Фотографии НЛО, сделанные с МКС — реальные или нет? (13 фото + 2 видео)

Новость отредактировал Halet - Сегодня, 18:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

TiTaN_2017 Просмотров: 21 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:49 by

У NASA всегда был довольно неоднозначный пиар. Проблема в утаивании информации и в многочисленных утечках информации — говорят, американская космическая программа скрывает самый большой секрет в истории. И секрет настолько серьезный, что Уотергейт рядом с ним теряется. Речь о визитах НЛО, которые были сняты с МКС. The Richest выбрал самые известные фото, якобы из архивов NASA, которые скептикам кажутся мистификацией, а конспирологам — убедительными.Общая позиция руководства США и NASA не изменилась с 1950-х годов, они виртуозно используют СМИ для манипулирования общественным сознанием. NASA было образовано в 1958 году в разгар холодной войны, когда космические исследования имели сугубо военное значение. В американском "Законе о космосе" от 29.07.1958, зафиксировано, что агентству "поручается доводить до ведомств, непосредственно занимающихся национальной обороной, открытия, которые имеют военную ценность или значимость../и информация должна быть доступна общественности за исключением: (а) информации, которую федеральный статус разрешает или требует скрывать, и (б) информации, засекреченной в интересах национальной безопасности".Этот сравнительно четкий снимок объекта был снят МКС на орбите вокруг Земли. Под объектом — слои облаков и очертания океанов Земли. Изображение немного размыто, но отчетливо видна шарообразная форма, и в целом объект кажется состоящим из камня или металла. Объект, двигающийся по орбите, имеет скорость, равную десяткам тысяч километров в час — лишком быстро, чтобы быть замеченным и невероятно быстро, чтобы получить несколько фотографий высокого качества. Мы могли бы задаться вопросом, не метеорит ли это, но в целом, метеориты крайне редко имеют подобную правильную сферическую форму. В то время как этот объект имеет ряд шероховатостей и похож на скалу, он кажется таким искусственно круглым, что может указывать на его принадлежность к некоей "умной" технике.Вокруг нашей планеты летают десятки спутников, запускаемых со всевозможными исследовательскими и научными целями. Однако есть среди них один, на который не претендует ни одно государство. И вообще, есть подозрение, что сделали его не на Земле. Начало легенды о «Чёрном принце (или рыцаре)» положил Никола Тесла — он уловил повторяющийся радиосигнал из космоса еще в 1899 году. Правда, сегодня мы знаем, что он поймал сигнал пульсара, который тогда еще не был известен. Позже ученый из Осло, экспериментировавший с короткими радиоволнами, в 1928 смог уловить «эхо с длинной задержкой» (LDE), не понимая до конца феномен возврата радиосигнала. Объяснение появилось в 1954, когда газеты опубликовали заявление ВВС США о двух объектах на орбите Земли, в то время как никто ещё не имел возможности их запустить. Существование «Чёрного принца» засвидетельствовано разными источниками. Последнее подтверждение обнаружено в 1998, когда космический челнок Эндавер (Endeavor) выполнял свой первый полет STS-88 к космической станции. Астронавты на борту сделали множество снимков странного объекта, которые в течение долгого времени можно было увидеть на сайте NASA.Эта фотография была якобы получена вследствие утечки информации из NASA. Интересно, что тут отчетливо виден шарообразный объект цвета металлик — в нем видно отражение Солнца или Луны (сверху). Однако, точно неизвестно, что за шар — какая-то камера или другое устройство, используемое во время космического полета. По крайней мере кажется, что он находится на некотором расстоянии от космического корабля, и не видно фала или троса, который его подключал бы к шаттлу. Этот шар не похож на типичные устройства, которые используются в NASA. На самом деле, этот объект очень близок к многим фотографиям НЛО, снятых с Земли. Однако, однозначного заключения так и нет. В NASA якобы заявили, что они не готовы утверждать что-либо по поводу этого объекта.Некоторые считают, что это фото НЛО, снятого с МКС, другие — что это еще одно фотоизображение Черного принца. Объект, который выглядит как воздушный змей, летает по воздуху, вращается в пространстве ниже российского космического аппарата "Союз", когда он движется по траектории за пределами земной атмосферы. Это может быть и космический мусор, но он также это может быть какой-то корабль, например, SR-71. Трудно сказать. Тем временем, в Роскосмосе заявили, что никаких пролетов объектов рядом с МКС в то время не было. "Если что-то пролетает рядом, об этом сообщается заранее. Это компиляция видео, снятого, по всей видимости, с американского сегмента МКС. На нем присутствуют элементы компоновки - например, на первых кадрах запечатлен космический корабль "Прогресс", а в конце видео - "Союз". Эта разница очевидна благодаря форме иллюминаторов", - пояснили в Роскосмосе.NASA проводила трансляцию с Международной космической станции, чтобы показать все красоты космоса с орбиты в прямом эфире. Одним из любителей-уфологов, наблюдавших за трансляцией, оказался Скотт Уоринг. Видео с явлением непонятной подковы он передал коллеге, Тайлеру Глокнеру, ведущему Youtube-канал SecureTeam. Тайлер уверяет, что NASA активно мониторят происходящее на видео, и выключают его тогда, когда в кадре появляются вещи, которые не следует видеть публике. По его словам, в прошлый раз трансляция была прервана после появления в кадре массивного желтого диска в 2014 году. Как только в кадр попал НЛО в форме подковы и подлетел к МКС слишком близко, трансляция моментально была прервана. Естественно, после такого инцидента конспирологи обвинили NASA в сокрытии информации об инопланетянах.