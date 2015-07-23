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Deformed Lunchbox (жуткий ютуб канал)

Честно говоря, я был изумлен, когда обнаружил, что в русском сегменте интернета об этой жемчужине знают единицы.
Это не один из тех самых "загадочных" хоррор-каналов времен ранних смертельных файлов, он не окутывает себя ореолом таинственности и скрытого смысла, он не пытается строить из себя сакральный артефакт, найденный глубоко в катакомбах интернет андеграунда. Напротив, над каждым видео прямо указанно, что это всего лишь художественные хоррор фильмы начинающего режиссера. Очень талантливого режиссера. Буквально за 1-3 минуты ему удается и рассказать трагическую историю, и раскрыть переживания героев, и напугать зрителя ужасающей атмосферой человеческого безумия. Вот лишь несколько картин.

Название: PANCAKES (Блинчики).
Длительность: 1 минута.
Описание: Культура потребления может сделать из детей не просто эгоистов, но даже настоящих тиранов. В этой картине затрагивается именно эта проблема общества. Двое девочек отказываются есть фрукты и заставляют свою маму сделать им блинчики, а в конце на фоне аккуратной тарелки с блинчиками (как на презентации) звучит закадровый голос (как из телерекламы).


Название: Make Me a Sandwich (Сделай мне бутерброд).
Длительность: 3 минуты.
Описание: Схожая тема паразита и жертвы. На сей раз это история о пожилом муже, который издевается над своей пожилой женой. Он постоянно чем-то недоволен, он постоянно просит приготовить ему бутерброд, постоянно сидит перед телевизором и ничего не делает. Жена боится его, она не может сказать ему НЕТ. И только уединение в своей маленькой каморочке ненадолго ее успокаивает. Ненадолго. Ровно до того момента, когда из соседней комнаты снова не раздастся крик: "Сделай мне бутерброд".
ЦЕНЗУРА
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Название: I Miss Lucy (Я потерял Люсию).
Длительность: полторы минуты.
Описание: На сей раз раскрывается история становления маньяка. Мужчина, раздавленный горем утраты своей любимой, сходит с ума и превращается в монстра.


Автор публикации - SAMIDARA.
Автор видео - Deformed Lunchbox.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:25
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 16:25 by SAMIDARAПросмотров: 37Комментарии: 1
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Ключевые слова: Deformed Lunchbox канал видео хоррор

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 16:26
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Группа: Редакторы
Репутация: (1836|0)
Публикаций: 206
Комментариев: 2 526
Что-то мне подсказывает, что в данном случае будет "Я скучаю по Люси".
Зарегистрирован: 23.07.2015
             
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