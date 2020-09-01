Женщина влюбилась в пришельца с Венеры и родила гибридного ребенка



Рисунок Акона, сделанный Элизабет Рисунок Акона, сделанный Элизабет

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 9 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 19:01 by

Взобравшись на холм, неподалеку от Йоханнесбурга, женщина увидала там низко зависший серебряный диск, а потом у нее возникла телепатическая связь с одним из пришельцев. Он был очень похож на человека, у них началась любовь, что привело к рождению ребенка.История Элизабет Кларер одна из самых причудливых и необычных в уфологии. Настолько, что многие подозревали Элизабет в выдумке ради корысти или просто в излишне богатом воображении.Сама женщина при этом уверяла, что все рассказанное ею истинная правда. Даже если там фигурирует влюбленность в пришельца, рождение от него ребенка и путешествие по красочными звездным мирам.Некоторые прямо обвиняли Элизабет в том, что она сумасшедшая, эксцентричная или страдает от каких-то психических проблем. При этом Элизабет Кларер была довольно умной, грамотной и образованной. Она родилась в 1910 году в Южной Африке, ее родители были благородного происхождения, и девочка с юных лет увлекалась музыкой и науками. Особенно Элизабет интересовалась метеорологией, а когда началась Вторая Мировой война, она работала в разведке ВВС ЮАР и расшифровывала секретные немецкие радиопередачи. После войны она так же ничем "эксцентричным или взбалмошным" не занималась.Но в 1950 году в ее руки случайно попала книга об НЛО и она тут же вспомнила то, что давным-давно ушло куда-то в самые глубины ее памяти. Она вспомнила, что когда ей было 7 лет, она и ее сестра видели в небе летающий серебряный диск, который светился и парил очень низко, прямо над их фермой.И это было не одиночное событие, а лишь первое из целой серии, когда маленькая Элизабет наблюдала летающие диски. Эти воспоминания и прочитанная книга об НЛО превратили Элизабет в большого фаната уфологии, однако самые странные события в ее жизни начались в 1954 году.Элизабет узнала, что над одним холмом в сельской местности недалеко от Йоханнесбурга люди часто видели НЛО, и она решила поехать туда и все исследовать. Когда Элизабет прибыла туда и поговорила с местными зулусами, они рассказали ей, что на холме живет "птица-молния", и что про нее рассказывается в их легендах на протяжении многих лет.Когда Элизабет сама поднялась на этот холм, она тут же столкнулась с низко зависшим дискообразным объектом. Он издавал гудящий шум, а в иллюминаторах корабля Элизабет увидела человекоподобных существ. Она хотела подойти поближе, но ее резко оттолкнула волна горячего воздуха, однако при этом она тут же получила телепатическую связь с существом из НЛО, которое сказало, что его зовут Акон.Элизабет некоторое время беседовала с ним и с каждой минутой понимала, что хочет побольше узнать об этих существах. Когда контакт закончился и НЛО улетел, Элизабет еще несколько раз на протяжении последующих двух лет приходила на холм, в надежде снова поговорить с Аконом.В 1956 году ей дали второй шанс. Когда Элизабет снова пришла на холм, она увидела как летающий диск снижается, садится на вершину холма, а потом из него вышел Акон и пригласил Элизабет внутрь. Рядом с ним был его друг, которого Акон представил как ботаника и астрофизика, а потом они оба стали водить Элизабет по кораблю и рассказывать о нем.Они рассказали, что их диск это корабль-разведчик и что на орбите планеты находится материнский корабль, который намного больше этого. Они полетели туда, и Элизабет увидела громадный сигарообразный объект, длина которого была 8 миль (!), так ей сказали.Внутри этого корабля все напоминало огромный красивый город, там были дома, парки с деревьями, поляны с цветами и даже искусственные озера. И, конечно же, там было очень много гуманоидов. Элизабет описывала их как очень похожих на людей, но выше ростом, более красивых, более вежливых, нежных, совершенно не агрессивных и не жестоких.Акон и другие рассказали Элизабет, что они на самом деле родом с Венеры и что жили на ней до того, как она превратилась в холодный кусок камня. Когда Венера умерла, они перелетели на планету под названием Метон и теперь живут там. Они описали, что когда Венера была нормальной планетой, там было много растений, и она была очень похожа на Землю.Они рассказали, что Венера погибла из-за того, что ее орбита изменилась, и она слишком близко подошла к Солнцу. И что когда они поняли, что случится непоправимое, они начали улетать с Венеры в поисках иных миров, а Землю и Луну использовали для временных остановок.