Что таят глубины

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 06:51

TiTaN_2017 Просмотров: 57 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 06:51 by

История эта произошла с моей мамой. Рассказывала она мне про тот случай не один раз и сомневаться в ее словах я не вижу причин.Итак, для начала небольшая предыстория. В городе Харьков, в районе аэропорта в советские годы находился кирпичный завод. Ныне это просто заброшенное здание. Станки на нем последний раз запускались в конце 70-х годов прошлого столетия. Так вот, прямо возле завода добывали глину из очень глубоких карьеров. В один прекрасный день техника наткнулась на источник и буквально за несколько дней карьеры превратились в одно большое озеро.Ближе к делу. В начале 90-х моей маме было 18 лет. Она любила проводить время с друзьями на озере, послушать песни под гитару перед костром, или просто побродить по песчаному берегу.Однажды мама с подругами прогуливалась вдоль берега. Они зашли на небольшой мостик и сели, свесив ноги. Летние сумерки были довольно светлыми, и окружающие объекты были хорошо различимы.Внимание одной из подруг привлек странный яркий свет в воде. Она тут же указала на него остальным и девчонки, как зачарованные, замерли, не смея отвести от света глаз. Позже мама признавалась мне, что ей было безумно страшно, но свет притягивал к себе взгляд, и желание смотреть на него было сильнее всех остальных.Объект, излучавший свет, приближался к поверхности озера, и вскоре уже можно было рассмотреть его очертания. Это был шар, испускавший яркое бело-оранжевое сияние. Он был все ближе и ближе.Когда до светящегося шара оставалось около пяти метров, и он был всего в нескольких сантиметрах от поверхности воды, он неожиданно замер, а затем стал погружаться обратно вглубь и постепенно исчез.Девчонки не помнили сколько прошло времени, но как только шар растворился в глубине, их словно одернули. Подруги вскочили на ноги и побежали прочь. Позднее они еще долго удивлялись, почему сразу не убежали с озера, ведь все признались, что страх в момент появления шара, пронзил до самых костей.Маме и ее подругам мало кто верит, ведь подобное, насколько мне известно, ни с кем больше не случалось, а выросшие девчонки до сих пор гадают: свидетелями каких загадочных явлений им довелось стать.

Ключевые слова: Советские годы глубокие карьеры озеро яркий свет в воде НЛО

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