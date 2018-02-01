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Легенды

Шаманка

Глухая деревня на севере Урала. На окраине поселилась молодая девушка по имени Айра. Кто она и откуда, никто не знал. Странная она была, скрытная. От расспросов уходила, с соседями не общалась. Местный магазин не посещала. Чем питалась - непонятно. Хоть и не местная, а в лесу ориентировалась превосходно, только там и пропадала. Ходила с лукошком. Собирала грибы, ягоды и травы какие-то. Даже зимой ей в деревне не сиделось: лес, как дом родной. Местные уже прозвали ее и ведьмой и знахаркой. Якобы взгляд у нее не добрый, глаза темные, внешность коварная.

Айра была невероятно красива. Простая одежда подчеркивала ее идеальную фигуру, длинные черные волосы были всегда ухожены, а смуглое лицо выдавало родство с коренными северными народами. Образ вогульской шаманки завораживал и привлекал мужчин. Многие к ней сватались, но она ни на кого даже не смотрела. Один особо наглый пытался приставать. Зажал девушку возле крыльца. Но Айра с силой вцепилась ногтями в его руку и, сверкнув глазами, убежала в дом, не сказав ни слова. Время шло, рана на руке не заживала. Мужик решил съездить в район за лекарством и пропал. Как оказалось, до города он не добрался. Через неделю его нашли в лесу до смерти напуганного. Крыша у него явно съехала, говорить он не мог, а только мычал и показывал в сторону леса. При виде Айры у него начиналась истерика. Разум к нему так и не вернулся, а местные с тех пор стали побаиваться девушку. Говорили, мол, отомстила обидчику. Но чем она могла его так напугать, оставалось загадкой.

Много таинственных случаев было связано с этой девушкой. Зверье ее не трогало, даже зимой, когда вся деревня тряслась от нашествия волчих стай, Айра не оставляла свои лесные прогулки, ее даже однажды видели в сопровождении волков. С тех пор ей стали приписывать оборотничество, якобы она, принимая образ волчицы, бродит по лесу. Охотники чуть не лишились дара речи, когда увидели, как эта с виду хрупкая девушка голыми руками разжала капкан и освободила огромную рысь. Был случай, когда медведь-шатун напал на охотника. Ружье дало осечку, и зверь приближался. Когда зверь приблизился и поднялся на задние лапы, деревенский мужик уже прощался с жизнью, но тут из леса вышла Айра. Она спокойно подошла к медведю, провела рукой по шерсти, он, как завороженный, опустился на 4 лапы, а она что-то начала шептать ему на ухо. Через несколько минут мишка просто ушел.

В своем доме Айра постоянно выхаживала каких-то зверушек, пару раз помогала и людям в плане целительства. Люди потихоньку привыкали к ней и бояться стали меньше. Летом она помогла найти заблудившегося мальчика, которого сутки искали всей деревней. Она точно указала его местонахождение. Сам же мальчик утверждал, что к покосу, где его нашли, его вывела большая черная волчица, которую он почему-то не испугался.

Однажды Айра спасла всю деревню, справившись с лесным пожаром. Увидев дым, она вышла на поляну и села в центре. Огонь под влиянием ветра с бешеной скоростью приближался к деревне со стороны леса, но, не доходя до поляны, просто потух.

Личность Айры обрастала магической славой. Ей приписывали связь с лесными духами. Находились очевидцы, которые утверждали, что она проходит сквозь деревья и скалы, исчезает на открытой местности и имеет доступ к неслыханным лесным богатствам, которые охраняют лесные духи.

История Айры закончилась неожиданно: она просто пропала. Кто-то говорил, что все-таки везение кончилось, и она попала в лапы зверю, кто-то утверждал, что духи леса ее забрали. Короче говоря, у кого на что фантазии хватало.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:39
Сегодня, 09:39 by Юлия РысьПросмотров: 45Комментарии: 0
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Ключевые слова: Шаманка деревня лес ведьма легенда авторская история

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