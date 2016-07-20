Голуби

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 43 Комментарии: 2 +5 Вчера, 22:24 by

- Спи, солнышко, засыпай. А я расскажу тебе сказку о голубях. Вернее, не о простых голубях, а о женщине-голубе, последней из своего рода.Давным-давно, когда еще планета была здорова, не зная пушек и электричества, когда люди умели петь песни по вечерам, а не слушать музыку пластмассовых ящиков, когда дети просыпались по утрам от пения птиц, а не от звонка будильника, когда утро пахло молоком и медом, а не выхлопными газами…На берегу теплого моря стоял замок. Кто и когда его построил, не знаю… Стоял он у самой воды не один век, но стены его, выдержавшие сотни штормов, были все так же крепки и внушали благоговейный трепет всем, кто приближался. А приходили туда не простые люди, а только те, кто хотел узнать о себе самую сокровенную тайну: зачем он живет; в чем истинный смысл его собственной жизни; для чего каждое утро мы покидаем свои сны и открываем глаза; зачем душа, свободно летающая в астральных мирах, возвращается в тело и заставляет его двигаться, есть, пить, любить, страдать. Это знание манило не всех, а только тех, кто еще не подарил свое сердце другому человеку, не обошел с ним вокруг жертвенного огня 7 раз и не дал обет быть вместе до конца жизни. Только чистые сердца и целомудренные помысли могли привести к замку у моря.И вот, только раз в году, в полнолуние люди приходили к замку поздним вечером, разводили костры, всю ночь пели печальные песни и смотрели на звезды, ожидая рассвета. А с восходом солнца тяжелые каменные ворота замка бесшумно раздвигались, приглашая тех, кого не сморил сон, войти. Кто открывал ворота, люди не знали. Даже из тех, кто дождался рассвета, не все могли набраться смелости и переступить порог замка. Ласковые лучи солнца рассеивали погруженное настроение и звали обратно в город, домой, к своей обычной жизни в суете радостей и беспокойств. Птички пели беззаботные песни, а из открытых ворот веяло прохладой и тишиной.Но времени на раздумья было мало – как только солнце подымалось достаточно высоко, чтобы осветить не только верхние башни замка, но и его нижние камни, ворота все также медленно и бесшумно закрывались. А через несколько мгновений оставшиеся у потухающих костров видели, как из всех окон замка вылетают прекрасные, сияющие неземным светом, белые голуби. Это были необычные голуби. Очень большие, с размахом крыльев полтора-два метра, с роскошным оперением, отсвечивающим то розовым, то голубым цветом, в зависимости от времени года, они несколько минут кружили над замком и, собравшись в стаю, улетали в сторону моря, к солнцу. И так прекрасно было это зрелище, что сердца оставшихся людей переполнялись восхищением, и они восторженно кричали, воздев руки к небу. Их крики плавно переходили в пение, чудесные звуки которого разносились по всей округе и дарили радость.Залив водой еще горячие угли, они возвращались в город к своим семьям, но память об этой ночи еще долгие месяцы даровала надежду и вдохновение, силы жить и любить.Так продолжалось многие сотни лет. И в городе том царило счастье и благополучие. Земля щедро кормила жителей своими плодами. Животные работали наравне с людьми, не являясь пищей, а лишь помощниками и друзьями. Зимы были короткими, а лето не знало засухи. Дети рождались крепкими и разумными, а старики умирали без болезней. Всяк делился плодами своего таланта ближним, и песни не утихали до захода солнца.Но однажды в городе появились серые люди. Не только их одежды были серыми, но и глаза, и руки, и слова. Эти слова были тягучими и липкими. Они плотным туманом оседали сначала в тени деревьев, а потом перетекали в стенам домов и заползали внутрь. Всякий, кто слушал, становился печальным и, в сердце его появлялся страх. Сначала люди стали бояться ночи, и на их окнах появились ставни. Потом они стали бояться друг друга, и на дверях появились замки, а на улицах стихли песни. Яркие краски города померкли, и пошли дожди, холодные ядовитые дожди. От этих дождей гибли цветы, болели дети, а у стариков ломило кости. Но дожди все шли и шли. И люди возроптали, стали задавать вопросы, на которые не было ответов.