Между морем и землёй

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:15

Причина: Изменён раздел.

зелёное яблочко Просмотров: 44 Комментарии: 4 +2 Вчера, 15:15 by

Юная русалка вынырнула из моря вблизи от небольшого островка. Крутя головой, осмотрелась и, осторожно подтянувшись на руках, волоча хвост, выползла на бережок. Вся перепачкалась, но, обуреваемая неведомыми сильными чувствами, поднесла запачканные ладошки к лицу и принюхалась. Земля! Вот как она пахнет! Этот запах преследует её ночами и днями, навевая видения чуждой жизни. Жизни, которая незнакома подводным жителям и абсолютно им неинтересна. Похоже, она единственная на дне морском, кого влечет эта неродная стихия земли.- Виталинааа! - призыв с самых глубин заставил морскую деву недовольно поморщиться. Она только начала вглядываться в широкую полосу берега на горизонте, пытаясь там что-нибудь уловить зрением.Неподалёку показалось озорное личико её сестры Ламары. Вечно неунывающая, весёлая сестричка тотчас устроила фонтан из брызг.- Ты что это опять без спросу? Батюшка недоволен.Виталина только печально вздохнула и прыгнула в воду.*********************************************Аркадий в тот вечер засиделся в районе, у друга-сослуживца, да пропустил последний автобус до деревни. Но дело молодое, а ноги крепкие. Есть дорожка напрямик, а до трассы топать, надеясь на попутку, неохота. Да и хмель выветрится от ночной свежести.Но принятое на грудь дало о себе знать, видимо, там, где дорога проходила близко к морю, потянуло вдруг посидеть на берегу. А потом и вовсе искупаться. Аркадий был пловец знатный, с удовольствием плескался, не отплывая, однако, от берега далеко. Время позднее, безлюдно - мало ли. Не сразу он заметил позднюю купальщицу, и откуда же она взялась? Была она на расстоянии полуметра. Света луны было достаточно, чтобы разглядеть её красоту. Глаза её притягивали, как омуты.- Кто ты? - от неожиданности он не смог более ничего придумать.- Виталина, - девушка подплыла чуть ближе. От взгляда, проникшего в самую душу, здравый смысл Аркадия испарился. Больше не существовало ни прошлого, ни будущего. Только эти колдовские очи, вода вокруг, эта нереальная ночь.На островке сидели русалки Ламара и Морелла. Более серьёзная Морелла, наблюдая эту сцену, начала рассуждать:- Её постоянно манила земная жизнь. Мне казалось, что это не более чем любопытство. Но парень этот так молод. Ему чуть более 20 лет. Она не могла его знать раньше. Чтобы Виталину нашу тянула влюблённость.- А, была не была! - озорница Ламара отбросила волосы назад. - Давай- ка поплывём, с зятем познакомимся!Но нырнуть она не успела. Сестра ухватила за руку:- Не лезь! Лучше к батюшке пойдём.Виталина со смехом уворачивалась от рук юноши, вовлеченного в её собственную же игру. Но сердце её рвалось на части. Ночь не вечна, скоро рассвет. Сюда придут люди. Что делать? Отпустить? Но она не может. Морская дева чувствовала тысячи незримых нитей, связывавших их. Он уйдёт, и тогда частичка её уйдёт. Навсегда! Что же тогда, утопить?**********************************************************************Морская вода взвилась столбом, отшвырнув Виталину от пленённого её чарами юноши.- Отец! - вскрикнула она. Вид его был ужасен, глаза пылали огнём. Но внимательно разглядев человека, морской царь изменился в лице.- Отпусти его! - он не то приказывал, не то умолял. - Пойдём домой! Пойдем, я тебе всё расскажу.Морская царевна промолчала, склонив голову. Лёгкая волна подхватила Аркадия и вынесла на берег.А поутру он проснулся от слепящих лучей восходящего светила. "Приснится же такое!" - подумал, протирая глаза, и поспешил домой. Но в ушах его всё звенел переливчатый смех, а перед мысленным взором, как звёзды, сияли русалочьи очи.Виталина тихо плакала. Отец показал ей портрет матери, которую она мало помнила. Похищенная с земли девушка Васса обрела способность жить под водой, но она оставалась смертной. Единственное, что от неё осталось, - это дочь со столь странным именем, не морским, как у сестёр.Но и это ещё не всё. Аркадий был точной копией своего далёкого предка, того, который был помолвлен с Вассой. Спустя долгие долгие годы круг замкнулся, сведя их потомков.Пришло время морю отдавать дань земле.

Ключевые слова: Русалка море рыбаки любовь морской царь авторская история

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