Друг- Он ушёл! На этот раз точно навсегда! - Пёс закрутился на месте и заскулил, - Ауууу!
- Вернётся, - небрежно бросил Кот, - Как и всегда.
- Ты не понимаешь! - Пёс покусал хвост, - Он ушёл насовсем! Он забыл про меня! Не взял меня с собой! Я же его друг!
- Человек не может брать тебя с собой на работу, - сказал ему Кот.
- Какая работа?! - возмутился Пёс, - Неужели она интереснее, чем играть со мной? Я могу приносить мячик! Он бросил меня! Ауууу!
Кот вздохнул и принялся умываться.
- Неужели тебе всё равно? - удивился Пёс, - Человек ушёл насовсем! Почему тебе это безразлично?
- Мне не всё равно, - ответил Кот, облизывая лапу, - Просто я знаю, что он вернётся. Он всегда возвращается, чтобы насыпать мне еды.
- В этот раз он не вернётся, - убитым голосом сказал Пёс, - Он ушёл навсегда. Он не сказал мне: “Пока”.
- Каждый раз одно и то же, - Кот закрыл лапой глаза, - Если тебя так беспокоит отсутствие Человека, намекни ему, что ты не хочешь, чтобы он уходил.
- А как? - загорелся Пёс, - Как это сделать?
- Для начала разгрызи его обувь, - Кот прошёл к обувной тумбе и подцепил дверцу когтем, - Всю.
- А это поможет? - уточнил Пёс.
- Конечно!
И Пёс принялся доставать ботинки и кроссовки из тумбы и жевать их. Когда со всей обувью было покончено, он спросил Кота:
- Теперь Человек вернётся и никогда не уйдёт, правда?
- Точно не знаю, - ответил Кот, - Но очень вероятно. Тебе нужно испортить его игрушки, чтобы он играл только с тобой.
- Да, да, да! - Пёс радостно завилял хвостом, - Играть со мной! А какие у него игрушки?
- Ну, - протянул Кот, - Вот в комнате с этой белой штукой. Ну, где лоток Человека. Я видел, что, когда он там сидит, он держит в руках длинную бумагу, свёрнутую в рулон.
Пёс открыл дверь туалета и разодрал всю бумагу, разбросав её по комнате.
- А чтобы человек не спал, вместо того, чтобы играть с тобой, нужно лишить его той штуки, которую он кладёт под голову!
Пёс радостно схватил подушку и принялся её грызть, бегая по квартире. Когда от подушки ничего не осталось, он спросил:
- А Человек не расстроится, что мы лишили его вещей? Вдруг он будет ругаться?
- Не мы, а ты, - пробормотал Кот и заговорил громче, - Нет, что ты! Он поймёт наши намёки!
- Хорошо! - обрадовался Пёс, - Что ещё сделать, как думаешь?
- Сорви обои со стены, - посоветовал Кот.
- А как это поможет Человеку понять, что я хочу?
- Нууу. Он догадается, что ты это сделал, потому что у тебя недостаток внимания.
- Точно! - радостно закричал Пёс и принялся драть лапой обои.
- Что же ещё? - задумчиво размышлял Кот, пока Пёс отряхивался от кусков обуви, перьев и бумаги, - О! Иди, встань у холодильника.
Кот запрыгнул на Пса и открыл холодильник. Зацепив связку сосисок, он спрыгнул на пол и принялся их есть.
- А можно мне одну? - завистливо спросил Пёс.
- Нет, - Кот покачал головой, - Это моя акция протеста. Этим я показываю Человеку, что недоволен качеством предлагаемой мне пищи.
- Понятно, - Пёс грустно смотрел на сосиски.
Наконец сосиски были съедены. Кот лежал на спине не шевелясь, а Пёс ходил вокруг и скулил:
- Почему он не возвращается? Он бросил меня! Ты говорил, что он вернётся, а его нет!
Кот не отвечал и смотрел на Пса заплывшим взглядом. Наконец, Пёс услышал шаги Человека. Он радостно сел у двери и стал ждать. Щёлкнул замок и дверь открылась.
- Ты пришёл! - радостно заорал Пёс, прыгая на Человека, - Я знал! Я знал, что ты не бросил меня! Ура!
Пёс пытался облизать Человеку лицо, а тот ошарашенно смотрел на свою обувь, перья и бумагу.
- Нравится? - Пёс завилял хвостом, - Это я сделал! Чтобы ты никогда не уходил и всегда играл со мной! Я твой друг!
Человек постоял минуту, потом развернулся, и вышел из квартиры, громко хохоча.
- Он ушёл! - заныл Пёс, - Он бросил меня! Ауууу!
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 08:07 by ЛетягаПросмотров: 17Комментарии: 0
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