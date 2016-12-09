Катастрофы НЛО на Земле, имеющие неоспоримые доказательства

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:51

TiTaN_2017 Просмотров: 38 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 00:01 by

Ученые доказали, что неопознанные летающие объекты терпели крушение на нашей планете большое количество раз. Однако правительства тех стран, где это происходило, держат все это в тайне. Если говорить более точно, то специалисты говорят о 86 падениях. Первая из этих катастроф была зафиксирована в Сомали в 90-х годах девятнадцатого столетия. Наиболее примечательной и известной практически во всем мире считается катастрофа НЛО недалеко от города Розуэлл в Соединенных Штатах Америки в 1947 году. Но об этом расскажем немного позже.После каждой из таких катастроф на местах аварии оставались физические следы, однако власти всегда успевали спрятать их до того, как их кто-нибудь обнаружит. Необходимо отметить, что космические объекты довольно часто появлялись в небе над Землей и иногда это появление заканчивалось катастрофой. Первым более-менее определенным сообщением о катастрофе инопланетного летающего объекта датируется 2 апреля 1716 года.Тогда в небе неподалеку от Санкт-Петербурга наблюдалось столкновение двух объектов. Если не принимать во внимание излишнюю эмоциональность и не слишком критично относиться к тогдашним познаниям людей о природе, можно утверждать, что речь идет именно об НЛО. В государственном архиве сохранились некоторые данные об этом происшествии. Нидерландский посланник при дворе Петра I барон де Би рассказал о том, что в совершенно чистом небе появилось темное густое облако с широким основанием и заостренной вершиной, которое на большой скорости летело по небу.В одно время с ним появилось и другое облако. Оба облака со страшной силой столкнулись и разбились, в точке их столкновения появилось пламя с дымом. Кроме того, на небе появилось множество мелких облаков, которые двигались очень быстро и низвергали пламя, а также множество стрел.В истории сохранилось еще одно событие, которое можно рассматривать как катастрофу инопланетного корабля. Это случилось во Франции в июне 1790 года. Свидетелями катастрофы стало большое количество людей. Кроме того, сохранились полицейские протоколы по данному событию. Так, недалеко от города Авалон группа работавших в поле крестьян увидела в небе шар, который был охвачен огнем и с огромной скоростью летел по небу. В скором времени он опустился на вершину одного из холмов. Огонь перекинулся на кусты и траву, однако люди успели потушить пожар. Шар находился на холме до вечера. Его окружили любопытные.Вдруг в одной из стенок объекта появилось отверстие, из которого появилось некое существо, чем-то напоминавшее человека. Одежда его сильно отличалась от той, которую носили крестьяне Франции в восемнадцатом столетии. Когда это существо заметило людей, то бросилось убегать в лес. А шар через некоторое время взорвался. После него осталась лишь пыль, а сам таинственный пришелец так и не был найден. Несмотря на то, что многое в этой истории вызывает сомнения, все же ее можно отнести к разряду катастроф НЛО. И тому есть некоторые объяснения. В первую очередь, необходимо отметить, что в то время не существовало никаких летающих аппаратов, кроме воздушных шаров. Исследования останков объекта не проводились. Кроме того, в полицейских протоколах есть упоминания о неком существе. А во всех более-менее достоверных сообщениях о катастрофах НЛО присутствует упоминание о таких же существах.Еще один случай произошел в апреле 1897 года над американским штатом Техас, в небе над городком Аврора пролетел некий объект. Его видело большое количество свидетелей, информация об этом объекте появилась в местной газете. Этот объект потерпел крушение к северу от городка, в результате чего практически полностью была уничтожена мельница.Мало кто не знает о том, что произошло в конце июня 1908 года. Речь идет о Тунгусском феномене. Конечно, большинство ученых утверждает, что там произошло падение метеорита или кометы, однако некоторые говорят о том, что в действительности над Сибирью взорвался инопланетный корабль. И вот какие доказательства они приводят.Во-первых, как утверждают очевидцы, тело двигалось с востока на запад. Однако очевидцы, которые находились к востоку от места происшествия, говорят, что оно двигалось с юга на север. Таким образом, можно сделать предположение, что разница в показаниях очевидцев возможна только в том случае, если объект изменил траекторию движения. Во-вторых, существуют косвенные доказательства того, что этот объект, вероятно, сделал три витка вокруг планеты. На протяжении трех суток перед падением профессор одного из немецких университетов Вебер зафиксировал странные магнитные колебания с одинаковым интервалом. Ученый предположил, что они были вызваны объектом в момент прохождения перигея собственной орбиты. А затем на четвертом витке объект попал в атмосферу. В качестве доказательства того, что упал именно инопланетный корабль, ученые говорят о необычной траектории, по которой двигался объект, и его скорости. Так, по словам свидетелей, объект пролетел примерно 8 сотен километров по наклонной пологой траектории, причем его конечная скорость была не более двух километров в секунду, в то время как метеориты имеют скорость порядка 50-60 километров в секунду.