Ты, маленькая, конечно, спросишь, почему они не прогнали серых людей, почему не стали жить как прежде. Но нам сегодняшним это кажется таким простым и понятным. Мы видим причину и видим следствие, потому что смотрим издалека. А тогда все происходило само собой, пришли гости, принесли новое знание о счастье, и великая сила иллюзии затуманила сознание жителей. И они забыли о прежней жизни, а, может, не забыли, а перестали ее любить. Ведь и ты бросаешь свою старую куклу в общий ящик, когда видишь новую игрушку. И эта новая тебе кажется лучшей…Наступили новые времена, новые интересы. Люди перестали дарить плоды своего труда, а меняли их на круглые маленькие предметы из желтого металла. Сначала, когда серые пояснили, что так нужно делать, это показалось странным. Но маленькие кружочки были такими теплыми в руках и так приятно звенели, что постепенно этот звон и это тепло затмили все радости жизни.Даже рассвет, который ранее так радовал всех теплыми лучами солнца и пением птиц, теперь приходил в тишине и тумане, уже не мог разбудить их - они спали. Спали тяжелым сном без сновидений. Их души, отяжеленные страхом и сомнениями, не покидали по ночам тела и не отдыхали от забот, ранее праведных. А многие, что греха таить, спали сном, приходящим от кислой воды, которая выжигала внутренности, требуя крови. И кровь лилась рекой.Сначала это была кровь братьев их меньших, которые не смели сопротивляться и только мычали и блеяли жалобно и протяжно, покидая истерзанные тела. А со временем, когда вкус крови животных стал привычным, появилась тяга к крови человеческой, к крови детей. Из нее стали варить мази, которыми старые пропитые тетки мазали лица и обретали ненадолго гладкость кожи. Тетеньки хотели жить, жить долго и весело, пить и есть много, но при этом быть молодыми и красивыми. И кровь младенцев обладала этим качеством – дарить красоту.Ты спросишь: как же можно было заставить людей убивать своих детей?Да очень просто – нужно было поселить в сердцах страх, что еды мало, что жизнь тяжела и коротка, и зачем только ребенку жить в таком сложном мире? О том, что есть душа, и она зачем-то приходит в этот мир, люди уже забыли, одурманенные золотом, вином и кровью. Говорили серые, что это просто тело. Забудьте о снах, забудьте о море, забудьте о солнце – тело есть смысл вашей жизни. Кормите его, лелейте его, любите его, трите, ласкайте, пойте о нем песни. А когда прогниет ваше тело и утратит способность есть и пить, мы сварим из него хорошее мыло и продадим вашим детям, чтобы они мыли им свои тела, мазали их, любили, ласкали.Все шло своим чередом. Но, хоть реже и реже, но все же рождались дети, которые очень часто смотрели в сторону моря и радостно встречали рассвет, и мечтали когда–нибудь, в то самое таинственное полнолуние, уйти к замку на берегу и петь всю ночь протяжные песни у костра, войти утром в таинственные ворота и обрести прекрасное тело голубя, улететь в небеса…Таких детей с каждым годом появлялось все меньше, да и серые не дремали – они боролись против появления маленьких ангелов. Рядом с каждой будущей мамой откуда ни возьмись появлялся серый, облаченный в белое одеяние, и, помогая появиться на свет младенцу, повреждал тельце новорожденного стальными иглами и щипцами, усыплял его душу серыми словами.- Бабушка, страшно, я боюсь...- Не бойся, солнышко, сейчас я расскажу тебе о том, кто еще жил в том городе…А жила еще тем одна интересная старушечка. Никто не знал, сколько ей лет, наверное, столько же, сколько самому городу, а может, даже самой башне. Жила она на окраине города в маленькой соломенной хижине, над которой никогда не шел дождь. С ней жила ее корова, которая давала голубое молоко, исцеляющее от всех болезней.Рано утром, старушка выходила из хижины, протягивала руки к небу и пела гимны на непонятном, давно забытом языке. Те, кто мог слышать это пение, чувствовали, что их душа оживает, а звук ее голоса кажется таким родным, слова такими понятными, что радость переполняла сердце, и любовь оживляла душу.При звуках ее песен расцветали засыхающие цветы, и птицы начинали беззаботно чирикать, и огромное вымя коровы переполнялось голубым молоком. Старушка вместе с коровой принимала омовение в ручье, что протекал подле хижины, и обходила три раза вокруг священного дерева, которое росло неподалеку. Потом она доила корову. Разливала голубое молоко по маленьким сосудам, собирала их в большую суму и шла в город. Там она бродила до вечера по улицам, предлагая людям исцеление.Ранее, до прихода в город серых, старушку принимали в каждом доме. Ее приход означал, что кто-то из детей в этой семье обязательно станет голубем. Теперь же старушка могла неделями бродить в поисках человека, жаждущего ее помощи. Люди часто болели, но, как ни странно, любили свои болезни. Они покупали им вкусные снадобья в красивых коробочках, они читали про свои болезни много умных книг. Они любили говорить о них, принимая пищу.