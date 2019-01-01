Поп и ведьма

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:34

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:34 by

Говорят, что у ведьм в подчинении имеется разная нечистая сила. В особенности черти. Любят рогатые выполнять работу всякую, а по ночам с хозяйкой устраивать гулянки…Жила на селе одна тетка. Добрая хозяйка была. Все у нее ладилось. И огород прибран и в доме всегда порядок. Да вот только люди поговаривали, будто она ведьма. Знается с силой нечистой. Не один раз по ночам замечали у нее свет в окошках и звуки разгулья. Песни да пляски такие, что дом ходуном ходит.Побаивались ее местные и подговорили одного попа, чтоб тот сходил к ней в гости и проверил, как и чем живет хозяйка. Чтоб выведал у нее, чем она занимается по ночам. Ну тот поп значит снарядился и отправился дело делать. Время уже было позднее, когда он подошел к хате. Увидев свет, услыхал странные звуки. Гармонь играла, а внутри явно кто-то веселился.Поп постучал в двери, и тут же все стихло. Хозяйка открыла ему и, широко улыбаясь, пригласила к себе в хату. Перекрестившись, он вошел и увидел на столе кушанья всякие да выпивки столько, что напоить можно было ораву добрых казаков. Поинтересовался, мол, для кого это все? Ну баба, конечно, ответила, что его и ждала. А поп и сам не прочь был выпить. Сел за стол и, забыв с какой он целью пришел, начал пить да есть, веселиться да песни орать.Когда время уже давно перевалило за полночь, он был на столько пьян, что не стоял на ногах. А хозяйка все подливает ему да подливает. Сидит поп на полу с рюмкой в руке и смотрит пьяными глазами, как вокруг него на метле скачет веселая баба, а вместе с ней и черти хоровод водят. До того закружили мужика, что тот упал без сознания. Когда он утром очнулся, в хате стояла тишина. Хозяйка поднесла ему рюмку опохмелиться, тот выпил и побрел домой.Когда же местные селяне стали его выспрашивать, что он выведал у той, которую все считали ведьмой, поп ответил, мол, не верьте в сказки — добрая баба. А сам, с ухмылкой удаляясь к себе в келью, решил и на следующий вечер ее навестить...Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Ведьмы нечистая сила черти село поп гулянье

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