Еще одно происшествие, связанное с аварией НЛО, произошло в Германии в 30-х годах прошлого столетия. Об этом происшествии сохранилось немного сообщений. В них речь идет о том, что в 1937 или в 1938 году на севере страны то ли упал, то ли был сбит неизвестный объект. Немецкие ученые якобы проникли в некоторые тайны того, каким образом этот объект был устроен.Примечательно, что, несмотря на немецкую педантичность, никакой информации о данном событии в архивах не осталось. Однако то, что оно действительно произошло, свидетельствует то обстоятельство, что в период войны в Германии проводились засекреченные разработки летательных объектов, которые внешне очень напоминали так называемые «летающие тарелки». После окончания войны число сообщений и катастрофах НЛО значительно возросло. Одной из причин такого увеличения было развитие коммуникаций. Однако более важной причиной является непосредственно появление большего количества неопознанных объектов.Первой, наиболее известной катастрофой современности, стала авария в начале июля 1947 года, которая произошла в американском штате Нью-Мексико в окрестностях города Розуэлл. Именно это происшествие признанно наиболее бесспорным и доказанным. Оно в гораздо большей степени, нежели остальные подобные аварии, доказывает существование НЛО и их инопланетное происхождение. В ходе расследования было опрошено более 90 свидетелей, что позволило восстановить картину происшедшего довольно детально. Так, по словам очевидцев, вечером 2 июля 1947 года близ городка Розуэлл в небе неизвестный летательный аппарат попал в сильную грозу, а затем в него, очевидно, ударила молния. Произошел взрыв, после которого объект изменил траекторию движения, пролетел еще порядка 250 километров и упал в окрестностях плато Сан-Августин, на запад от Соккоро. Там он и был обнаружен утром следующего дня. Земля вокруг объекта была очень горячей. Летательный аппарат имел круглую форму, диаметр его составлял примерно 9 метров. Одна из сторон объекта была сильно повреждена, а двигательная установка и навигационное оборудование полностью уничтожены при взрыве.Через несколько дней недалеко от места падения объекта были обнаружены тела человекоподобных существ. Они были мертвы, частично начали разлагаться и пострадали от хищников. Несмотря на это, было очевидно, что у них большие лысые головы и большие глаза, присутствуют отверстия для носа, рта и ушей, а пальцы и руки непропорционально длинные. Большой интерес вызывала и одежда: она была серого цвета, но на ней не было ни одной молнии, ни пуговицы, ни ремня.Спустя год после Розуэлльского происшествия в марте 1948 года в том же штате Нью-Мексико недалеко от города Ацтек упал еще один такой же объект. Его первоначально заметили три радара, поэтому о его падении сразу же сообщили на командный пункт противовоздушной обороны. На место падения аппарата незамедлительно были направлены ученые, которые по контракту работали с военными. Согласно их показаниям, объект, который им довелось увидеть, имел дискообразную форму, в диаметре достигал 30 метров.В нем также были иллюминаторы и купол. Серьезных повреждений аппарата замечено не было. Материал, из которого был сделан аппарат, был очень легким, но в то же время очень прочным металлом, который не поддавался сверлению и выдерживал температуру до 10 тысяч градусов. Внутри купола находилась кабина диаметром 5,5 метров, а в ней – пульт управления с клавишами в виде иероглифов, а также большое количество экранов, на которых высвечивались неизвестные символы. При этом никаких коммутационных проводов не нашли. Кроме того, в кабине был найден документ, сделанный из похожего на пергамент материала с нанесенными на него символами, напоминавшими санскрит. Внутри аппарата было обнаружено 14 тел человекоподобных существ. Все они были небольшого роста (примерно 120 сантиметров), имели кожу коричневого цвета, большие глаза, тонкие длинные руки и пальцы с перепонками. Каждое такое существо весило лишь 16 килограммов.Еще одна авария произошла в начале декабря 1950 года. Недалеко от границы с Мексикой в небе находился истребитель американских ВВС F-94, пилот которого зафиксировал место падения на мексиканской территории неизвестного аппарата. Из его описаний было очевидно, что объект этот представлял собой металлический диск, диаметр которого составлял примерно 30 метров, а высота 9 метров. Аппарат был сильно поврежден взрывом и последовавшим за ним пожаром.