Элизабет узнала, что у венерианцев до сих пор есть свои базы на Земле, Луне, а еще на Марсе и они регулярно их посещают, потому что ощущают ответственность за судьбу землян и хотят сделать их более развитыми.После этой подробной экскурсии Элизабет возвратили снова на Землю, на тот же холм, но уже тогда она поняла, что Акон очень сильно привлекает ее как мужчина. У Акона тоже появились чувства к Элизабет. В последующие месяцы они встречались еще несколько раз, и Акон подарил ей особое кольцо, с помощью которого Элизабет могла в любой момент телепатически общаться с ним.Между ними были и интимные контакты, после чего Элизабет однажды поняла, что беременна. Это был 1958 год, и когда Элизабет рассказала Акону о ребенке, тот предложил ей полететь на их планету Метон, чтобы Элизабет могла там родить. Так они и сделали.Планета Метон была очень развитой и была одной из семи планет, которые заселили венерианцы. Элизабет потом подробно описывала как выглядит цивилизация на этой планете и ее слова рисовали совершенное общество как в утопии.Там не было войн, преступности, нищеты, у всех были равные права, и все имели одинаковый доступ к продуктам питания. Там не было денежной системы, а все дома и предприятия работали от возобновляемой и неограниченной энергии. Люди носили роскошную одежду из шелка и жили в основном в обширных зонах-парках. В их городах не было высотных домов, не было фабрик, и воздух был очень чистым.Дети обучались с помощью телепатии, и у них поэтому не было ни учебников, ни школ. В интервью с уфологом Стюартом Бушем Элизабет рассказывала, к примеру, вот это:"По размерам Метон похожа на Землю, но немного крупнее и она почти вся покрыта океанами. Частички суши там острова, а не материки. Климат очень хороший, и они держат его под контролем. У них есть практически все, что можно хотеть, это и правда утопия.Они не только на тысячи лет технически более продвинуты, чем мы, но и духовно очень развиты. У них нет политиков, нет законов, нет денег. Медицина там - это наука, которая даже не считается обязательной для здоровья, они и так все здоровы. Их образ мышления отличается от нашего. Они очень любящие, нежные и творческие люди.Каждый выполняет ту работу, которую он больше всего любит. Там нет необходимости в законе, нет преступлений и нет полиции. Поведение каждого контролируется лишь кодексом этики. Они постоянно создают вокруг себя красоту, там с этим полная гармония. Их дома прекрасны и сделаны из прозрачных стен.У них нет книг, но они восполняют это частыми путешествиями по всей галактике, и всегда берут с собой своих детей, даже самых маленьких, чтобы те учились на своем опыте. У них есть технологии, позволяющие заглянуть в прошлое в любой момент истории. Они, например, могут увидеть нашу планету во времена динозавров. Они рисуют красивые картины и пишут чудесную гармоническую музыку. У них нет проблем в изучении языков, потому что общение через телепатию не требует этого".В общем, Элизабет оказалась в чудесном месте и, конечно же, ей очень хотелось остаться там навсегда. Однако выяснилось, что это невозможно, ей объяснили, что вибрации Метона совсем иные, чем на Земле, и если Элизабет пробудет тут слишком долго, ее сердце сильно ослабнет. Элизабет была вынуждена со слезами на глазах проститься с Аконом и, оставив с ним своего сына Айлинга, вернуться на Землю.В последующие годы Акон и Айлинг многократно навещали Элизабет на Земле, а потом Акон с сыном отправились в большое путешествие по галактике.В середине 1970-х годов Элизабет рассказала всю эту историю уфологам и стала очень популярной в их обществе. Ею интересовались журналисты, она посещала различные конференции об НЛО. К сожалению, в иных местах Элизабет в основном высмеивали за "фантазии" и "сочинительство".В 1980 году Элизабет Кларер выпустила книгу о себе "Beyond the Light Barrier", однако после нее ее стали оскорблять еще больше и даже преследовать. Ей присылали угрозы, запугивали, поэтому вскоре Элизабет решила "уйти в подполье". Она перестала общаться с уфологами и журналистами.В 1990-х она работала над своей второй книгой "Файл гравитации", но не успела ее закончить, скончавшись в 1994 году.История Элизабет Кларер до сих пор вызывает у многих скептическую улыбку и читается как сказка, но сама Элизабет, по словам ее окружения, до самой старости была в своем уме, ничуть не походила на безумную фантазерку и всегда говорила, что ее слова это правда.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Пришелец инопланетянин НЛО контакт уфология

Другие, подобные истории: