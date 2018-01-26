Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Ведьма?

Мой племянник рассказывал. Было это несколько лет назад. Работал он (и сейчас работает) охранником в охранном предприятии. Теперь от его лица (как смогу).

Проходит информация: в одном из коттеджей сработка. Едем на адрес. Выставляемся по периметру. И двое должны обойти и осмотреть дом на предмет проникновения. А затем зайти в дом. Дверь, которая не парадная, а со стороны веранды, прикрыта, но не на ключ. Сообщаем по рации и заходим. Начинаем обход. И в одной из комнат на полу лежит мужик без сознания. Сообщаем диспетчеру. Говорим, чтобы вызвали милицию, скорую.

Диспетчер принял и говорит: "Едет хозяйка".

Буквально через пару минут заходит красивая ухоженная женщина лет 45, но выглядит гораздо моложе.

Спрашиваем:
- Вы его знаете?
- Нет.

Подъезжают милиция, скорая. Начинается вся эта процедура (не буду описывать, т.к. неинтересно. Да и не помню).
Врачи скорой пытаются привести мужика в чувство, но тщетно. И тут хозяйка будто спохватилась, убежала в другую комнату. Прибегает с бутылочкой. И брызгает водой на лежащего мужика. И он очухивается, практически сразу. Ничего понять не может…

В общем, они с напарниками залезли в дом. Т.к. по информации еще неделю назад сигнализации в доме не было. А потом он просто ничего не помнит. А напарники слиняли… Но самое интересное – это хозяйка! В ней-то вся соль! Она и не стала скрывать. На дом наложила заклятье типа - чтобы вор не вышел… Занимается она таким (назовем магией). Но муж человек прагматичный – поставил дом на охрану. В общем, заклятье ее сработало! А в бутылке была святая вода из церкви, чтобы вора привести в чувство.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 11:34 by JossПросмотров: 690Комментарии: 8
+15

Ключевые слова: Ведьма святая вода охрана авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 11:53
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (122|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 589
Круть. Молодец женщина красивая ухоженная, лихо придумала. Нам бы такое заклятье , а то пока охрана наша приезжает , воры уже с нажитым непосильным трудом убегают.

+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 12:04
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1 138
Комментариев: 8 404
Жгли их бедных на кострах инквизиции, а они упорно размножаются и даже успешно практикуют свои заклятия или проклятия) Не повезло воришке-мужику, слабохарактерный оказался, достигла его кара хозяйки дома) Интересная история! Чего только не бывает в жизни, даже такое) Поверим в ведьму, потому как напридумывать версий можно великое множество. Да и святая водица помогла в чувство мужичка привести, другие то не сообразили сразу, что в чувство в первую очередь водой приводят, ну или по лицу ладошкой хлопают))) Вообщем история понравилась! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: Anais
Сегодня, 12:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 339
Отлично придумала! И ведь сработало же
Зарегистрирован: 19.02.2016
 
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 12:19
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1898|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 360
Здоровская история) а как напарники слиняли? на них не подействовало заклятие? +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: DRUID
Сегодня, 12:26
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (122|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 589
Цитата: Tigger power
Здоровская история) а как напарники слиняли? на них не подействовало заклятие? +


Ну они наверное , заранее святой водицей окрапились, перед тем , как на дело пойти.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#6 написал: капитанская дочка
Сегодня, 12:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (47|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 29
Интересная история.+
Зарегистрирован: 16.04.2018
#7 написал: ЮкиПуки
Сегодня, 15:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 10
Напарники наверное на шухере стояли, увидели что брыкнулся, и бегом оттуда. вот она взаимовыручка! плюс
Зарегистрирован: 5.09.2018
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 16:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (1027|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 227
интересная история. Кратко и содержательно
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.