А старушка все ходила по улицам. Не пряча бездонных глаз, в которых можно было увидеть и всю вселенную, и самого себя, и все свои проблемы, узнать правду. Правду, с которой потом невозможно будет жить как прежде. Может, поэтому прохожие при встрече опускали глаза и переходили на другую сторону улицы, а чаще даже прятались в домах, выглядывая из-за занавесок и бурча что-то несуразное себе под нос.- Бабушка, почему же люди не хотели голубого молочка?- Дело в том, что старушка была непростая. Она была женщиной-голубем. Когда-то в молодости она, как и ее подруги, ушла к замку, вошла в раскрытые ворота, обрела чудесные крылья, но улететь не смогла. Кружась над городом в прощальном полете, она увидела корову, которая жалобно мычала, призывая к дойке. Не думая о себе, она устремилась к своей любимице и… с тех пор утратила способность летать.Нет, дорогая, не плачь, крылья у нее остались, но они уже не могли поднять в небо тело женщины. Так и ходила она по городу, склонившись под тяжестью огромных белоснежных крыльев, покорно сложенных за спиной.Шли годы, ее тело становилось все меньше, усыхало от возраста, но все же еще было телом женщины. Уже лицо ее утратило признаки пола, глаза светились неземным светом, но тело все еще было телом женщины.- Бабушка, а почему серые не прогнали ее из города?- А потому что боялись. Сами они, стирая из памяти людей воспоминания о душе и Боге, прекрасно знали, что и душа бессмертна, и Бог есть. Они боялись гнева Господа и не решались ни убить старушку, ни прогнать ее из города.И вот, наступил год, когда ни в одной семье ни родилось вообще ни одного ребенка. Только в семье господина города родилась девочка, прекрасная девочка, которую не коснулась рука серого в белом облачении. А случилось это потому, что мама девочки разрешилась от бремени, гуляя в парке возле ручья, где жила старушка. Старушка увидела беременную королевну и обратилась к ней взором. Королевна почувствовала, что мягкая трава под ногами так и манит прилечь, что звон ручья навевает сон, и она присела под деревом. В забытьи она увидела сон. В том сне ее дочь шла к замку на берегу с намерением войти в ворота и стать голубем, а она бежала за ней и просила вернуться, но ее ноги становились все тяжелее… Так и не догнала она дочь.Проснувшись, увидела, что лежит под деревом, укрытая теплым платком, а рядом сидит старушка и баюкает прекрасного младенца, укрывая его своими сияющими крыльями. И лицо ее при этом было молодыми и счастливым, а оголенная грудь подобна груди юной девы. Младенец, прильнув к груди, чмокал губками, и по его щечкам стекали голубые струйки...- Бабушка, бабушка, не спи! Расскажи, что было дальше!- А что было? Так и было, что шли годы.Принцессу не выпускали за ворота царственного дома, чтобы она не встретила старушку, и та не рассказала ее историю рождения и позвала на берег моря. Все жители города, боясь расправы, тоже молчали.Когда принцессе исполнилось 14 лет, серый кардинал подарил ей золотое кольцо и сказал, чтобы готовилась к свадьбе. Принцесса долго смотрела на кольцо, плакала, но не решалась надеть его на палец. Ее длинные белокурые волосы промокли от слез, но сердце было полно неясной радости.Вечером она сидела у окна и любовалась полной луной. Ее ровное сияние дарило покой душе, а свет звезд согревал душу. Так и просидела она, любуясь ночным небом до рассвета. А на рассвете, при первых лучах солнца она вдруг услышала чье-то пение. Оно доносилось с окраины города. Сначала неясно, чуть слышно, но с каждым мгновением все четче и четче. И вот уже каждое слово было слышно абсолютно ясно. И при этом пришло понимание, что нужно делать.Принцесса открыла настежь окно, встала на подоконник и обратила свой взор к солнцу. Легкий утренний ветерок шевелил ее волосы и как будто звал погулять, порезвиться вместе с ним на свободе. Принцесса стерла со щеки остатки ночных слез и легко шагнула навстречу солнцу. Не было ни сомнения, ни страха в ее душе, только желание полета, желание видеть море и предчувствие чудесной встречи с любовью. Ее тело почему-то стало легким, почти невесомым и свободно воспарило над крышами домов – крылья, белоснежные, с розовым отливом, огромные, невероятно мощные крылья появились за спиной!Вот и все… Больше принцессу никто не видел. Только старушка перестала ходить в город и петь по утрам. Одни говорят, что она на берегу моря ждет возвращения принцессы. Другие, что она летает над городом и ищет, кто позовет ее на помощь. Третьи, что серые сожгли ее на костре.Сейчас это и неважно, потому что города уже тоже нет. Стоят огромные камни на месте домов. Море постепенно наступает на покинутый город. А башня цела и напоминает людям, что у них еще есть шанс…Только нужно вспомнить о крыльях, о песне и о голубом молоке.

Ключевые слова: Сказка женщина-голубь принцесса башня старушка крылья замок море

Другие, подобные истории: