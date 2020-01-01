Лада - славянская богиня

Ключик и шкатулочка

М. Херасков. Владимириада

...И златовласая с младенцем зрима Лада.

Краснее утренней зари отроковицы

Несут уже цветы во храм любви царицы;

Преобращается помост в прекрасный луг,

И девы юные кумира стали вкруг.

Горящих звезд число они изображают,

Которые луну блестящу окружают...

Едина между сих сияет паче всех...

Ей первым жребием готовился венец,

Который на девиц взлагает князь иль жрец...

Девицы, окружив кумира в стройном чине,

Со умилением воспели честь богине:

«О нашей юности хранящая цветы!

Дай, Лада, мирное супружество нам ты!»

Мастики перед ней как облак воскурили,

И имя Ладино стократно повторили.

В то время возгремел кимвалов громких звук;

Девицы жертвенны, составив цепь из рук,

Когда произвела приятный голос лира,

Плясанье начали при песнях вкруг кумира.

Приходят пред алтарь и жрицы, и жрецы,

Носящи для девиц богинины венцы,

Которых на главы священно возложенье,

Обязан князь хранить любви во уваженье.

Владимир оросил, начав обряд такой,

И руки и чело священною водой.

— Благослови, мати,

Ой, мати Ладо, мати,

Весну закликати!

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:47

Сделано_в_СССР Просмотров: 97 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 05:47 by

Как-то раз отправился громовержец Перун на бой с демоном Зимы, который оледенил всю землю своим смертоносным дыханием, и с тех пор не было о нем ничего слышно.— Наверное, он погиб, — решили боги. — Никогда не воротится!Конечно, они погоревали о великом Перуне, однако кое-кто не умел скрыть своей радости: ведь теперь красавица Лада осталась вдовой! Раньше никто не мог поднять на нее очей — помнили, какая участь постигла дерзкого похитителя Велеса, коего Перун сверзил на землю и едва не испепелил своими молниями. А теперь путь к сердцу Лады свободен.И вот собрались женихи и стали выхваляться своими доблестями. Был среди них Сварог — солнце, и Сварожич—огонь, и Стрибог — отец ветров, и все его шальные сыновья, и Дажьбог, и, конечно, Велес, старинный поклонник Лады, и Корс веселый, и страстный Припекало, и Радегаст явился с западных сторон... Кого здесь только не было!Однако Лада сидела печальная и глаз ни на кого не поднимала.— Полно горевать! — упрекнул ее Дажьбог. — Смотри, из-за твоей печали небо облачком затянулось.Сердце у Лады так и застучало: ведь облако всегда было предвестием возвращения тучегонителя Перуна, а теперь он спрятался за ним, как за шапкой-невидимкой.Лада вскочила радостная, еще красивее, чем прежде, и весело сказала женихам:— Вот вам загадка. Была у меня шкатулочка драгоценная с золотым ключом. Я тот ключ потеряла и найти не чаяла, а теперь он сам нашелся. Кто эту загадку отгадает, за того замуж пойду.Начали гадать женихи. Головы сломали, а ответа найти не могут.Засмеялась Лада:— Ну, довольно вам мучиться. Покажись, мой милый друг!Перун сбросил облачную шапку-невидимку и явился во всей своей грозной красе.— Вот вам и ответ, — сказала Лада. — Шкатулочка — это я, а заветный ключик — мой возлюбленный муж.Тут начался пир на весь мир в честь возвращения Перуна, однако некоторые гости не больно-то веселились: знали, что рано или поздно громовержец еще припомнит им это сватовство к его прекрасной жене.Лада — славянская богиня красоты, любви и бракосочетаний, семейного счастья, покровительница вдов и сирот, жена Перуна. Но так как любовь порою бывает и причиною горя, то Лада олицетворяла и несчастную любовь. О человеке, который женился без любви, говорили: "Не с Ладою женился!". Чтобы избегнуть таких бед, каждая пара молодоженов приносила богине цветы, живых птиц, мед и ягоды. Великолепный храм Лады стоял в Киеве, а в том храме — статуя несравненной красавицы в розовом венке. Ее золотые волосы были убраны жемчугами, платье изукрашено богатым шитьем и драгоценностями. Она держала за руку крылатого младенца, своего сына и бога любви Леля.Она покровительствовала также матерям и детям. Ее любил весь народ, женщины приносили в жертву вышивки, платки, кольца, которые чаще, чем идолу, оставляли на деревьях в священных рощах. Потом, в христианские времена, подобным образом начали украшать иконы Богоматери, на которую невольно перенеслась прежняя любовь к богине Ладе.Вообще славяне более охотно обращались с просьбами к богиням, а не к богам. Богов чествовали, их боялись, а богинь, особенно Ладу, просили (все-таки женское сердце более мягко, отзывчиво) — и в благодарность приносили им подарки, устраивали в их честь празднества. Лада наиболее внимательно прислушивалась к просьбам людей, ее называли Щедрыня, а праздник в ее честь (нынешнее Крещение, 6/19 января) — щедровки. Название это сохранилось в некоторых языках до сих пор. В честь Лады пелись песни, восхвалявшие согласие и мир, любовь к людям. Пробивали на замерзших озерах и реках проруби, чтобы "Лада дышала". В эти проруби бросали дары Ладе: пироги, зерно, оладьи (не сохранилось ли воспоминание о богине в звучании этого слова?), — а лед украшали разноцветными лоскутками и поливали разноцветными отварами трав в знак скорого наступления весны. Затем начинались пированья и гулянья. Не из этого ли праздника родилась потом Масленица, которую называют еще Блинная и Оладина?Зимой птицей Лады считалась синичка, для которой старались оставить корм под деревьями или привешивали на ветки кусочки мяса.Другой праздник в честь Лады назывался Стадо — теперешняя Троица. Этой богине посвящались божьи коровки, убивать которых считалось грехом, а также цветок зоря (любисток), возбуждающий сердечную страсть. Олицетворяла Ладу береза, ветви на которой кое-где и по сию пору завивают на Троицу, как будто заплетают богине косы. Неудивительно, что кое в чем это совпадает с почитанием русалок: ведь русалки — это девушки, погибшие от небесной любви, а Лада была именно богиней любви.Впрочем, ее призывали и в начале весны:В старинных праздниках при встрече восходящего солнца всегда призывали эту богиню:— Ой, Ладо!Именно она вместе со своим мужем Перуном разгоняла зимние туманы и открывала путь Весне. Считалось, что некогда именно Лада была хранительницей живой и мертвой воды, но потом, когда боги создали людей и насадили для них Ирий-сад, волшебные источники начали бить у корней мирового древа.Как и Жива, и Макошь (Мокошъ), и другие богини, Лада была одной из Рожаниц, то есть присутствовала при рождении человека и определяла его судьбу.Лада напоминает Венеру (Афродиту) античного мира и светлую красавицу Фрейю скандинавских сказаний. Сходство с Ладой-Рожаницей у Фрейи еще и в том, что она сопровождает тени усопших в загробный мир, то есть имеет отношение к судьбе человеческой души.Автор - Е.А. Грушко, Ю.М. Медведев. "Русские легенды и предания".

Ключевые слова: Боги Перун Лада праздник Троица русалки весна судьба легенды предания

Другие, подобные истории: