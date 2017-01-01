Месть оборотня

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:50

Шарлотта Корде Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:50 by

Давным-давно, за тысячу лет до начала нашей эры, в Китае правил полулегендарный император Чжоу Синь, принадлежавший к династии Шан. Его жизнь и деяния были описаны знаменитым историком Сымой Цянем. С жизнью этого правителя и связана одна мрачная легенда...Чжоу был младшим сыном императора, но зато его матерью была императрица, тогда как старшие сыновья были рождены от наложниц - это и позволило ему занять престол. Он отличался красноречием, умом и невероятной физической силой. Пишут, что он мог голыми руками убивать диких зверей, мог поддерживать крышу дома на плечах, пока рабочие меняли балки. Но все свои таланты он употребил лишь во зло, сделавшись одним из самых известных тиранов в истории Китая.От природы порочный, Чжоу больше всего любил пьянствовать, развлекаться и распутничать с женщинами, к которым питал сильнейшее пристрастие.Благочестием император тоже не отличался, (как, впрочем, и его предки), он постоянно поносил богов и духов, оскорблял храмы и святыни. И вот однажды император сильно обидел девятихвостую лисицу-оборотня.В Китае верят, что лисица, которая прожила 50 лет, может превращаться в девушку. В сто лет она сможет становиться могучим волшебником. Лисица же, которая исхитрилась прожить на свете тысячу лет, становится почти божеством. У нее вырастают девять хвостов-знак ее могущества.Какой-то насмешкой император так оскорбил лисицу,что она затаила злобу и только и ждала случая отомстить.Поначалу император правил довольно успешно. Но вот однажды против его власти взбунтовался правитель области Су. Чжоу немедленно собрал войско и двинулся на подавление бунта. Правитель Су, который не ожидал от императора такой резвости, струсил и сдался, выслав правителю богатые дары.А самым ценным подарком была дочь Су, ослепительная красавица Да Цзи.Едва увидев ее, император влюбился, как безумный, и немедленно простил князя за изменуВот тут-то лисица и увидела возможность отомстить. Подкравшись к красавице Да Цзи, лиса изгнала душу девушки из ее прекрасного тела и тут же вселилась в него сама.Новая наложница Да Цзи быстро сделалась фавориткой правителя. Ее порочность и сладострастие восхищали императора, и он выполнял все, чего от него требовала капризная красавица.С этого дня разгул во дворце принял такие ужасающие размеры, что все порядочные люди старались держаться от него подальше, а государственные дела были заброшены.Новая наложница оказалась неистощимой выдумщицей и изобретательницей развлечений. Прежде всего, по ее совету, правитель казнил многих знатных и богатых людей в стране, а красавица Да Цзи присвоила их состояния. Сделавшись несметно богатой, она принялась тратить деньги на свои забавы и прихоти.В одной из резиденций правителя выкопали бассейн, который наполнили вином, а на все деревья вокруг повесили куски мяса. Люди, приглашенные на праздник, пили вино из бассейна, закусывая мясом. Понемногу они так напивались, что полностью теряли человеческий облик, и тогда в дворцовом саду начинались то безумные сексуальные оргии, то драки, которые нередко заканчивались убийствами. А император и его любимица смотрели на все это и умирали от смеха.Придворного композитора Чжоу заставил сочинить неприличные песни и мелодии, которые исполнялись во время оргий.В столице в императорский дворец пускали любого, кто был не прочь напиться и предаться разврату. По приказу императора в дворцовом саду гости раздевались догола и набрасывались друг на друга.Там же фаворитка выстроила из мрамора башню, названную "Оленьей". По ее приказу туда привезли юношей и девушек из благородных семейств. Да Цзи приказала им раздеться догола и начать сексуальную оргию, которая продолжалась в этой башне целых шесть месяцев.Пытаясь выжать из народа как можно больше денег на свои увеселения, император многократно увеличил налоги и поборы, что вызвало недовольство. Тогда он прибег к жестоким пыткам, чтобы запугать всех.Но больше всего ему и его любовнице нравилась одна особо изощренная пытка, которую придумала затейница Да Цзи.Над огромной жаровней устанавливали медный столб, обильно смазанный жиром. Обреченного на пытки человека заставляли ходить по этому столбу. Если он поскальзывался, то падал на угли и заживо зажаривался. Но даже если ему удавалось довольно долго удержаться на столбе, мало-помалу от жара тот накалялся. Несчастный пытался двигаться и в результате все равно срывался вниз.Это очень смешило любовников.Не желая заниматься государственными делами, император назначил министрами трех князей: Си-бо, который куда более известен под своим посмертным именем Вэнь ван, Цзю и Э хоу.У князя Цзю была очень красивая дочь, которую он вскоре подарил императору, в надежде преодолеть роковое влияние Да Цзи. Но он явно недооценил коварной лисицы.Поначалу император заинтересовался красавицей, но дочь Цзю оказалась скромницей, а такие ему не нравились. Да Цзи воспользовалась этим, уговорив своего любовника убить девушку.Она велела своим слугам зажарить мясо девушки и подать его на пиру ее собственному отцу, князю Цзю. Не ведая, что это, злосчастный князь отведал мясо дочери... Тогда только Да Цзи сказала ему, что он съел. Затем княза схватили, и император собственноручно изрубил его на куски, похваляясь своей силой.Князь Э-Хоу имел неострожность соперничать с императором в силе и пару раз победить его в споре. Тогда император велел его казнить, а мясо его завялить, как окорок.Третий министр, старый и мудрый Вэнь, не смел открыто ничего сказать императору, но украдкой он вздыхал, глядя на охватившее дворец беснование. Об этих вздохах донесли правителю, и он велел бросить Вэня в подземную темницу.У Вэня был сын, князь У-Ван, который вместе со своими подданными бросился собирать выкуп за своего отца. Они купили лучших лошадей, нашли поразительно красивую девушку, и переодевшись в траур, бросились к ногам правителя.Император, соблазнившись дарами и особенно девушкой, помиловал опального министра, и Вэнь уехал в свои владения.Там он стал вести добродетельную жизнь, прославился своим умом и добротой. Он подарил императору часть своих земель, прося отменить за это его любимую забаву с огненным столбом, и тот согласился.Люди, недовольные правлением императора, отовсюду стали съезжаться к нему. Мало-помалу почти все одаренные и дельные люди в государстве съехались к князю, а вокруг императора остались лишь лизоблюды и развратники. Вэнь ван умер, всеми почитаемый, и во главе его княжества стал его сын, умелый полководец У-Ван, которому многие уже открыто предлагали начать мятеж.Немногие острожные люди предупреждали императора об опасности, но тот не слушал. Вместе с любимой Да Цзи император теперь увлекся анатомией.Он лично вспарывал животы беременным женщинам, чтобы посмотреть, как там внутри помещается ребенок.В отчаянии тогда придворный ученый обратился к императору, умоляя его одуматься. В ответ император заявил, что, согласно легенде, в сердце мудреца семь отверстий, и он сейчас выяснит, так ли это.Тут же он схватил ученого, вскрыл ему грудь и вырвал сердце...В ту ночь последние ученые бежали из дворца.Князь У-Ван счел, что настало время действовать. Собрав свою армию, он двинулся на столицу. Отовсюду к нему стекались союзники.В сражении армия императора потерпела сокрушительное поражение.Многие солдаты императора вовсе отказались за него сражаться, демонстративно втыкая свои копья в землю.Императору доложили, что все потеряно.Тогда он уехал в столицу, велел развести сильный огонь в той самой печи, где когда-то сжигал своих пленников, и облачился в роскошные одежды, украшенные яшмой. А затем бросился в это пламя и погиб.Так закончилась династия Шань.Князь У-Ван стал новым императором.Ему удалось захватить в плен красавицу Да Цзи. С гневом он спросил у нее, зачем она погубила столько невинных людей, и как оказалась виновной в стольких преступлениях?Но Да Цзи только смеялась над ним.Затем вперед выступил Цзян Цзыя, военный советник нового правителя и знаменитый мудрец. Старый Вэнь ван повстречал его, когда Цзян был простым рыбаком, но был так потрясен его умом, что сделал своим приближенным. После кончины своего покровителя мудрец стал служить его сыну. Со временем Цзян и сам стал князем. Этот человек считается основоположником китайской стратегической науки.Так вот, взглянув на красавицу-наложницу, Цзян, искушенный в премудростях даосизма, тут же понял, что с нею что-то неладно, и догадался, что она-оборотень.Тогда он провел обряд экзорцизма, и злобный лисий дух, завывая от ярости, покинул мир смертных и отправился, наконец, в мир духов, где, как говорят, с ним расправилась богиня Нюйва в наказание за жестокость лисицы.Вот как лиса-оборотень отомстила императору, погубив и его, и его царство.

Ключевые слова: лиса оборотень убийство казнь легенда сожжение заживо Китай император

Другие, подобные истории: