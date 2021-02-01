Свидетельство контакта с пришельцем в Ростове-на-Дону

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:34

swandance Просмотров: 121 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:34 by

В ноябре 1989 года в газете «Комсомолец» (Ростов-на-Дону) была опубликована статья, удивляющая своей необычностью. Статья была продолжением письма от жительницы Ростова-на-Дону, которая стала очевидцем неопознанных летающих объектов и в дальнейшем напрямую контактировала, предположительно, с представительницей иной цивилизации.Газета «Комсомолец» в номере от 4 ноября напечатала мое письмо, в котором я говорила о своих наблюдениях 6 и 7 октября. А пришлось мне видеть около 24 часов в районе своего дома в Северном жилом массиве Ростова непонятные явления в виде светящихся красным светом шаров в небе, один из которых обретал очертания человеческой фигуры, а другой посылал к нему c определенным интервалом длинный бледно-зеленый луч.В течение трех последующих суток у меня буквально был упадок сил. От боли разламывалась голова и очень хотелось стать. Попила валерьянку, взяла себя в руки, постепенно успокоилась.Прошло несколько дней. В один из вечеров у нас отключили электричество. Ясно, что заняться домашними делами не удастся. Я зажгла свечу и присела у стола, задумалась. Неожиданно за окном заполыхали яркие, будто молния, огни. И вслед за ними вплыла в комнату женщина. Поймите мое состояние! Закрыла ладонями глаза, съежилась вся… Вижу или мерещится? Нет, вижу, вижу! Очень высокая, красивая, с огромными черными глазами на бледном лице и такими же смоляными волосами. В синем комбинезоне, будто литом, без каких бы то ни было складок или застежек. Слышу свой голос. Губы не могу разомкнуть, а слышу: «Кто ты? Откуда?». И голос ее, будто идущий со стороны: «Я — Владычица Вселенной. Моя планета — Синяя Звезда».— Зачем ты?— Чтобы взять тебя с собой. Соглашайся, не пожалеешь.— Да не хочу я! — Отвечаю, а сама шевельнуться не могу.— Тогда смотри…На стену будто спроецировался экран. То, что я увидела, не придет ни в каком сне, столь красочными были картины Синей Звезды, откуда явилась ко мне пришелица. Словами не описать перламутровые озера, первозданные травы и удивительную умиротворенность, какой дышит все на этой далекой и неизвестной планете.Экран погас. Но тут же засветился вновь. И я увидела то, что заставило меня содрогнуться. Современный земной город с высотными зданиями, дорогами, машинами, подъемными кранами. И над всем этим — громадные чудовища, сродни тем бронтозаврам, что жили в доисторические времена, которые уничтожают все, что создано умом и руками человека.«Смотри, — снова слышу ее голос. — Вот что ждет вашу Землю. Мы на их пути, не пускаем сюда. Но и мы не всемогущи. Помни об этом. Тебе же я даю три дня, потом приду за тобой.» Она исчезла.Какими стали для меня три этих дня! Мучилась, переживала, боялась сама себя. Тысячу раз себя проверяла — может быть, что-то с нервами, может быть, к врачам обратиться? Рассказала сыну. Но он воспринял все на удивление спокойно. «А что, — говорит, — здесь такого? Я тоже с ребятами в районе стадиона СКА недавно необычный летательный аппарат-шар видел!». Опять пришлось усилием воли брать себя в руки. И когда назначенное время истекло, со мной произошло чудо.В один миг я почувствовала, как в мой мозг поступают на коротких волнах какие-то сигналы, тело мое становится невесомым, обретает горизонтальное положение и я лечу! Да, да, лечу! Куда? Почему? Зачем? Я вижу под собой реки, леса, поля, прорываю прозрачную оболочку над Землей, двигаюсь по длинному коридору и попадаю в те же места, какие видела на экране. Я вновь слышу ее голос: «Мы хотим помочь вам. Мы хотим оберечь вас. Здесь уже много таких, как ты. Когда на Земле не останется никого, все начнется сначала. Это сделаем мы. Для этого вы нам нужны».Я взглянула на часы. Прошло 15 минут. Я дома, в своей квартире, сижу на диване. Что же со мною было? Все тело будто налито свинцом. Но голова ясная, как никогда. Я не спала. Эти 15 минут я жила неземной жизнью. И страшно, и тревожно, и радостно…Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Пришельцы НЛО другие миры будущее

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