Вокзальный домовой

Вокзальный домовойМихал Михалыч застрял. Подлец поезд ушёл точно по расписанию, за полчаса до того, как Михмих приехал на вокзал.
— Зараза, — сплюнул мужчина и культурно про себя перечислил десяток ругательств.
До следующего поезда оставалось еще пять часов. Тратиться на гостиницу было жалко, и Михмих решил пересидеть на вокзале. Взял билет у сонной кассирши, сел на железную скамейку в зале ожидания, достал сканворд и принялся ждать.
Слова в головоломке закончились. Михмих оторвал взгляд от серого листа и огляделся. Вокзал опустел. Только в будочке около выхода дремал полицейский, да спал у дальней стены мужик в засаленном ватнике. Встав и размяв затекшие ноги, Михмих прогулялся до газетного ларька за новым сканвордом. Но киоск был закрыт. Только мухи обсиживали стекло над газетами. Привокзальное кафе на втором этаже тоже оказалось заперто. А табличка на двери обещала, что даже на завтрак он не успеет.
Тяжело вздохнув, Михмих вернулся на свое место. Минуты тянулись, как прилипшая к подошве жвачка. Даже представить, сколько ждать до поезда, было тяжело.
— Скучно?
Михмих обернулся. На соседнем кресле сидел маленький человечек. В заношенной, но чистой одежде. С окладистой седой бородой.
— Угу.
— Давай в картишки перекинемся? На интерес. А то меня тоже скука одолела.
Мужчина пожал плечами. Развлечение ничем не хуже сканворда.
Играли в дурака молча. Человечек азартно шлепал картами, горестно вздыхал при проигрышах и бурно хлопал в ладоши выигрывая.
Счет партий перевалил за второй десяток.
— Может, ты есть хочешь?
Заботливо осведомился у Михмиха противник.
— Кафе закрыто.
— Да это ерунда! Сейчас организуем. Пойдем.
Человечек вскочил и резво побежал к служебному входу.
— Не отставай!
Они пару минут проплутали по темным коридорам и оказались в маленьком буфете с тремя столиками, сиротливой геранью на подоконнике и дремлющей официанткой за стойкой.
— Машенька! А сделай нам кофе и бутербродов.
— А?
Машенька, румяная и пышная, как булочка, протерла глаза.
— Опять чужих водишь? Ох, влетит тебе, — ворчала она для порядку, но заказ принесла.
Михмих расплатился и впился зубами в бутерброд. Человечек сидел напротив и умиленно смотрел, как ест мужчина.
— Может, тоже будешь?
— Не. Я ужинал плотно.
— Спасибо. А то я с голоду помер бы, пока поезда дождался. Кстати, надо же познакомиться. Я Михал Михалыч, инженер.
— Пафнутий Федорович, — новый знакомый солидно кивнул, — домовой.
— Кто?
— Домовой. Не слышал про нас разве?
— А что на вокзале делаешь? Вы же вроде в обычных домах живете.
— Потерялся, — грустно вздохнул Пафнутий, — пару лет назад мои переезжали. Я тоже с ними думал. На вокзале замешкался и не нашел, на каком поезде они едут. А обратной дороги не знаю. Вот и кукую тут.
Михмих покачал головой.
— Дела.
— Ты поел? Давай развлекать тебя, пока поезд не пришел.
Домовой устроил Михмиху экскурсию по вокзалу. Затем они заглянули в диспетчерскую, где долго пили чай с баранками. Катались на маневровом тепловозе со знакомым машинистом Пафнутия. Посмотрели на город из башенки над вокзальными часами. И заглянули в кабинет начальника вокзала — полить фикус.
— А то засохнет, — пояснил домовой, — про него все забывают.
Наступало утро. Появились первые пассажиры. Сонная уборщица нехотя возюкала шваброй в зале ожидания.
— Быстрее! — домовой заволновался, — идем, там твой поезд подходит.
Они вышли на перрон.
— Слушай, — вдруг оживился Михмих, — а давай я тебя заберу к себе. Чего ты тут маешься?
Домовой опешил.
— Как?
— Да просто. У меня свой дом, сад яблоневый. Коровы нет, уж извини. Семья у меня хорошая, дружная. Поехали. Что ты тут забыл?
Пафнутий всхлипнул.
— Правда?
— Честно-честно.
— Я сейчас!
Домовой бросился в здание вокзала.
Подошел поезд. Михмих показал билет проводнице.
— Заходите, пять минут всего стоим.
— Да-да, сейчас.
Домового всё не было. Снова потерялся? Передумал?
— Проходите, мужчина. Уже отправляемся.
Вздохнув, Михмих прошел в своё купе. С шумом открыл дверь.
На верхней полке сидел улыбающийся Пафнутий и радостно болтал ножками. В руках домовой сжимал горшок с фикусом из кабинета директора.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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