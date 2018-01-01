Друг

Летяга Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:07 by

- Он ушёл! На этот раз точно навсегда! - Пёс закрутился на месте и заскулил, - Ауууу!- Вернётся, - небрежно бросил Кот, - Как и всегда.- Ты не понимаешь! - Пёс покусал хвост, - Он ушёл насовсем! Он забыл про меня! Не взял меня с собой! Я же его друг!- Человек не может брать тебя с собой на работу, - сказал ему Кот.- Какая работа?! - возмутился Пёс, - Неужели она интереснее, чем играть со мной? Я могу приносить мячик! Он бросил меня! Ауууу!Кот вздохнул и принялся умываться.- Неужели тебе всё равно? - удивился Пёс, - Человек ушёл насовсем! Почему тебе это безразлично?- Мне не всё равно, - ответил Кот, облизывая лапу, - Просто я знаю, что он вернётся. Он всегда возвращается, чтобы насыпать мне еды.- В этот раз он не вернётся, - убитым голосом сказал Пёс, - Он ушёл навсегда. Он не сказал мне: “Пока”.- Каждый раз одно и то же, - Кот закрыл лапой глаза, - Если тебя так беспокоит отсутствие Человека, намекни ему, что ты не хочешь, чтобы он уходил.- А как? - загорелся Пёс, - Как это сделать?- Для начала разгрызи его обувь, - Кот прошёл к обувной тумбе и подцепил дверцу когтем, - Всю.- А это поможет? - уточнил Пёс.- Конечно!И Пёс принялся доставать ботинки и кроссовки из тумбы и жевать их. Когда со всей обувью было покончено, он спросил Кота:- Теперь Человек вернётся и никогда не уйдёт, правда?- Точно не знаю, - ответил Кот, - Но очень вероятно. Тебе нужно испортить его игрушки, чтобы он играл только с тобой.- Да, да, да! - Пёс радостно завилял хвостом, - Играть со мной! А какие у него игрушки?- Ну, - протянул Кот, - Вот в комнате с этой белой штукой. Ну, где лоток Человека. Я видел, что, когда он там сидит, он держит в руках длинную бумагу, свёрнутую в рулон.Пёс открыл дверь туалета и разодрал всю бумагу, разбросав её по комнате.- А чтобы человек не спал, вместо того, чтобы играть с тобой, нужно лишить его той штуки, которую он кладёт под голову!Пёс радостно схватил подушку и принялся её грызть, бегая по квартире. Когда от подушки ничего не осталось, он спросил:- А Человек не расстроится, что мы лишили его вещей? Вдруг он будет ругаться?- Не мы, а ты, - пробормотал Кот и заговорил громче, - Нет, что ты! Он поймёт наши намёки!- Хорошо! - обрадовался Пёс, - Что ещё сделать, как думаешь?- Сорви обои со стены, - посоветовал Кот.- А как это поможет Человеку понять, что я хочу?- Нууу. Он догадается, что ты это сделал, потому что у тебя недостаток внимания.- Точно! - радостно закричал Пёс и принялся драть лапой обои.- Что же ещё? - задумчиво размышлял Кот, пока Пёс отряхивался от кусков обуви, перьев и бумаги, - О! Иди, встань у холодильника.Кот запрыгнул на Пса и открыл холодильник. Зацепив связку сосисок, он спрыгнул на пол и принялся их есть.- А можно мне одну? - завистливо спросил Пёс.- Нет, - Кот покачал головой, - Это моя акция протеста. Этим я показываю Человеку, что недоволен качеством предлагаемой мне пищи.- Понятно, - Пёс грустно смотрел на сосиски.Наконец сосиски были съедены. Кот лежал на спине не шевелясь, а Пёс ходил вокруг и скулил:- Почему он не возвращается? Он бросил меня! Ты говорил, что он вернётся, а его нет!Кот не отвечал и смотрел на Пса заплывшим взглядом. Наконец, Пёс услышал шаги Человека. Он радостно сел у двери и стал ждать. Щёлкнул замок и дверь открылась.- Ты пришёл! - радостно заорал Пёс, прыгая на Человека, - Я знал! Я знал, что ты не бросил меня! Ура!Пёс пытался облизать Человеку лицо, а тот ошарашенно смотрел на свою обувь, перья и бумагу.- Нравится? - Пёс завилял хвостом, - Это я сделал! Чтобы ты никогда не уходил и всегда играл со мной! Я твой друг!Человек постоял минуту, потом развернулся, и вышел из квартиры, громко хохоча.- Он ушёл! - заныл Пёс, - Он бросил меня! Ауууу!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Кот пёс человек дружба глупость навязчивость не такая сказка

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