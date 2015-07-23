Призрак в СИЗО-1

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:28

Причина: Изменен раздел.

Суиратон Просмотров: 11 Комментарии: 1 0 Вчера, 23:28 by

Сегодня речь пойдет о легенде, которая появилась не так давно и едва ли может претендовать на классический фольклор. Зародилась она в интернете, в не таком уж и далеком 2013 году, и гласит о призраке, который жил на нижнем этаже бишкекского СИЗО №1.Столичный изолятор и без всяких легенд имеет дурную славу, которую лишь подогревают различные происшествия, бунты и убийства. Он один из крупнейших в стране, и в его стенах ожидают приговора более тысячи человек. Изначально изолятор строился на окраине города, но затем, в связи с расширением столицы, перебрался в центр Бишкека.Легенда повествуется от имени журналиста, которого в СИЗО привела серия загадочных убийств. Если до этого случая в стенах тюрьмы все преступления совершались аккуратно, а смерти выдавали за самоубийство или передозировку наркотиков, то последние инциденты отличались особой жестокостью. Убитые были чуть ли не разорваны, а вся камера забрызгана кровью. Помимо этого, заключенные будто чего-то недоговаривали...Репортер приехал в СИЗО после двух жестоких убийств, которые произошли с периодичностью в 2 недели. От погибших практически ничего не осталось, а один из предполагаемых убийц выколол себе глаза, после чего его закрыли в лечебную часть. Журналисту дали сопровождающего, который рассказал, что оба инцидента произошли в подвале, где находятся так называемые "закрывашки" - заключенные, которые попросили защиты от других арестантов. Раньше это был самый полный блок тюрьмы, теперь же он наполовину опустел. Сопровождающий явно не особо горел желанием спускаться вниз и на вопрос начальника: "Тоже в эти сказки веришь?" - просто отмолчался.Подвальный блок был таким же, как и в других тюрьмах. Тут всегда ночь, плохой запах, давящие стены. Обстановка не из приятных. После вопроса, крепкие ли у журналиста нервы, ему открыли дверь камеры, где было совершено второе убийство."Я по работе видел много трупов. В том числе и искалеченных. А тут даже тела не было, но меня все равно чуть не вырвало... Вся камера была в крови. Обе двухэтажные железные кровати разломаны. Разводы крови даже на потолке (а потолки-то высокие!). Не капли, а именно разводы. Как будто труп тащили по потолку, как по полу", - описывает репортер.Стоял запах запекшейся крови, которая была повсюду, хотя убийца был всего один. Из окна в двери камеры напротив, через которое заключенным дают еду, послышались слова заключенного: "Сынок, уходи отсюда побыстрее". Он поведал, что убийца - не сокамерник погибшего, так как в ночь смерти оба они кричали что есть сил. "А кто же тогда убийца?" - спросил журналист, и матерый уголовник ответил, что это был призрак. Он рассказал, что начальник в эти сказки не верит и думает, что все просто сошли с ума.Погибший в прошлом был профессиональным борцом и весил больше ста килограммов, а подозреваемый в убийстве был совсем хиленьким, его вес и 40 килограммов не достигал. Он бы физически не мог этого сделать. По словам арестанта-очевидца, тот специально выколол себе глаза, чтобы не видеть того, что происходит в стенах камеры.Заключенные подвала в один голос рассказывали, что неоднократно видели призрака, который появляется в этом блоке. Всё его тело было в шрамах, на голое тело натянута телогрейка, а на ногах порванные штаны. Ходил призрак босиком, вместо одной из рук у него была оторванная ножка металлической кровати, которые заключенные обычно используют вместо оружия во время бунтов. Арестанты связывали появление призрака с тем, что во время протестов и беспорядков они пролили слишком много крови. Вот и посетило их блок нечто сверхъестественное.В легенде говорится, что во время этой экскурсии один из заключенных начал кричать и плакать: "Он пришел, вон он стоит! Опять... Не меня, пожалуйста... Я ничего не делал, не проливал кровь!" Другие заключенные тоже начали трепетать от страха, некоторые даже молились. "Где он?" - спросил журналист. Сопровождающий ответил, что в конце коридора, но сказал, чтобы репортер не вздумал смотреть на него: "Я его уже несколько раз видел. Посмотришь на него - он просто стоит, в глаза смотрит. Моргнешь или взгляд отведешь - а он уже на десяток метров ближе, угловиной машет... Кто долго смотрит... Говорят, что это он их из-за взгляда. Они видели плохо, рассмотреть пытались..." - рассказывал он.Под крики заключенных журналиста проводили из подвального блока во внутренний двор, но когда они подходили к двери, краем глаза успел увидеть силуэт призрака.На этом легенда заканчивается. Она может показаться абсолютно неправдоподобной, если только не учитывать несколько фактов. В 2012 году в СИЗО-1 действительно был бунт, в котором пострадало много заключенных. Также в легенде упоминается имя начальника изолятора - Марс. В том же году начальником СИЗО-1 был Марс Джусупбеков, который позже был взят под стражу за злоупотребление и превышение должностных полномочий.Автор - Глеб Куренев.

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