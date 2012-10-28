Заговор в ЦРУ и База НЛО на скрытом острове в Тихом Океане.Добавлю немного более реальных признаний существования пришельцев и НЛО.
Краткие выдержки из статьи:
Пентагон объявил о создании нового подразделения в структуре Минобороны США по расследованию данных о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом пишет The New York Times.
Известно, что работа реорганизованной Группы по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам (AOIMSG) будет контролироваться военными и представителями спецслужб.
Кураторами группы станут замминистра обороны по вопросам разведки Роналд Мултри, директор Объединенного комитета начальников штабов Эндрю П. Поппас, а также старшие должностные лица аппарата директора Национальной разведки.
Отмечается, что AOIMSG сосредоточится на обнаружении, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в воздушном пространстве специального назначения, которое включает районы военных операций и полигоны. В таких зонах НЛО представляют потенциальную угрозу для военных пилотов и национальной безопасности.
Вот статья бибиси, где американские власти признают существование НЛО.
Для совсем скрупулезных людей, вот материалы с сайта ЦРУ об исследовании НЛО и восстановительной инженерии их технологий.
Новость отредактировал Kiria - Вчера, 10:10
Вчера, 10:10 by swandanceПросмотров: 134Комментарии: 2
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