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НЛО

Что таят глубины

Что таят глубины

История эта произошла с моей мамой. Рассказывала она мне про тот случай не один раз и сомневаться в ее словах я не вижу причин.

Итак, для начала небольшая предыстория. В городе Харьков, в районе аэропорта в советские годы находился кирпичный завод. Ныне это просто заброшенное здание. Станки на нем последний раз запускались в конце 70-х годов прошлого столетия. Так вот, прямо возле завода добывали глину из очень глубоких карьеров. В один прекрасный день техника наткнулась на источник и буквально за несколько дней карьеры превратились в одно большое озеро.

Ближе к делу. В начале 90-х моей маме было 18 лет. Она любила проводить время с друзьями на озере, послушать песни под гитару перед костром, или просто побродить по песчаному берегу.

Однажды мама с подругами прогуливалась вдоль берега. Они зашли на небольшой мостик и сели, свесив ноги. Летние сумерки были довольно светлыми, и окружающие объекты были хорошо различимы.

Внимание одной из подруг привлек странный яркий свет в воде. Она тут же указала на него остальным и девчонки, как зачарованные, замерли, не смея отвести от света глаз. Позже мама признавалась мне, что ей было безумно страшно, но свет притягивал к себе взгляд, и желание смотреть на него было сильнее всех остальных.

Объект, излучавший свет, приближался к поверхности озера, и вскоре уже можно было рассмотреть его очертания. Это был шар, испускавший яркое бело-оранжевое сияние. Он был все ближе и ближе.

Когда до светящегося шара оставалось около пяти метров, и он был всего в нескольких сантиметрах от поверхности воды, он неожиданно замер, а затем стал погружаться обратно вглубь и постепенно исчез.

Девчонки не помнили сколько прошло времени, но как только шар растворился в глубине, их словно одернули. Подруги вскочили на ноги и побежали прочь. Позднее они еще долго удивлялись, почему сразу не убежали с озера, ведь все признались, что страх в момент появления шара, пронзил до самых костей.

Маме и ее подругам мало кто верит, ведь подобное, насколько мне известно, ни с кем больше не случалось, а выросшие девчонки до сих пор гадают: свидетелями каких загадочных явлений им довелось стать.

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 06:51
Сегодня, 06:51 by TiTaN_2017Просмотров: 57Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Советские годы глубокие карьеры озеро яркий свет в воде НЛО

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 07:05
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Я бы вот на месте девчёнок тоже никуда не убежал.Сами посудите - вдруг из глубин поднимается что то яркое светящееся! Моё первое впечатление сразу навело на мысль,что это может быть ну типа какого то батискафа например,или водолазы работают,а свет от фонарика на шлеме.Но дочитав историю,понял,что ничего такого и рядом не было.Светящиеся шары например во время грозы появляются.....это примерно понятно,а тут такое вовсе непонятное может быть только связано с НЛО.Тем более,что об этом многое написано в СМИ. Единственное напрягает то,так это разве что само озеро.По сути небольшое,не море и не океан.Что им НЛО нужно в таком месте,останется навсегда необъяснимым и непонятным.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
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