Ведьма?

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Joss Просмотров: 690 Комментарии: 8 +15 Сегодня, 11:34 by

Мой племянник рассказывал. Было это несколько лет назад. Работал он (и сейчас работает) охранником в охранном предприятии. Теперь от его лица (как смогу).Проходит информация: в одном из коттеджей сработка. Едем на адрес. Выставляемся по периметру. И двое должны обойти и осмотреть дом на предмет проникновения. А затем зайти в дом. Дверь, которая не парадная, а со стороны веранды, прикрыта, но не на ключ. Сообщаем по рации и заходим. Начинаем обход. И в одной из комнат на полу лежит мужик без сознания. Сообщаем диспетчеру. Говорим, чтобы вызвали милицию, скорую.Диспетчер принял и говорит: "Едет хозяйка".Буквально через пару минут заходит красивая ухоженная женщина лет 45, но выглядит гораздо моложе.Спрашиваем:- Вы его знаете?- Нет.Подъезжают милиция, скорая. Начинается вся эта процедура (не буду описывать, т.к. неинтересно. Да и не помню).Врачи скорой пытаются привести мужика в чувство, но тщетно. И тут хозяйка будто спохватилась, убежала в другую комнату. Прибегает с бутылочкой. И брызгает водой на лежащего мужика. И он очухивается, практически сразу. Ничего понять не может…В общем, они с напарниками залезли в дом. Т.к. по информации еще неделю назад сигнализации в доме не было. А потом он просто ничего не помнит. А напарники слиняли… Но самое интересное – это хозяйка! В ней-то вся соль! Она и не стала скрывать. На дом наложила заклятье типа - чтобы вор не вышел… Занимается она таким (назовем магией). Но муж человек прагматичный – поставил дом на охрану. В общем, заклятье ее сработало! А в бутылке была святая вода из церкви, чтобы вора привести в чувство.

Ключевые слова: Ведьма святая вода охрана авторская история

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