Вокзальный домовой

Летяга Просмотров: 31 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 12:44 by

Михал Михалыч застрял. Подлец поезд ушёл точно по расписанию, за полчаса до того, как Михмих приехал на вокзал.— Зараза, — сплюнул мужчина и культурно про себя перечислил десяток ругательств.До следующего поезда оставалось еще пять часов. Тратиться на гостиницу было жалко, и Михмих решил пересидеть на вокзале. Взял билет у сонной кассирши, сел на железную скамейку в зале ожидания, достал сканворд и принялся ждать.Слова в головоломке закончились. Михмих оторвал взгляд от серого листа и огляделся. Вокзал опустел. Только в будочке около выхода дремал полицейский, да спал у дальней стены мужик в засаленном ватнике. Встав и размяв затекшие ноги, Михмих прогулялся до газетного ларька за новым сканвордом. Но киоск был закрыт. Только мухи обсиживали стекло над газетами. Привокзальное кафе на втором этаже тоже оказалось заперто. А табличка на двери обещала, что даже на завтрак он не успеет.Тяжело вздохнув, Михмих вернулся на свое место. Минуты тянулись, как прилипшая к подошве жвачка. Даже представить, сколько ждать до поезда, было тяжело.— Скучно?Михмих обернулся. На соседнем кресле сидел маленький человечек. В заношенной, но чистой одежде. С окладистой седой бородой.— Угу.— Давай в картишки перекинемся? На интерес. А то меня тоже скука одолела.Мужчина пожал плечами. Развлечение ничем не хуже сканворда.Играли в дурака молча. Человечек азартно шлепал картами, горестно вздыхал при проигрышах и бурно хлопал в ладоши выигрывая.Счет партий перевалил за второй десяток.— Может, ты есть хочешь?Заботливо осведомился у Михмиха противник.— Кафе закрыто.— Да это ерунда! Сейчас организуем. Пойдем.Человечек вскочил и резво побежал к служебному входу.— Не отставай!Они пару минут проплутали по темным коридорам и оказались в маленьком буфете с тремя столиками, сиротливой геранью на подоконнике и дремлющей официанткой за стойкой.— Машенька! А сделай нам кофе и бутербродов.— А?Машенька, румяная и пышная, как булочка, протерла глаза.— Опять чужих водишь? Ох, влетит тебе, — ворчала она для порядку, но заказ принесла.Михмих расплатился и впился зубами в бутерброд. Человечек сидел напротив и умиленно смотрел, как ест мужчина.— Может, тоже будешь?— Не. Я ужинал плотно.— Спасибо. А то я с голоду помер бы, пока поезда дождался. Кстати, надо же познакомиться. Я Михал Михалыч, инженер.— Пафнутий Федорович, — новый знакомый солидно кивнул, — домовой.— Кто?— Домовой. Не слышал про нас разве?— А что на вокзале делаешь? Вы же вроде в обычных домах живете.— Потерялся, — грустно вздохнул Пафнутий, — пару лет назад мои переезжали. Я тоже с ними думал. На вокзале замешкался и не нашел, на каком поезде они едут. А обратной дороги не знаю. Вот и кукую тут.Михмих покачал головой.— Дела.— Ты поел? Давай развлекать тебя, пока поезд не пришел.Домовой устроил Михмиху экскурсию по вокзалу. Затем они заглянули в диспетчерскую, где долго пили чай с баранками. Катались на маневровом тепловозе со знакомым машинистом Пафнутия. Посмотрели на город из башенки над вокзальными часами. И заглянули в кабинет начальника вокзала — полить фикус.— А то засохнет, — пояснил домовой, — про него все забывают.Наступало утро. Появились первые пассажиры. Сонная уборщица нехотя возюкала шваброй в зале ожидания.— Быстрее! — домовой заволновался, — идем, там твой поезд подходит.Они вышли на перрон.— Слушай, — вдруг оживился Михмих, — а давай я тебя заберу к себе. Чего ты тут маешься?Домовой опешил.— Как?— Да просто. У меня свой дом, сад яблоневый. Коровы нет, уж извини. Семья у меня хорошая, дружная. Поехали. Что ты тут забыл?Пафнутий всхлипнул.— Правда?— Честно-честно.— Я сейчас!Домовой бросился в здание вокзала.Подошел поезд. Михмих показал билет проводнице.— Заходите, пять минут всего стоим.— Да-да, сейчас.Домового всё не было. Снова потерялся? Передумал?— Проходите, мужчина. Уже отправляемся.Вздохнув, Михмих прошел в своё купе. С шумом открыл дверь.На верхней полке сидел улыбающийся Пафнутий и радостно болтал ножками. В руках домовой сжимал горшок с фикусом из кабинета директора.Автор: Александр Котобус Горбов.

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