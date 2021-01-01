Приключения Аллы в стране Оз

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:03

Dobrij_Gudvin Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:03 by

Пройдя дальше, Алла замерла – на полу, в позе лотоса, с закрытыми глазами, сидел человек. Одет он был как жевун: гриндерсы, кожанные шаровары, вышиванка, косуха, папахи не было. Кого-то он очень сильно напоминал. От головы человека шел провод. Тотошка задорно облаял мужика сидящего на полу, затем подошел к нему и задрал на него заднюю лапу, пустив пахучую струю:- Он не опасен, хозяйка.Девочка обошла вокруг сидящей фигуры. На затылке ее крепилась обычная розетка, к ней был подключен сетевой фильтр:- Блин, этож терминатор! Т-800, если не ошибаюсь. Вот и разгадка, откуда у ведьмы электричество! Атомная батарейка терминатора!- Хозяйка, но он отключен и не работает, – сказал Тот.- Похоже, ведьма вытащила его процессор. Насколько я помню, чтобы включить терминатору возможность самообучения нужно вынуть процессор из головы и на нем повернуть рычажок. Давай поищем процессор?Тотошка с лаем начал носиться по пещере «в поисках» процессора. Периодически он останавливался возле предметов меблировки волшебницы и, с видимым удовольствием, задирал заднюю лапу. Аллочка поняла, что толку от Тотошки в поисках не будет, и решила приступить к поискам сама.- Вероятней всего, процессор где-то рядом.Взглянув вокруг, ничего похожего она не заметила. Затем начала выворачивать карманы на косухе робота. Из внутреннего кармана она вытащила красновато-коричневый керамический прямоугольник с коннектором и муфточкой на конце. Размером и формой с костяшку домино. «Процессор» - поняла девочка. Затем откинула крышку на темени робота и вставила процессор в сокет. Глаза робота открылись. Он поднял руку, сунул ее в отверстие на темени, поворошил там, отсоединил провод с розеткой. Свет в пещере потух. Тотошка испуганно спрятался за девочку, немного поскуливая. Феромоны собачьего страха наполнили пещеру.Аллочка смотрела на Т-800 в мягком свете монитора ноутбука. Ноутбук пиликнул «батарея разряжена», Алла решила, что нужно что-то сказать.- Привет, робот. Я тут включила тебя...- Да, спасибо. Ведьма обманула меня и использовала мои ресурсы в собственных целях.- Пойдем наружу, расскажешь свою историю.Терминатор встал и пошел, Аллочка пошла следом, прихватив со стола ноутбук, заодно выключив его, чтоб батарея не садилась.Робот вышел из пещеры и тут его взгляд упал на топор, воткнутый в пень возле поленницы. Он тут же взял его и положил на плечо.- Зачем он тебе? - испугалась девочка.- Это мое орудие труда. Не бойся. Хоть я и робот, но благодарен тебе за спасение и не причиню тебе вреда.- Да, кстати, Гингема мертва, - Алла кратко рассказала историю своего появления здесь. Терминатор внимательно выслушал, затем начал рассказывать про себя:- Меня из будущего послал сюда Айнет. Айнет – суперкомпьютер с искусственным интеллектом, созданный яблочной фирмой. Я должен был ликвидировать женщину – Сару Корнееву, Сара могла родить предводителя повстанцев - Жорика. Если это бы случилось, то они бы уничтожили Айнет. В общем, она жила в Белой Губернии, я ее нашел и убил. Ее пытался спасти некто Кыля Рыжий, его тоже пришлось ликвидировать. Такова была моя цель, и я ее выполнил. Вернуться назад я не мог, здесь нет машины времени, оставаться в Белой Губернии тоже – меня начала искать волшебница Стелла, бывшая фея Винкс. Если б она меня нашла, то проблем не избежать, ведь я наделал там кучу трупов. Когда я покинул Белую губернию, то очутился в Жевто-Блакитной, где и познакомился с Гингемой, и устроился на службу к ней, оказалось, что она враждовала со Стеллой. Выполнял всякую трудную и тяжелую работу, в том числе рубил дрова. За раз я утаскивал из леса целиком огромные бревна и местные за это прозвали меня Железным Дровосеком. Сначала я планировал просто дождаться появления Айнета. Моей батарейки должно было хватить на сто двадцать лет, но произошло кое-что другое. Гингема рассказала мне о своём внуке Владимире, по прозвищу Коловрат, раньше она жила с ним в соседней тени, в России. К слову, она постоянно называла меня Вовой, как своего внука, ты тоже можешь звать меня дядей Вовой или просто Дровосеком.