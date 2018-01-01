Легенда о яблоне

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:49

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:49 by

Эту историю мне поведал седой северо-восточный ветер, что живет в высоких лиловых горах у самого поднебесья.В давние-давние времена, когда люди еще понимали слова природы и могли поговорить с рекою и ветром, с певчей птицей или серебристой рыбой, в одном государстве жила юная и добрая принцесса Мария. Она была прекраснее цветущих магнолий в королевском саду, нежнее самого легкого бриза, что ласкает морские волны, а сердце ее светило людям ярче, чем белокаменный маяк, что возвышался на прибрежных скалах королевства.И случилось ей влюбиться в одного очень храброго и благородного юношу Якоба из простой семьи. Как это случалось в королевских семьях, отец прогневался на дочь и велел разлюбить бедняка. Только как же прикажешь сердцу? И, проведав от слуг, что влюбленные собираются бежать, король велел заточить свою непокорную дочь на неприступном острове – далеко-далеко посреди синего океана. И ни один корабль не мог пристать к его скалистым мрачным берегам, и ни одна птица не решалась приземлиться на его песчаных землях, и ни одно дерево не росло на высохшей траве. Придворный колдун одним мановением волшебного перстня перенес королевскую дочь и десяток несчастных слуг на эти пустынные берега в наказание за непослушание.Отчаянный рыцарь пустился в плаванье следом за своей любимой, но колдун зорко наблюдал за ним. Ему было приказано не допустить встречи двух влюбленных. Он насылал на Якоба страшные шторма, и пучина готова была поглотить его утлое суденышко, но юноша выплывал и продолжал свой путь к любимой. Колдун насылал на него ветра, что срывали звезды с небес и ломали мачты, как сухую солому, но юноша продолжал свой путь. Он насылал стаю орлов, что пытались выклевать влюбленному глаза, чтобы тот ослеп, но взор юноши был по-прежнему ясен. Он насылал камнепады, когда Якоб взбирался по крутым прибрежным скалам, но тот продолжал подниматься, и кровь окропляла каменистую землю. И эти рубиновые капли крови застывали, превращаясь в невиданные ранее семена.И понял колдун, что он бессилен.Мария и Якоб остались вместе на диком острове.А из одной капли крови, из крошечного семечка посреди пустыни проросло молодое деревце. Пришла весна, и оно расцвело прекрасными нежно-розовыми цветами, аромат которых привлек на остров птиц и пчел. На своих крылах они принесли и другие семена, и вскоре остров превратился в цветущий и благоухающий сад. А к августу на маленьком деревце поспели вкуснейшие красные яблоки.Когда у Марии и Якоба родились дети, они привольно бегали по изумрудным склонам среди хрустальных ручьев и лакомились наливными плодами. В этом яблоневом саду сверкающие райские птицы и по сей день поют песни для всех влюбленных.В маленьком семечке заключено все самое важное в нашей жизни, в нем заключена сама любовь. В нем зарождается новое и прекрасное чувство. Посадив его в землю и усердно поливая, ты получишь новое прекрасное яблоневое дерево. И так будет всегда: из семени родится дерево, а дерево породит семя, ибо истинная любовь нескончаема в этом мире, таков закон природы, милая...»Так в тенистом саду шелестела листьями старая яблоня. А на моей ладони покоилось маленькое яблочное зернышко.Автор - primavera.

Ключевые слова: Древние легенды ветер принцесса юноша колдун благоухающий сад любовь чудо

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