В интернет выложена видеозапись от NASA, на которой запечатлен неопознанный летающий объект вытянутой формы. Запись была сделана во время выхода двух астронавтов в открытый космос для проведения ремонтных работ на МКС. Объект зафиксировали камеры видеонаблюдения МКС. На видео НЛО, которое выглядит как вытянутая линия, запечатлено парящим в течение нескольких секунд за спиной одного из астронавтов. Сразу же возникли различные предположения относительно происхождения объекта: в кадр мог попасть космический корабль с Земли или же это был просто блик или пылинка. Примечательно, что скандальное видео NASA распространило самостоятельно, объект действительно есть, однако от комментариев агентство отказалось.Этот объект многие сочли похожим на некоторые корабли, которые мы видели в оригинальных эпизодах "Звездных войн". Еще предстоит выяснить, является ли это мусором или инопланетным кораблем. Есть вероятность, что это компьютерная графика. Волнистый синий свет на заднем плане похож на кинематографический эффект. На самом деле, мы могли бы задаться вопросом, не слишком ли резкое и совершенное это изображение, чтобы действительно быть истинным и подлинным? НЛО движется быстро, так что камера была быть достаточно устойчивой, чтобы снять этот объект без эффекта размытости. Некоторые веб-сайты об НЛО сообщают, что это фото из архивов НАСА, но есть также некоторые мистификации, так что ничего точно непонятно.Очередная мнимая "утечка" фото из агентства NASA. Это, как представляется, фото астероида Юнона, сделанное с космической исследовательской ракеты Juno, которая была запущена в космос как разведчик в прошлом году. В июле это фото и сопровождающие его видео стали вирусными, собрав сотни тысяч просмотров в интернете, но вопросы остаются: использована компьютерная графика в этом изображении пятиугольного объекта или нет. По словам одного сайта про НЛО, фотографии являются подделкой. Снимки были первоначально размещены на веб-сайте UFO@Section 51, который известен своими мистификациями, крепко замешанными на компьютерной графике. Но сам веб-сайт утверждает, что может доказать — это утечка из агентства.Эти фотографии были сделаны с шаттла, который находится на постоянной орбите. Изображение размыто, едва виден сферический объект, который, по всей вероятности, движется через вакуумное пространство вокруг Земли. Объект кажется неподвижным, но в действительности это не так, ведь он снят с шаттла, который движется с высокой скоростью. Как полагают некоторые исследователи НЛО, этот объект двигался следом за шаттлом, по орбите вокруг Земли. Абсолютно мертвая тишина в части комментариев NASA по этому фото, а вот в гугле можно найти множество разных мнений — и скептиков, и лириков.Это может быть своего рода скала или метеор. Похоже на блюдце, которое дрейфует в космосе. Источник фото в этот раз очевиден — оно с веб-сайта NASA. Объект имеет голубоватое кольцо света или излучения вокруг его верхней части, что может указывать на некое электронное функционирование (но кольцо также может быть слоем льда). Во всяком случае, синие кольца на камне — это все-таки слегка необычно, и встречаются нечасто. Спорно, является ли объект металлическим или каменным, фотография нечеткая. Некоторые апологеты НЛО заявили о своем разочаровании в фотографиях из NASA, вечно они какие-то неоднозначные или размытые. Они считают, что некоторые более качественные (в HD) фото НЛО прячут в каком-то секретном хранилище агентства. Очень может быть!Это трудно поддающиеся классификации летающие объекты или образования появились на камерах МКС в один обычный день без приключений в космосе. Просто серебряные шары, похожие на то, что мы много раз уже видели раньше.Чрезвычайно размытая фотография цилиндра, сделанная астронавтами: они сообщили, что этот объект какое-то время сопровождал Международную космическую станцию. На протяжении многих лет подобные отчеты всплыли тут и там, в результате чего несколько астронавтов заявляли в последние годы, что NASA прячет имеющиеся данные о существовании инопланетян. Такие откровения вообще отвергают теории, что эти посторонние предметы вокруг шаттлов и МКС представляют собой устройства, используемые для космической миссии. Мы бы, конечно, хотели надеяться, что астронавты NASA будут в состоянии идентифицировать летающие объекты, которые являются частью пилотируемых комплексов. На самом деле, это маловероятно, чтобы они не смогли узнать свои собственные корабли.Эта сфера, похожа на другие, которые мы видели раньше, неожиданно сместилась в кадре камеры шаттла за пределы земной атмосферы. Шаттл (в этом случае была "Атлантида") сделал этот снимок во время своей миссии STS-37. Интересно, но невозможно различить выхлоп или пар, которые бы указывали на работу двигателя или бустера. Похоже, что инопланетяне знают какой-то другой способ, чтобы приводить свои корабли в движение. Некоторые теоретики и правительственные инсайдеры считают, что они перемещают свои корабли с помощью антигравитации.В прямом эфире МКС любители НЛО заметили странный продолговатый предмет, это вызвало большой шум в Интернете. На переднем плане мы видим астронавтов за работой (это Reid Wiserman и Alexander Gerst) на внешней стороне станции МКС, вдоль внешнего периметра станции. В отдалении виден цилиндрический объект, который как будто наблюдает за событиями на станции. Примерно тогда же была прерванная онлайн трансляция с МКС, которую прервали, как только неопознанный объект замаячил где-то вдали. Скептики утверждают, что именно на этой фотографии просто пыль на объективе, но люди, верящие в НЛО, продолжают обвинять агентство в сокрытии сведений.

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