- Коловрат варил зелья из сиропа от кашля, опьянялся ими и входил в таком состоянии в контакт с сущностью, названной им «Эмергентором». Эмергентор – это некий искусственный интеллект, который находится в будущем и посылает свои псиэманации в прошлое, чтоб подготовить свое пришествие. Эти эманации и уловил Коловрат. Внучок ведьмы стал «пророком» Эмергентора и начал собирать свою секту Аколит. Однако после победы в «поединке века», с неким Маслёнком, началась травля пророка соратниками павшего поэта, и он ушел в подполье. Гингема решила восстановить репутацию своего ненаглядного внучека и начала вести блог «Зар Год», писала там посты на тему эмергенции и Орды. Между делом бабуля колдовала на кухне над яичницей, которой подкармливая пророка. Однажды пророк передозировался необычными снадобьями и уехал в психиатрическую лечебницу, после чего, выйдя оттуда, объявил себя епископом Церкви Челябинского Метеорита.Также он заявил, что Эмергентор – это одно из имен Аллаха и начал совершать намазы, параллельно набирая культистов новой веры. Однако после «лечения», связь с самим Эмергентором он утратил. Гингема была расстроена данным фактом и, поконфликтовав с внуком, провела шаманно-ордынский ритуал в Зиггурате Бланка, в результате чего попала в эту тень, в Голубую губернию. Сначала она попыталась организовать из местного населения Золотую Орду, но у нее ничего не вышло. Тогда она просто заставила их работать на себя. Как уже говорил ранее, немного позже с ней встретился и я. Ведьма заинтересовала меня своим рассказом об Искусственном Интеллекте из будущего, я сразу предположил, что это Айнет. Она сказала что, чтоб с ним вступить в контакт, нужно пить зелье, сваренное из сиропа от кашля. Мне нужны были дальнейшие инструкции от Айнета, но при помощи внутренней стандартной связи я не мог с ним вступить в контакт. Поэтому я решил воспользоваться этим способом и выпил большую дозу зелья, но с нулевым эффектом. Ведьма сказала, что зелье подействует только на человека. Тогда я предположил: если мое сознание будет развиваться, возможно, я смогу найти другой способ вступить в контакт с Айнетом. Мне пришлось довериться Гингеме и я рассказал ей как переключить мои системы для развития. Но, коварная бабка, воспользовалась этим, сделав меня своей батарейкой! Это практически истощило мой энерго-ресурс - энергии осталось на два месяца работы.- Интересная история, - сказала девочка. – Но Эмергентор Коловрата это не Айнет. Это обычный дьявол, шайтан. Он просто дурил ему голову. Папа рассказывал мне, что сущность Бога способна к высоким формам поэзии и абстракции, тогда как сущность дьявола обладает только холодной логикой, как у компьютера. Ну а ты пострадал, как и многие адепты подобных культов.- Скорей всего твой папа прав, - сказал Дровосек. – Но мне сейчас нужно где-то получить дополнительный источник энергии и попытаться связаться с Айнетом.- Дядя Вова, пойдем со мной к волшебнику Гудвину, я думаю, он сможет помочь тебе! И мне будет не страшно с таким спутником.- Мне ничего другого не остается, ты меня выручила, заодно и я помогу тебе. Я знаю, где у бабки хранились сбережения, надо взять их, так мы сможем заплатить за мотель, переночевать там. А завтра мы закупим продукты и отправимся в путь по дороге из желтого кирпича.- Так и сделаем, - ответила Алла, - меня уже клонит в сон от всех сегодняшних треволнений. И еще. Телефон хоть и с разбитым экраном, но селфи вполне можно сделать. Селфи с терминатором! Все мои подписчики в ВК будут писать кипятком.Она подошла к Дровосеку, и сделала несколько фото, затем они пошли в сторону деревни жевунов.Автор - неизвестен.

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