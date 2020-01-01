Kamikichi Isshimura Story

Анубис Просмотров: 62 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:48 by

Однажды, бродя по просторам интернета, а конкретно Ютуба, я узнал про существование одной очень странной игры. В нескольких видео рассказывалось про некую старую квестовую игру, которая называется "Kamikichi Isshimura Story".Это игра является симулятором секты Аум Синрикё. "Камишикимура" скорее всего является какой-то значимой местностью для данной секты. На ютубе существует несколько видео, на которых зарубежные блогеры делали обзор на эту игру и я решил написать свой обзор тут. Существуют и видео на разных мелких японских каналах, на которых демонстрируется непосредственно прохождение данной игры. Почти на каждом таком видео можно увидеть что-то, чего нет на других. К посту прикрепил одно из видео геймплея. Особенно (прям особенно-особенно) впечатлительным смотреть видео не рекомендую. Согласно легенде, данная игра была разработала кем-то из бывших членов данного деструктивного культа и выложена на неком форуме. Дата создания игры точно неизвестна, но точно позже 1995го. Сама игра имеет явно пропагандисткий характер. Игра выглядит как очень старая (вероятно, под DOS) и имеет низкое разрешение изображения.Возможно, кто-то из вас не знает, что это за деструктивный культ. Аум Синрикё - это деструктивный культ (секта) псевдобуддийского характера с примесью еще нескольких религий и мистицизма, который функционировал в Японии 90х годов, а также имел свои филиалы в России и некоторых других странах. Данная секта была тоталитарной и имела авторитетного лидера, вокруг которого был создан культ личности. Сёко Асахару, а именно так звали их гуру, адепты боготворили и верили, что он воплощение Иисуса и еще каких-то святых персон из Буддизма. Также, они верили в скорое наступление конца света от ядовитого облака. А в 1995 году они организовали теракт в токийском метро (причастность к которому отрицали), после чего Сёко и его приближенные были арестованы, а затем казнены, но смертный приговор был приведен в исполнение только в 2018. Данная секта признана террористической организацией в Российской Федерации. Аум был переформирован в новую секту под названием "Алеф". Функционирует в Японии под строгим надзором властей.Теперь, когда мы немного разобрались, перейдем непосредственно к игре. Игра встречает нас символом секты, а затем нам показывают кадры одной из практик, на которой адепт пытается научиться левитировать (да, они верили и в подобное). Затем нам показывают речь какого-то явно важного деятеля этой секты, который объясняет что-то и показывает на плакате. Затем нам показывают некоторые брошюры секты, а затем обложку игры с её названием на японском. На обложке изображен сам "великий гуру" на фоне коллажа фотографий зданий неизвестного назначения. Некоторое время обложка весит под одно из музыкальных творений секты (да, Асахара и влиятельные адепты писали музыку и песни, а потом даже сняли своё пропагандисткое односерийное аниме, но это уже совсем другая история).Наконец, игра начинается. В центре экрана изображен криво нарисованный анимированный город, а на фоне играет периодически изменяющаяся музыка. Город состоит из зеленого фона, домов, дорог, анимированных автомобилей и групп людей, снующих по некоторым ответвлениям дороги. Над городом пролетает и воздушный транспорт. Вероятно, эта экспозиция создана просто для красоты (сомнительная красота, конечно) и с ней нельзя взаимодействовать или увидеть на ней какие-либо последствия действий игрока. Справа экрана находится панель с выбором действий. В верхней части панели весит портрет Сёко. Иногда эта иконка сменяется на портрет кого-либо из главарей секты, либо на действующих лиц событий. На панельке имеется и дата текущих игровых событий, и какие-то еще параметры, которые согласно переводчику по фото являются: валютой, числом адептов, здоровьем, количеством магазинов и количеством некого оборудования. Зеленая надпись ниже на панели переводится примерно как "Что прикажете, учитель?". Под этой надписью идут пункты, которые можно выбрать. Это пункты: миссионерская деятельность, инвестиции, инициации и некоторые другие. В разных пунктах можно выбирать те или действия для продвижения секты. После выбора, нам показываются зарисовки низкого качества. На зарисовках изображены сектантские инициации разного рода и прочие действия (например, прикосновением гуру к адепту или сбором крови гуру для последующей продажи, либо изображением мантра-метронома - электронного устройства, которое поёт мантры, ну и изображением плакатов тех времён с поступившими в продажу "освященными" сектой продуктами питания). Некоторые вставки во время ивентов выглядят действительно крипово. Иногда в игре автоматически происходят события со вставками реальных фото и видео, которые были связаны с сектой в реальности. Любое удачное событие сопровождается песнопением, где адепты восхвалают Асахару, а сам Асахара на портрете становится радостным (если портрет в этот конкретный момент показывается). Грустные для секты события сопровождаются фрагментом одной из известных песен культа - "Считалочки Лорда Смерти". Бывают и исключения в плане музыки в некоторых удачных или неудачных событиях. В этом фрагменте поётся: "Я ни в чём не виноват". В такие моменты портрет Асахары меняется на грустную или злую версию. События игры длятся до 1995 года, до совершения теракта в метро, после чего наступает хорошая или плохая концовка. Плохая концовка - апокалипсис, а хорошая - всеобщее спасение, каким его видит секта. Все эти две концовки выглядят как вставки из всё того же пропагандистского аниме.Я не в курсе как получить ту или иную концовку, так как я не знаю японского и не играл в эту игру. Я не сумел скачать саму игру и сыграть в неё. В одном из попавшихся вариантов для скачивания был обнаружен вирус, а в другом файл имел какой-то непонятный формат. Неизвестно, должна ли была игра нести в себе какой-то магический смысл (по мнению создателя игры, конечно). По сути, это и есть самый настоящий файл смерти, ведь попадание в секту - смерть психическая, а иногда даже реальная. Игра явна создана для вербовки новых адептов, ведь нет ничего более эффективного, чем дать возможность виртуально пережить событие и заставить переживать за того, за кого играешь.Больше информации о секте можно найти в интернете.Деструктивные культы - крайне опасное и вредное явление. Секты маскируются под курсы личностного роста или даже под официальные религии. На каждое свое действие и нелогичности, секта найдет объяснение и оправдание, которое покажется убедительным для уязвимых к манипуляциям людям. Гуру и высокопоставленные адепты - хорошие психологи. Будьте внимательны, мыслите рационально и не попадайте в подобные организации, ведь они способны отнять ваше время, ваши деньги, имущество, а иногда и жизни и здоровье вас и ваших близких.Спасибо за внимание!

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