Внутри объекта нашли тело некоего существа, рост которого не превышал 130 сантиметров. Голова этого существа была лысой, на руках было всего 4 пальца. Одето существо было в костюм, сделанный из металлизированной ткани. Вообще, необходимо отметить, что Соединенные Штаты Америки удерживают пальму первенства по количеству катастроф неопознанных летающих объектов. Однако в других странах также были зарегистрированы подобные случаи.Так, в частности, в 1957 году в Бразилии, в окрестностях Сан-Паулу над побережьем Убатубо, произошел взрыв, данные о котором были позже занесены в Британскую Энциклопедию, а детальный рассказ был помещен в газете «Глобо». В тот день группа рыбаков, которые находились на побережье, увидела большой диск, который летел с большой скоростью. Вдруг он стал падать в океан, но когда до поверхности воды оставалось несколько метров, объект неожиданно остановился, поднялся примерно на 100 метров вверх, начал раскачиваться, а затем покрылся пламенем и взорвался, распавшись на части. Несмотря на то, что происшествие случилось днем, куски объекта светились, словно фейерверк.Большая часть обломков оказалась в океане, однако некоторые из них упали на пляж, и местные жители собрали их. Материал, из которого эти обломки были изготовлены, был очень легким и имел шероховатую поверхность. В нескольких лабораториях был проведен спектральный анализ, который показал, что в состав этого материала входил магний особенной кристаллической структуры, которую просто невозможно получить в земных условиях.Не менее интересный случай с падением НЛО произошел в Боливии в мае 1978 года. В провинции Тариха жители небольшого поселения Ля-Мамора наблюдали в небе объект, который имел цилиндрическую форму диаметром 4 метра и длиной 6 метров, передняя его часть имела вид конуса. Объект ярко светился, на нем не было ни люков, ни иллюминаторов, а сзади вырывалось пламя голубого цвета. Аппарат этот летел с пронзительным свистом. Спустя несколько минут объект врезался в скалу, в момент столкновения появилась очень яркая вспышка. Взрывная волна была настолько мощной, что в радиусе 70 километров были выбиты все стекла, и даже в соседней Аргентине были ощутимы толчки от взрывов. На горе образовалась глубокая воронка, которая имела 0,5 километра в ширину и примерно столько же в глубину. Воронка такого размера, к слову сказать, могла бы образоваться, к примеру, от взрыва термоядерной бомбы мощностью в несколько десятков мегатонн. В месте взрыва на склоне горы был обнаружен цилиндрический объект с деформированным корпусом. Никаких данных относительно полученных результатов расследования так и не было обнародовано. Катастрофы НЛО случались и на территории России. Однако информации о них практически нет.Один из случаев, более-менее детально описанный, произошел на Дальнем Востоке в январе 1986 года. В Приморском крае, в окрестностях поселка Дальнегорск, появился светящийся объект шаровидной формы, диаметр которого составлял примерно 2 метра. По рассказам свидетелей происшествия, он двигался прыжками, вскоре появилось несколько вспышек и начался пожар. Он длился около часа, при этом яркость пламени можно было сравнить с электросваркой. Исследования остатков объекта проводили три академических научных центра, которые пришли к выводу, что материалы, из которых был сделан этот объект, не имеют природного происхождения и не могли быть произведены в условиях Земли. Падение объекта стало причиной появления зон намагничивания кремниевых пород в данном районе.К слову сказать, до этого считалось, что кремний намагнитить нельзя. И еще один важный момент: там, где разбилось НЛО, на протяжении длительного времени кружили другие объекты. А в ноябре 1987 года сразу 32 неопознанных объекта исследовали этот район.Конечно, перечень катастроф НЛО не ограничивается описанными в этой статье. Их было намного больше, ведь большую часть земного шара занимает океан, и о тех авариях, которые произошли над ним, просто неизвестно.Кроме того, НЛО терпели крушения и раньше, о чем свидетельствуют многочисленные обнаружения предметов, которые имели неземное происхождение. Столь многочисленные катастрофы, связанные с НЛО, заставили американское правительство принимать определенные меры.Так, в частности, в сентябре 1947 года якобы была создана группа «Маджестик-12», основными задачами которой были обнаружение материалов инопланетного происхождения и вывоз их для научного исследования, обнаружение человекоподобных существ или их останков с целью научного изучения, разработка и совместное с ЦРУ проведение секретных операций по доставке с территорий других стран в Америку материалов инопланетного происхождения.Кроме того, все эти мероприятия должны были держаться в строгой секретности.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Учёные крушение НЛО строгая секретность НЛО

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