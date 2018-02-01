Чудь белоглазая

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:43

Причина: Изменён раздел.

Юлия Рысь Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:43 by

Как житель Урала интересуюсь легендами, связанными с данной местностью. В окрестностях нашего поселка находится писаница древних людей, а на лесных скалах нередко попадаются так называемые алтари жертвоприношений (чашеобразные углубления с ложбинкой - стоком). Проводя много времени в лесу и забираясь достаточно далеко, заметила одну особенность - скалы с этими жертвенными чашами обладают особой энергетикой. Идешь по лесу -обычная гора, которых полным полно в Уральском лесу, а ощущения особые. Чаще всего это чувство страха, тревоги, подавленности. Особо впечатлительные впадают в панику. Скорее хочется уйти с этого места. Настигает ощущение, что кто-то незримо присутствует и наблюдает за каждым шагом. Читала, что подобные места обладают сильной энергетикой и даже могут влиять на самочувствие человека.Впервые столкнулась с этим лет 7 назад. Мама услышала от подруги, что есть в нашем лесу место, которое уж очень богато на чернику, но находится оно далековато. Места у нас в принципе спокойные, в сезон сбора ягод и грибов людей в лесу достаточно. В общем, взяли ориентиры и отправились на тихую охоту. Два часа по лесным дорогам и мы уже поднимаемся вверх по какой-то давно заросшей просеке. Наш ориентир 3 относительно невысоких горы, расположенных недалеко друг от друга. Такие горы еще называют каменными палатками т.к камни сложены аккуратно друг на друга тонкими пластинами и, глядя на них, сложно поверить, что эти стихийное творение природы. В первый раз на меня это произвело огромное впечатление - невероятная красота.Все три горы похожи друг на друга, одной высоты. Мамина подруга не обманула - такой черники я не видела больше нигде. Огромный по площади черничник. Мы увлеклись сбором ягод. Мое внимание привлекли искореженные сосны в этом районе и невероятная таинственная тишина. До этого мы шли по вполне оживленному лесу, где наблюдали белок, барсуков , птиц и прочую живность. По рассказам в одной из этих скал живет рысь. Мы в это особо не верили т.к эти животные встречаются у нас ну очень редко. Несмотря на азарт от сбора ягод и красоту местности я впервые ощутила такое странное головокружение, носом пошла кровь. Списала это на духоту, хотя раньше со мной такого не было. Наш первый визит прошел успешно, вернулись с богатой добычей и под впечатлением.Во второй наш визит погода была пасмурной и утром в лесу было темновато. По приходу на это место опять закружилась голова, и появилось странное ощущение тревоги. В этот раз я постоянно поглядывала на горы и по необъяснимым причинам их сторонилась, хотя ягоды у подножья были особо крупными. Плюс атмосферу создали пасмурная погода и завывание рыси на самой дальней горе. Мы туда особо и не подходили. Наличие поодаль других людей немного успокоило.Мое внимание привлекла группа туристов, которые забрались на одну из гор и начали что-то фотографировать. Мы с ними разговорились, и именно тогда я узнала о наличии на этих горах этих жертвенников, плюс нам поведали легенду о людях, которые якобы живут в горах и охраняют золото.Дома меня ожидало увлекательное путешествие в интернет и поиск информации. Поиски привели к легендам о чуди белоглазой. Эти люди описываются в разных источниках по разному: высокие, с белыми глазами и светлыми волосами, наделенные магической силой.Короче говоря, с тех пор в ту местность ходить стало жутко, уж больно там состояние меняется и физическое и психическое. После этого еще в лесу встречала такие же скалы, но они производили не такое впечатление, может, потому, что были одиночными. Сразу вспоминаются сказы Бажова, истории про аномальные места и, кажется, что из горы вот-вот покажется седоволосый и белоглазый старец.

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