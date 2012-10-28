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НЛО

Заговор в ЦРУ и База НЛО на скрытом острове в Тихом Океане.

Добавлю немного более реальных признаний существования пришельцев и НЛО.

Краткие выдержки из статьи:

Пентагон объявил о создании нового подразделения в структуре Минобороны США по расследованию данных о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом пишет The New York Times.
Известно, что работа реорганизованной Группы по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам (AOIMSG) будет контролироваться военными и представителями спецслужб.
Кураторами группы станут замминистра обороны по вопросам разведки Роналд Мултри, директор Объединенного комитета начальников штабов Эндрю П. Поппас, а также старшие должностные лица аппарата директора Национальной разведки.

Отмечается, что AOIMSG сосредоточится на обнаружении, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в воздушном пространстве специального назначения, которое включает районы военных операций и полигоны. В таких зонах НЛО представляют потенциальную угрозу для военных пилотов и национальной безопасности.

Вот статья бибиси, где американские власти признают существование НЛО.

Для совсем скрупулезных людей, вот материалы с сайта ЦРУ об исследовании НЛО и восстановительной инженерии их технологий.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 10:10
Вчера, 10:10 by swandanceПросмотров: 134Комментарии: 2
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Ключевые слова: НЛО гастробайтеры чужая планета исчезновение людей

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Комментарии

#1 написал: swandance
Вчера, 11:59
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Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
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Комментариев: 104
В Тихом океане есть одно загадочное место. О нем мало кто знает, так как место это строго охраняется американскими вoeнными. Этого острова нет ни на одной карте мира. Что известно об этом месте. Впервые про странный остров заговорили местные рыбаки. С их слов этот остров появился, как говорится из ниоткуда и в один прекрасный день. До этого там была ровная океанская гладь. Как рассказывают некоторые рыбаки, при приближении к острову, океанская вода всегда идет рябью, как от какой-то вибрации.
Полная версия:
https://www.youtube.com/watch?v=Um8IeaPyvqo
Зарегистрирован: 28.10.2012
#2 написал: swandance
Вчера, 21:29
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 104
В век электричества и интернет не надо быть агентом Малдером из ФБР чтобы узнать правду.
Зарегистрирован: 28.10.2012
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