Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Сказки

Друг

- Он ушёл! На этот раз точно навсегда! - Пёс закрутился на месте и заскулил, - Ауууу!

- Вернётся, - небрежно бросил Кот, - Как и всегда.

- Ты не понимаешь! - Пёс покусал хвост, - Он ушёл насовсем! Он забыл про меня! Не взял меня с собой! Я же его друг!

- Человек не может брать тебя с собой на работу, - сказал ему Кот.

- Какая работа?! - возмутился Пёс, - Неужели она интереснее, чем играть со мной? Я могу приносить мячик! Он бросил меня! Ауууу!

Кот вздохнул и принялся умываться.

- Неужели тебе всё равно? - удивился Пёс, - Человек ушёл насовсем! Почему тебе это безразлично?

- Мне не всё равно, - ответил Кот, облизывая лапу, - Просто я знаю, что он вернётся. Он всегда возвращается, чтобы насыпать мне еды.

- В этот раз он не вернётся, - убитым голосом сказал Пёс, - Он ушёл навсегда. Он не сказал мне: “Пока”.

- Каждый раз одно и то же, - Кот закрыл лапой глаза, - Если тебя так беспокоит отсутствие Человека, намекни ему, что ты не хочешь, чтобы он уходил.

- А как? - загорелся Пёс, - Как это сделать?

- Для начала разгрызи его обувь, - Кот прошёл к обувной тумбе и подцепил дверцу когтем, - Всю.

- А это поможет? - уточнил Пёс.

- Конечно!

И Пёс принялся доставать ботинки и кроссовки из тумбы и жевать их. Когда со всей обувью было покончено, он спросил Кота:

- Теперь Человек вернётся и никогда не уйдёт, правда?

- Точно не знаю, - ответил Кот, - Но очень вероятно. Тебе нужно испортить его игрушки, чтобы он играл только с тобой.

- Да, да, да! - Пёс радостно завилял хвостом, - Играть со мной! А какие у него игрушки?

- Ну, - протянул Кот, - Вот в комнате с этой белой штукой. Ну, где лоток Человека. Я видел, что, когда он там сидит, он держит в руках длинную бумагу, свёрнутую в рулон.

Пёс открыл дверь туалета и разодрал всю бумагу, разбросав её по комнате.

- А чтобы человек не спал, вместо того, чтобы играть с тобой, нужно лишить его той штуки, которую он кладёт под голову!

Пёс радостно схватил подушку и принялся её грызть, бегая по квартире. Когда от подушки ничего не осталось, он спросил:

- А Человек не расстроится, что мы лишили его вещей? Вдруг он будет ругаться?

- Не мы, а ты, - пробормотал Кот и заговорил громче, - Нет, что ты! Он поймёт наши намёки!

- Хорошо! - обрадовался Пёс, - Что ещё сделать, как думаешь?

- Сорви обои со стены, - посоветовал Кот.

- А как это поможет Человеку понять, что я хочу?

- Нууу. Он догадается, что ты это сделал, потому что у тебя недостаток внимания.

- Точно! - радостно закричал Пёс и принялся драть лапой обои.

- Что же ещё? - задумчиво размышлял Кот, пока Пёс отряхивался от кусков обуви, перьев и бумаги, - О! Иди, встань у холодильника.

Кот запрыгнул на Пса и открыл холодильник. Зацепив связку сосисок, он спрыгнул на пол и принялся их есть.

- А можно мне одну? - завистливо спросил Пёс.

- Нет, - Кот покачал головой, - Это моя акция протеста. Этим я показываю Человеку, что недоволен качеством предлагаемой мне пищи.

- Понятно, - Пёс грустно смотрел на сосиски.

Наконец сосиски были съедены. Кот лежал на спине не шевелясь, а Пёс ходил вокруг и скулил:

- Почему он не возвращается? Он бросил меня! Ты говорил, что он вернётся, а его нет!

Кот не отвечал и смотрел на Пса заплывшим взглядом. Наконец, Пёс услышал шаги Человека. Он радостно сел у двери и стал ждать. Щёлкнул замок и дверь открылась.

- Ты пришёл! - радостно заорал Пёс, прыгая на Человека, - Я знал! Я знал, что ты не бросил меня! Ура!

Пёс пытался облизать Человеку лицо, а тот ошарашенно смотрел на свою обувь, перья и бумагу.

- Нравится? - Пёс завилял хвостом, - Это я сделал! Чтобы ты никогда не уходил и всегда играл со мной! Я твой друг!

Человек постоял минуту, потом развернулся, и вышел из квартиры, громко хохоча.

- Он ушёл! - заныл Пёс, - Он бросил меня! Ауууу!




Автор: Роман Седов.
Источник.
Сегодня, 08:07 by ЛетягаПросмотров: 17Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Кот пёс человек дружба глупость навязчивость не такая сказка

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.