Кракен — зловещая тайна океанских глубин

Летяга Просмотров: 129 Комментарии: 2 +6 Вчера, 16:08 by

Слепым, дремучим, древним сном объят,Под грозной твердью, в пропастях морских,Таится кракен — до глубин такихНи жаркий луч, ни громовой раскатНе достигают…Так, исполинской хлябью погребен,Моллюсками кормясь, он будет спать,Покуда пламя, вздыбив толщу вод,Не возвестит скончания времен.Тогда взревев, чудовище всплывет,И смертью оборвется древний сон.ЛЕГЕНДЫ О КРАКЕНАХЭто стихотворение Теннисона навеяно древними легендами о гигантских спрутах — древние эллины именовали этих чудовищ полипами, а скандинавы кракенами.Еще Плиний писал о гигантском головоногом моллюске, убитом рыбаками:«Его голова была показана Лукуллу: она была величиной с бочку и вместимостью с 15 амфор (около 300 литров). Ему показали также конечности (то есть руки и щупальца); толщина их была такова, что человек мог с трудом их обхватить, они были узловатыми, как дубины, и длиной 30 футов (около 10 метров)».А средневековый норвежский книжник описывал кракена так:«В Норвежском море встречаются очень странные и ужасные на вид рыбы, название которых неизвестно. С первого взгляда они кажутся жестокими существами и внушают страх. Их голова покрыта со всех сторон острыми колючками и длинными рогами, напоминая собой корни только что вырванного из земли дерева. Огромные глаза (5—6 метров в окружности) с большими (около 60 сантиметров) ярко-красными зрачками видны рыбакам и самой темной ночью. Одно такое морское чудовище может утащить за собой на дно огромный нагруженный корабль, какими бы опытными и сильными ни были его матросы».На гравюрах времен Колумба и Фрэнсиса Дрейка среди прочих морских чудовищ часто изображали гигантских спрутов, нападающих на рыбацкие суденышки. Напавший на корабль кракен изображен на картине, висящей в часовне Святого Фомы французского города Сен-Мало. По легенде, эта картина пожертвована церкви выжившими пассажирами морского парусника, ставшего жертвой кракена.КРОВОЖАДНЫЕ ЧУДОВИЩА ИЗ МОРСКОЙ БЕЗДНЫОднако ученые к подобным историям относились со скепсисом, зачисляя кракена в одну компанию мифических тварей вместе с русалками и морскими змеями. Но все изменилось в 1873 году, когда на берегу Ньюфаундленда был найден труп гигантского головоногого. Морские биологи определили находку как неизвестный вид кальмара, получивший название гигантского кальмара (Architeuthis). За первой находкой мертвого гиганта последовала еще серия находок в последней четверти XIX века.Зоологи даже выдвинули предположение, что на кракенов в океанских глубинах в это время напал какой-то мор. Размеры моллюсков были воистину гигантскими, так, у берегов Новой Зеландии был найден кальмар длиной 19 метров. Щупальца великана были такого размера, что лежа на земле, кальмар мог дотянуться ими почти до 6-го этажа, а глаза были диаметром 40 сантиметров!Получив вещественные доказательства существования гигантских спрутов, ученые стали с меньшим скепсисом относиться к историям о нападениях кракенов на людей, тем более что средневековые предания о кровожадных морских чудовищах нашли современные подтверждения.Так, в марте 1941 года в Атлантике немецким рейдером был потоплен английский транспорт «Британия», из экипажа которого спаслось лишь двенадцать человек. Уцелевшие моряки дрейфовали на спасательном плоту в ожидании помощи, когда ночью гигантский кальмар, вынырнувший из океанской пучины, схватил щупальцами одного из пас-сажиров плота. Несчастный не успел ничего сделать — кракен с легкостью оторвал моряка от плота и увлек в глубины. Люди на плоту с ужасом ожидали нового появления чудовища. Следующей жертвой оказался лейтенант Кокс.Вот как писал об этом сам Кокс:«Щупальца быстро захлестнули мои ноги, и я почувствовал страшную боль. Но спрут сразу же отпустил меня, оставив корчиться в муках ада… На следующий день я заметил, что там, где кальмар схватил меня, кровоточили большие язвы. До сего дня у меня на коже остались следы этих язв».Лейтенант Кокс был подобран испанским кораблем, и благодаря этому его раны исследовали ученые. По размеру рубцов от присосок удалось установить, что кальмар, напавший на моряков, был совсем небольших размеров (7—8 метров в длину). Скорее всего, это был лишь детеныш архитевтиса.Однако более крупные кракены могут нападать и на корабли. Например, в 1946 году танкер «Брунсвик», океанское судно длиной в 150 метров, был атакован гигантским спрутом. Чудовище длиной более 20 метров вынырнуло из глубины и быстро нагнало корабль, двигаясь со скоростью около 40 км в час.Настигнув «добычу», кракен бросился в атаку и, вцепившись в борт, пытался пробить обшивку. По предположениям зоологов, проголодавшийся кракен принял корабль за крупного кита. В данном случае танкер не пострадал, но не всем кораблям так везло.МОНСТРЫ УСТРАШАЮЩИХ РАЗМЕРОВКаковы размеры наиболее крупных кракенов? Самые крупные архитевтисы, выброшенные на берег, имели длину 18—19 метров, при этом диаметр присосок на щупальцах у них был 2—4 сантиметра. Однако британский зоолог Мэтьюз, обследовавший в 1938 году 80 добытых китобоями кашалотов, писал: «Почти все самцы кашалотов несут на своем теле следы от присосок … кальмаров. Причем следы диаметром 10 сантиметров — довольно обычное дело». Получается, что в глубинах живут 40-метровые кракены?!Однако это далеко не предел. Натуралист Айвен Сандерсон в книге «В погоне за китами» констатировал: «Самые большие следы на теле крупных кашалотов имели диаметр около 4 дюймов (10 см), но находили и шрамы диаметром больше 18 дюймов (45 см)». Такие следы могли принадлежать только кракену длиной не менее 100 метров!Подобные чудовища вполне могут охотиться на китов и топить небольшие суда. Сравнительно недавно новозеландские рыбаки выловили гигантского головоногого моллюска, названного «колоссальным кальмаром» (Mesonychoteuthis hamiltoni).Этот исполин может достигать, по предположениям ученых, еще больших размеров, чем архитевтис. Однако можно быть уверенными, что в пучинах моря таятся и другие виды гигантских спрутов. В связи с этим стоит вспомнить, что, судя по сохранившимся описаниям, кракен представлял собой не кальмара, а чудовищных размеров осьминога.Современной науке неизвестны осьминоги размером более нескольких метров. Однако в 1897 году на побережье Ньюфаундленда был найден огромный мертвый спрут, которого приняли за гигантского кальмара. Согласно измерениям профессора Иельского университета А. Веррила, спрут имел тело длиной около 7,5 метров и двадцатиметровые щупальца.От этого чудовища сохранилась только законсервированная в формалине часть. Как показали современные исследования, выброшенный на берег монстр был вовсе не кальмаром, а исполинским осьминогом! Вероятно, это и был истинный кракен, молодой и небольшого размера. А его сородичи, величиной больше самого крупного кита, до сих пор таятся от науки в глубинах океана…Автор неизвестен.

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