К сожалению, найти эту самую Сьюзан уже не выйдет, она умерла в начале 2000-х. Так что все ниточки, ведущие к Тэмми, оборваны. Стоит отметить, что личность человека, залившего оригинальные видео с искажённым звуком (xenopasta), также неизвестна.
Это всё, что на данный момент известно о девушке из серии видеороликов под называнием Barbie.avi.
Как вы видите, её история оказалась намного интереснее, чем многие могли подумать. Ниже предоставлены фотографии из какого-то архива и пара видеороликов. Отдельное спасибо группе "Barbie.avi. Новое расследование" за информацию. Надеюсь, тайна личности Тэмми станет когда-нибудь известна.
Здесь был Олег Данмерский. Всем пока...
Ссылки на файлы:
Фотографии здесь;
Видеоролики - первая часть, вторая часть, третья часть, четвертая часть (совместно со Сьюзан Эббот).
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:01
Сегодня, 00:01 by Олег ДанмерскийПросмотров: 137Комментарии: 1
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