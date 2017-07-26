Красавица Ингода и демон Зыбучих песков

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:16

Шарлотта Корде Просмотров: 63 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 07:16 by

Жила -была некогда в Забайкалье девушка поразительной красоты, синеоокая Ингода. Не только телом, но и душой она была прекрасна: добрая, чистая и любящая. Отовсюду люди приходили, чтобы полюбоваться на несравненную красавицу, послушать ее песни и сказки и отдохнуть душой подле нее. И говорили, что она настолько чиста и невинна, что даже самые отчаянные злодеи забывали про свои гнусные планы, глядя на нее и слушая ее голос, раскаивались и становились честными людьми.Росла и ширилась молва о несравненной Ингоде.Но вот однажды к ее дому приехал угрюмый смуглый всадник на вороном коне. Он объявил, что, услышав о прекрасной Ингоде, желает взять ее в жены.Дрогнуло сердце у девушки, когда она увидела мрачного незнакомца, и невольно почувствовала она что-то недоброе. И вправду, странным и зловещим был этот всадник. Когда люди смотрели на него, каждый невольно чувствовал страх. А кони начинали испуганно ржать и храпеть, едва к ним приближался конь чужака..Между тем незнакомец начал настойчиво требовать руки девушки. Возмутились тогда другие юноши, и потребовали, чтобы пришелец сперва сразился с ними в разных единоборствах: пусть докажет сперва, что он достоин подобной чести!Но во всех состязаниях пришелец как бы играючи выходил победителем. Он повергал наземь самых известных силачей, он стрелял из лука лучше всех, он любого мог побить на мечах, а его злобный черный конь как бы играючи обходил всех прочих в скачках.И нехотя люди вынуждены были признать, что столь великий воин вправе претендовать на руку красавицы.Со злобной усмешкой тогда чужак отправился к Ингоде, протягивая ей руку.- Не тронь меня! - воскликнула девушка, - Я поняла, кто ты: ты не человек, ты злой демон песков!И впрямь то был мрачный Аман-Хан, повелитель зыбучих песков, самый главный среди песчаных демонов!В ту пору повсюду хозяйничали песчаные демоны, делавшие людям много зла. Частенько они принимали человеческий образ, пытаясь похитить девушек или погубить юношей.К западу же от того поселения располагались владения Аман-Хана, которые называли "Пастью Земли".Ни человек, ни зверь, ни птица не смели появиться в этом мрачном месте. Даже мышь не решилась бы пробежать по владениям Аман-Хана. Мгновенно разверзалась Пасть Земли, и неосторожную жертву затягивало в песок, так, что и следов не оставалось . И пустыня оставалась ждать новую жертву...Услышав ее слова, злой дух разразился зловещим хохотом.- Ты права! -сказал он.- Я- великий Аман-Хан, повелитель Зыбучих песков. Знай же, что за твою красоту я решил удостоить тебя небывалой почести для смертной: я возьму тебя в жены. Подобно мне, ты станешь владычицей зыбучих песков, грозной и ужасной демоницей! А также знай, что я настолько добр, что даю тебе один год на размышления: или ты пойдешь за меня добром, или неволей! Ровно через год я вернусь за тобой!И, захохотав злобно, таинственный пришелец вдруг провалился сквозь землю, прямо в песок...Каково было бедной Ингоде ждать этот год?Все смотрели на нее с грустью, но помочь не мог никто. Все знали, как велик и могущественен Аман-Хан, повелитель песков, и никто не смел выступить против него.Год миновал, и никто ничего так и не придумал.Бедная девушка стояла на берегу безымянной реки, протекавшей по тем местам. И тут явился перед нею Аман-Хан.- Готова ль ты?! - вскричал он ужасным голосом.- Бежать тебе некуда, сама знаешь. Но если ты мне откажешь, я поглощу людей из твоего селения прямо у тебя на глазах... Прямо сейчас разверзнется зыбучий песок вон там, где играют дети - и сладостно мне будет поглотить их! Дай же мне руку добровольно. Ты так добра и невинна. Тем приятнее мне будет извратить эти качества: слившись со мной, ты станешь самой злобной и коварной властительницей пустынь!Ингода знала, что демон не шутит, и извратит и изуродует он не только ее тело, но и ее душу: сделает ее злобной и бессердечной...- Нет! - Воскликнула девушка.- Я знаю, как спастись от тебя! Ты меня не коснешься!И она бросилась в текущую у ее ног быструю реку и утопилась...Заскрежетал от злости зубами Аман-Хан, но сделать ничего не мог: быстрая вода намочила край его черного плаща, и он содрогнулся от омерзения. Невинная душа девушки упорхнула от него... И ничего ему более не оставалось, как удалиться в свою мрачную пустыню..Быстро, быстро бежала река. И Ингода вдруг поняла, что сделалась духом этой реки, и плывет вместе с ее струями. Отовсюду ее окликали звонкие голоса: это духи ручьев и речек стремились к ней, восклицая: "Сестра, сестра!"Побежала Ингода дальше и встретила храброго богатыря, отважного красавца Онона, владыку реки Онон. Он обнял ее и назвал своею женой, и в его объятиях забыла она все свои беды и страхи. Никогда больше злой Аман-Хан не посмеет к ней приблизиться.Люди же решили назвать тогда реку, в которой утопилась красавица, по ее имени - Ингода. И была эта река такой же чистой и прекрасной, как душа девушки...

Ключевые слова: река легенда злой дух зыбучие пески.

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