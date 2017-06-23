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Истории из жизни

Дух

Водится у меня такая привычка: иметь интерес к разнообразным мистическим действам. Будучи еще школьницей, мы с подругой, звали её Лада, устраивали, тогда еще пугавшие нас, вызовы Пиковой дамы и всевозможных духов; гадали по свечкам. Сами того не сознавая, еще тогда связали мы свои жизни с тем далёким миром, как некоторые говорят, потусторонним или загробным.

Может, данная сила или «осознание» не действует до определённого возраста или понимания человека, но осознав это, я ничуть не испугалась, а вот Лада лишилась ума, погубив себя.

А началось всё с так называемого, «безобидного» вызова духа. Дух тот нам в конце концов так и не явился, но, как мне кажется, оставил частичку себя в наших душах. Тот злополучный ритуал состоял из зажигания церковных свечей, составленных вокруг нас двоих и, как подобало настоящим «кровным сёстрам», кровопускания.

Мы, конечно, боялись не на шутку, но после того, как ритуал был окончен, не заметив ничего сверхъестественного, скоропостижно забыли об этом. Единственное, что я заметила после, были вставшие настенные часы. Не придав этому значения, я впоследствии все же стала замечать некоторые изменения в поведении своей подруги.

Лада всегда была для меня милой, отзывчивой девочкой. После ритуала же она стала закрытой и перестала делиться со мной своими мыслями и чувствами, как это делают подружки. Я по детской глупости обиделась на нее, и мы прекратили общение. Спустя время я сожалела об этом, но Лада больше ни слова мне не говорила.

Потом моя жизнь пошла в гору: университет, работа, карьера бизнес-менеджера, но с личной жизнью так и не сложилось. На последней встрече выпускников 2011 года я узнала, что Лада так и не нашла себе места в жизни, 7 лет провела в психиатрии, несколько раз пыталась покончить с собой, и однажды очередная попытка «увенчалась успехом».

…Те самые часы я храню до сих пор. Сколько бы я ни пыталась ставить в них батарейки, заводить и прочее - часы не поддаются. Уже 9 лет, как тот самый дух охраняет моё существо, не позволяя другим людям входить в мою жизнь – отсюда неимение мужа и детей.

Автор: Мария Ротшильд.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:41
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:41 by Сделано_в_СССРПросмотров: 873Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: Вызовы Пиковой дамы изменения в поведении подруга Лада дух

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Комментарии

#1 написал: Helena888
Сегодня, 06:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 76
Открыли вы дверь в потусторонний мир, тогда, с подругой и впустили, кого- то в этот, может даже и не одного, один из которых вселился в вашу подругу и довел ее до самоубийства, а другой мешает вам нормально жить. Вот только почему вы с этим духом ничего не пытаетесь сделать? И от часов этих, мне кажется, нужно тоже избавиться. Истории плюс
Зарегистрирован: 23.06.2017
#2 написал: Крокозябла
Сегодня, 06:47
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 114
Как только появились изменения в поведении подруги, надо было сразу бить тревогу. Просто так люди не меняются коренным образом. И полностью согласна с Вами, Helena888, что часики-то, видать, с "секретом". Выкинуть их к чертовой бабушке, раз все равно не ходят, чего хлам хранить? А еще лучше, пойти в церковь и поговорить с батюшкой...
От меня плюс
Зарегистрирован: 26.07.2017
#3 написал: DimDimka72
Сегодня, 09:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 13
Плюс , есть что то в этом
Зарегистрирован: 16.09.2017
#4 написал: Доктор Ник
Сегодня, 09:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 176
Единственное, что я заметила после, были вставшие настенные часы. Не придав этому значения, я впоследствии все же стала замечать некоторые изменения в поведении своей подруги.-вот в этом и была ваша главная ошибка!!!!!!!В таких вещах нужно уделять колоссальное внимание мелочам!

Цитата: Крокозябла
Как только появились изменения в поведении подруги, надо было сразу бить тревогу. Просто так люди не меняются коренным образом. И полностью согласна с Вами, Helena888, что часики-то, видать, с "секретом". Выкинуть их к чертовой бабушке, раз все равно не ходят, чего хлам хранить?...
От меня плюс
-просто выкинуть-вопрос не решиться.Надо выяснять что же было все-таки тогда вытянуто и проводить обратные действия.
Зарегистрирован: 10.07.2017
#5 написал: Snejnay
Сегодня, 09:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1007|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 369
Меня одну позабавила присвоенная фамилия? Мария.. Да ещё Ротшильд... Скоро на наших просторах будут Тюдоры, Виндзоры, Рокфеллеры, Обамы и иже с ними...
По истории могу предположить что все события за уши притянуты... Истории плюс)
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#6 написал: Доктор Ник
Сегодня, 10:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (72|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 176
Snejnay,позвольте с Вами не согласиться: все события за уши притянуты!
Кто-то когда-то вызывал дух Пушкина,Лермонтова,Ивана Грозного и т.д,занимался спиритизмом,экзорцизмом и т.д.И был положительный результат:останавливались часы,гас свет,появлялись помехи на телеэкране,появлялась тень,звук и т.д. Позанимались и забыли.А потом начинается:болезни,болезни родственников,проблемы в учебе,на работе и т.д....Притянуть сущность легко,а вот загнать обратно-тут нужны определенные навыки.
Зарегистрирован: 10.07.2017
#7 написал: Talisha
Сегодня, 12:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (953|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 147
Любой ритуал с кровопусканием - обращение к низшим духам. Вот и получила: одна подселенца, другая - одиночество
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#8 написал: Шахерезада
Сегодня, 13:13
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 225
Как правило при вызове духов ставят всевозможные защиты, рисуют обережный круг, а тут девки кровь свою пустили, нате мол, жрите нас... одну уже сожрали...
Если Вы человек верующий, то идите в храм, может быть ХЭ Вам и поможет, если нет, тогда ищите мастера, который отцепит от Вас этот дух, есть еще вариант откупа от этого духа, откупаться придется чем то дорогим, возможно даже карьерой, когда перестанет фортить, но зато появится вторая половинка.
Насчет часов, остановившиеся часы хранят помять о событиях последней минуты когда они остановились, в Вашем случае эти часы как якорь держат энергетику этих событий в Вашем поле, лучше от них избавиться, закопать в безлюдном месте, очень возможно, что подселенец будет противиться этим действиям, будьте осторожны.
Плюсанула.
Зарегистрирован: 24.05.2014
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