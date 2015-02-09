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Сказки

Мемуары Невезухина

Пафнутий Эрастович Невезухин решил с бухты-барахты написать мемуары.

Эта мысль осветила его незамутнённый интеллектом разум внезапно, без предупреждения, в пять утра. Лёжа в кровати и почёсывая своё пивное пузо, он размышлял: "Вот прочтут благодарные потомки мои мемуары и возгордятся моей превеликой мудростью! А сограждане ещё и на памятник скинутся бронзовый или мраморный. И поставят его на центральной площади! И переименуют её. Будет центральная площадь имени меня! Как всё славно вырисовывается..."

Невезухин вылез из кровати. И, натянув на свою сонную тушку дырявый, давно нестиранный халат, сунул волосатые ноги в рваные тапки.

Прошлёпав в уборную и сделав там свои грязные дела, Пафнутий вернулся в комнату и сел обдумывать свой будущий триумф. Сидеть и думать в кровати было неудобно – Невезухина так и клонило в сон. На столе царил кавардак, и прибираться было лень. Не заморачиваясь уборкой, будущий великий писатель просто смахнул все фантики и огрызки на пол. Шагнул к стулу и тут же поскользнулся на банановой кожуре!

Отборный мат непризнанного гения полетел вслед этому знаменательному событию.

Из норки за шкафом высунулся домовой и злорадно захихикал: "Эрастыч, а чегой-то ты ни свет ни заря колобродишь? Давай-ка лучше мусор выгреби из дома. Я за тебя Золушку изображать не собираюсь."

Невезухин мрачно пробухтел: "Обленился ты совсем, пень старый. Тоже мне домовой! Мог бы в доме порядок навести."

Домовой фыркнул: "Ага, щас прям! Побегу я твою работу выполнять! Может, за тебя ещё и мемуары сварганить?!"

Пафнутий в праведном гневе запустил в домового пивной бутылкой! Но хитрюга не стал дожидаться метко брошенного снаряда и ловко ускользнул обратно в норку.

Бутылка, разлетевшаяся на острые осколки, коварно поранила ногу Невезухина, когда тот направился в сторону стола. Матюги, которым удивился бы любой сапожник, загрохотали из уст будущего писателя. Всё-таки тапки его были очень рваные. Так что осколок без труда уязвил стопу Невезухина. Охая и возмущённо икая, Пафнутий прошкандыбал к аптечке и, не найдя там ни зелёнки, ни йода, ни хлоргексидина, прихрамывая, поплёлся на кухню. Открыл холодильник. И тут же ему на голову свалился жирный таракан! От омерзения мужик взвизгнул, точно баба, и дёрнулся назад. Нечаянно свалил графин с водой на пол. И тот разбился на новые осколки. Новые замысловатые выражения посыпались изо рта несчастного Невезухина. Осторожно двигаясь, он снова предпринял попытку открыть холодильник. Достав дешёвую водку, обеззаразил ей ужаленную подлым осколком ногу. А остатками водки обеззаразил свою утомлённую приключениями душу.

Ворча и хромая, Невезухин дошёл до комнаты и сел на стул. Стул предательски скрипнул и развалился под массой пьяного "гения". От горя Пафнутий заплакал. Видно, не суждено ему увековечить себя в бессмертном творении! Мемуары никогда не будут написаны. Да и о чём писать? О постоянных неудачах?

В отчаянии бедняга решил повеситься!

Смастерив из галстука петлю и завязав её на люстре, Невезухин, зажмурив от ужаса глаза, шагнул с табуретки вниз. Люстра, видимо назло простофиле, оторвалась и грохнулась рядом! Неудавшийся самоубийца обалдело уставился и на эти осколки. Матюгаться он уже устал.

Сзади послышался издевательский смех. К Пафнутию подошла Смерть и острой косой перерезала петлю: "Не торопи меня, Невезухин. Я ещё поразвлекаюсь, пожалуй. Ты так уморительно живёшь! Об этом и напиши в своих мемуарах. Если ещё удумаешь спешить ко мне, то я помешаю. Домовому – привет!", - и с этими словами Смерть исчезла где-то вне времени и пространства. Или просто из поля видимости обалдуя.

И тут он понял – впереди ещё множество несуразностей и конфузов никчёмной жизни.

За окошком забрезжил серый от туч рассвет, ознаменовав очередной из многих, самый худший, день в жизни Невезухина.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:43
Сегодня, 06:43 by ЭвиллсПросмотров: 88Комментарии: 1
+5

Ключевые слова: Смерть домовой мемуары неудачи водка осколки авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 10:07
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ГГ нужно срочно поменять фамилию) +++
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