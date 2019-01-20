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Творческие истории

Вокзальный домовой

Михал Михалыч застрял. Подлец поезд ушёл точно по расписанию, за полчаса до того, как Михмих приехал на вокзал.

— Зараза, — сплюнул мужчина и культурно про себя перечислил десяток ругательств.

До следующего поезда оставалось еще пять часов. Тратиться на гостиницу было жалко, и Михмих решил пересидеть на вокзале. Взял билет у сонной кассирши, сел на железную скамейку в зале ожидания, достал сканворд и принялся ждать.

Слова в головоломке закончились. Михмих оторвал взгляд от серого листа и огляделся. Вокзал опустел. Только в будочке около выхода дремал полицейский, да спал у дальней стены мужик в засаленном ватнике. Встав и размяв затекшие ноги, Михмих прогулялся до газетного ларька за новым сканвордом. Но киоск был закрыт. Только мухи обсиживали стекло над газетами. Привокзальное кафе на втором этаже тоже оказалось заперто. А табличка на двери обещала, что даже на завтрак он не успеет.

Тяжело вздохнув, Михмих вернулся на свое место. Минуты тянулись, как прилипшая к подошве жвачка. Даже представить, сколько ждать до поезда, было тяжело.

— Скучно?

Михмих обернулся. На соседнем кресле сидел маленький человечек. В заношенной, но чистой одежде. С окладистой седой бородой.

— Угу.

— Давай в картишки перекинемся? На интерес. А то меня тоже скука одолела.

Мужчина пожал плечами. Развлечение ничем не хуже сканворда.

Играли в дурака молча. Человечек азартно шлепал картами, горестно вздыхал при проигрышах и бурно хлопал в ладоши выигрывая.

Счет партий перевалил за второй десяток.

— Может, ты есть хочешь?

Заботливо осведомился у Михмиха противник.

— Кафе закрыто.

— Да это ерунда! Сейчас организуем. Пойдем.

Человечек вскочил и резво побежал к служебному входу.

— Не отставай!

Они пару минут проплутали по темным коридорам и оказались в маленьком буфете с тремя столиками, сиротливой геранью на подоконнике и дремлющей официанткой за стойкой.

— Машенька! А сделай нам кофе и бутербродов.

— А?

Машенька, румяная и пышная, как булочка, протерла глаза.

— Опять чужих водишь? Ох, влетит тебе, — ворчала она для порядку, но заказ принесла.

Михмих расплатился и впился зубами в бутерброд. Человечек сидел напротив и умиленно смотрел, как ест мужчина.

— Может, тоже будешь?

— Не. Я ужинал плотно.

— Спасибо. А то я с голоду помер бы, пока поезда дождался. Кстати, надо же познакомиться. Я Михал Михалыч, инженер.

— Пафнутий Федорович, — новый знакомый солидно кивнул, — домовой.

— Кто?

— Домовой. Не слышал про нас разве?

— А что на вокзале делаешь? Вы же вроде в обычных домах живете.

— Потерялся, — грустно вздохнул Пафнутий, — пару лет назад мои переезжали. Я тоже с ними думал. На вокзале замешкался и не нашел, на каком поезде они едут. А обратной дороги не знаю. Вот и кукую тут.

Михмих покачал головой.

— Дела.

— Ты поел? Давай развлекать тебя, пока поезд не пришел.

Домовой устроил Михмиху экскурсию по вокзалу. Затем они заглянули в диспетчерскую, где долго пили чай с баранками. Катались на маневровом тепловозе со знакомым машинистом Пафнутия. Посмотрели на город из башенки над вокзальными часами. И заглянули в кабинет начальника вокзала — полить фикус.

— А то засохнет, — пояснил домовой, — про него все забывают.

Наступало утро. Появились первые пассажиры. Сонная уборщица нехотя возюкала шваброй в зале ожидания.

— Быстрее! — домовой заволновался, — идем, там твой поезд подходит.

Они вышли на перрон.

— Слушай, — вдруг оживился Михмих, — а давай я тебя заберу к себе. Чего ты тут маешься?

Домовой опешил.

— Как?

— Да просто. У меня свой дом, сад яблоневый. Коровы нет, уж извини. Семья у меня хорошая, дружная. Поехали. Что ты тут забыл?

Пафнутий всхлипнул.

— Правда?

— Честно-честно.

— Я сейчас!

Домовой бросился в здание вокзала.

Подошел поезд. Михмих показал билет проводнице.

— Заходите, пять минут всего стоим.

— Да-да, сейчас.

Домового всё не было. Снова потерялся? Передумал?

— Проходите, мужчина. Уже отправляемся.

Вздохнув, Михмих прошел в своё купе. С шумом открыл дверь.

На верхней полке сидел улыбающийся Пафнутий и радостно болтал ножками. В руках домовой сжимал горшок с фикусом из кабинета директора.


Автор: Александр Котобус Горбов.
Источник.
Сегодня, 12:44 by ЛетягаПросмотров: 31Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Вокзал поезд ожидание домовой приглашение Котобус

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 12:55
+1
Онлайн
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Комментариев: 341
Повезло мужикам)) И тому, и другому)
Плюс хозяйственному домовому)
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#2 написал: Tigger power
Сегодня, 13:05
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Комментариев: 4 182
Ну что за прелесть! В своем то доме завсегда лучше, чем на вокзале, хоть и прижился уже) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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