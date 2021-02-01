Свидетельство контакта с пришельцем в Ростове-на-Дону

Свидетельство контакта с пришельцем в Ростове-на-ДонуВ ноябре 1989 года в газете «Комсомолец» (Ростов-на-Дону) была опубликована статья, удивляющая своей необычностью. Статья была продолжением письма от жительницы Ростова-на-Дону, которая стала очевидцем неопознанных летающих объектов и в дальнейшем напрямую контактировала, предположительно, с представительницей иной цивилизации.
Газета «Комсомолец» в номере от 4 ноября напечатала мое письмо, в котором я говорила о своих наблюдениях 6 и 7 октября. А пришлось мне видеть около 24 часов в районе своего дома в Северном жилом массиве Ростова непонятные явления в виде светящихся красным светом шаров в небе, один из которых обретал очертания человеческой фигуры, а другой посылал к нему c определенным интервалом длинный бледно-зеленый луч.
В течение трех последующих суток у меня буквально был упадок сил. От боли разламывалась голова и очень хотелось стать. Попила валерьянку, взяла себя в руки, постепенно успокоилась.
Прошло несколько дней. В один из вечеров у нас отключили электричество. Ясно, что заняться домашними делами не удастся. Я зажгла свечу и присела у стола, задумалась. Неожиданно за окном заполыхали яркие, будто молния, огни. И вслед за ними вплыла в комнату женщина. Поймите мое состояние! Закрыла ладонями глаза, съежилась вся… Вижу или мерещится? Нет, вижу, вижу! Очень высокая, красивая, с огромными черными глазами на бледном лице и такими же смоляными волосами. В синем комбинезоне, будто литом, без каких бы то ни было складок или застежек. Слышу свой голос. Губы не могу разомкнуть, а слышу: «Кто ты? Откуда?». И голос ее, будто идущий со стороны: «Я — Владычица Вселенной. Моя планета — Синяя Звезда».
— Зачем ты?
— Чтобы взять тебя с собой. Соглашайся, не пожалеешь.
— Да не хочу я! — Отвечаю, а сама шевельнуться не могу.
— Тогда смотри…
На стену будто спроецировался экран. То, что я увидела, не придет ни в каком сне, столь красочными были картины Синей Звезды, откуда явилась ко мне пришелица. Словами не описать перламутровые озера, первозданные травы и удивительную умиротворенность, какой дышит все на этой далекой и неизвестной планете.
Экран погас. Но тут же засветился вновь. И я увидела то, что заставило меня содрогнуться. Современный земной город с высотными зданиями, дорогами, машинами, подъемными кранами. И над всем этим — громадные чудовища, сродни тем бронтозаврам, что жили в доисторические времена, которые уничтожают все, что создано умом и руками человека.
«Смотри, — снова слышу ее голос. — Вот что ждет вашу Землю. Мы на их пути, не пускаем сюда. Но и мы не всемогущи. Помни об этом. Тебе же я даю три дня, потом приду за тобой.» Она исчезла.
Какими стали для меня три этих дня! Мучилась, переживала, боялась сама себя. Тысячу раз себя проверяла — может быть, что-то с нервами, может быть, к врачам обратиться? Рассказала сыну. Но он воспринял все на удивление спокойно. «А что, — говорит, — здесь такого? Я тоже с ребятами в районе стадиона СКА недавно необычный летательный аппарат-шар видел!». Опять пришлось усилием воли брать себя в руки. И когда назначенное время истекло, со мной произошло чудо.
В один миг я почувствовала, как в мой мозг поступают на коротких волнах какие-то сигналы, тело мое становится невесомым, обретает горизонтальное положение и я лечу! Да, да, лечу! Куда? Почему? Зачем? Я вижу под собой реки, леса, поля, прорываю прозрачную оболочку над Землей, двигаюсь по длинному коридору и попадаю в те же места, какие видела на экране. Я вновь слышу ее голос: «Мы хотим помочь вам. Мы хотим оберечь вас. Здесь уже много таких, как ты. Когда на Земле не останется никого, все начнется сначала. Это сделаем мы. Для этого вы нам нужны».
Я взглянула на часы. Прошло 15 минут. Я дома, в своей квартире, сижу на диване. Что же со мною было? Все тело будто налито свинцом. Но голова ясная, как никогда. Я не спала. Эти 15 минут я жила неземной жизнью. И страшно, и тревожно, и радостно…
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Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:34
Вчера, 11:34 by swandanceПросмотров: 121Комментарии: 0
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