Дух

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 873 Комментарии: 8 +8 Сегодня, 05:41 by

Водится у меня такая привычка: иметь интерес к разнообразным мистическим действам. Будучи еще школьницей, мы с подругой, звали её Лада, устраивали, тогда еще пугавшие нас, вызовы Пиковой дамы и всевозможных духов; гадали по свечкам. Сами того не сознавая, еще тогда связали мы свои жизни с тем далёким миром, как некоторые говорят, потусторонним или загробным.Может, данная сила или «осознание» не действует до определённого возраста или понимания человека, но осознав это, я ничуть не испугалась, а вот Лада лишилась ума, погубив себя.А началось всё с так называемого, «безобидного» вызова духа. Дух тот нам в конце концов так и не явился, но, как мне кажется, оставил частичку себя в наших душах. Тот злополучный ритуал состоял из зажигания церковных свечей, составленных вокруг нас двоих и, как подобало настоящим «кровным сёстрам», кровопускания.Мы, конечно, боялись не на шутку, но после того, как ритуал был окончен, не заметив ничего сверхъестественного, скоропостижно забыли об этом. Единственное, что я заметила после, были вставшие настенные часы. Не придав этому значения, я впоследствии все же стала замечать некоторые изменения в поведении своей подруги.Лада всегда была для меня милой, отзывчивой девочкой. После ритуала же она стала закрытой и перестала делиться со мной своими мыслями и чувствами, как это делают подружки. Я по детской глупости обиделась на нее, и мы прекратили общение. Спустя время я сожалела об этом, но Лада больше ни слова мне не говорила.Потом моя жизнь пошла в гору: университет, работа, карьера бизнес-менеджера, но с личной жизнью так и не сложилось. На последней встрече выпускников 2011 года я узнала, что Лада так и не нашла себе места в жизни, 7 лет провела в психиатрии, несколько раз пыталась покончить с собой, и однажды очередная попытка «увенчалась успехом».…Те самые часы я храню до сих пор. Сколько бы я ни пыталась ставить в них батарейки, заводить и прочее - часы не поддаются. Уже 9 лет, как тот самый дух охраняет моё существо, не позволяя другим людям входить в мою жизнь – отсюда неимение мужа и детей.Автор: Мария Ротшильд.

Ключевые слова: Вызовы Пиковой дамы изменения в поведении подруга Лада дух

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