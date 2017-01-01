Девушка в красном платье...

LinaSky Просмотров: 257 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:32 by

Было это прохладным летним вечером. Я прогуливался по полю, вдыхая влажный воздух и радуясь уходу дневного зноя. Я шёл по тропе, которая обступала полевые цветы и вела чёрт знает куда. На горизонте я увидел изящный женский силуэт, он направлялся в мою сторону. Мы сровнялись, и я перешёл в наступление:— Почему такая прекрасная девушка гуляет одна? — я попытался ей подмигнуть.— Да вот, ищу компанию для вечерних прогулок, не хочешь пойти со мной? — она как-то странно улыбнулась.— Не вопрос! — выпалил я и схватил даму под руку, она засмеялась.Я начал разглядывать черты её внешности, в чём одета, как себя ведёт... Это была рыжеволосая девушка в шикарном платье и с прекрасной улыбкой, от неё веяло прохладой, от этого пробегали мурашки по коже.— А ты горяч, — выпалила она.— Чего нельзя сказать о тебе... — шепнул я.— Что, прости? — она посмотрела на меня своими небесно-голубыми глазами. Её холодные руки ещё крепче обхватили мою кисть.— Говорю, какой прекрасный вечер, правда?Она улыбнулась. Я заметил, что мы уже длительное время идем по тропе, но окружение не меняется! Будто стоим на месте.— Ты какой-то напряжённый... Что-то стряслось? — в её глазах я увидел искринку хитрости.«Рыжий чертёнок, — подумал я, — она мне нравится»,— я улыбнулся.Сердце бешено колотилось то ли от любви к незнакомке, то ли от всей этой непонятной ситуации, но я чувствовал, что добром это знакомство не закончится.— Слушай, а почему ты одна? — я пристально посмотрел на неё.— А я и не одна. Я с тобой, — она прижалась к моему телу.— Я серьёзно... Почему?Она замолчала. Долгое время мы находились в той точке, где пересеклись, хотя наши ноги и несли нас вперёд. Иллюзия какая-то. Я посмотрел на часы.— Слушай, прости, мне нужно бежать, меня мать с сестрой дома ждут.— Не дождутся... — шепнула она.— Что, прости?— Ты теперь мой. И будешь вечно бродить со мной по этому полю.На мгновение я оцепенел, но мигом пришёл в себя:— Это всё, конечно, круто, но на такие прогулки я не подписывался. Где твой дом? Я провожу тебя.— Здесь мой дом. Мой вечный дом... — она засмеялась, да так засмеялась, как ведьмы смеются в каких-либо сериалах.Я судорожно отлынул от неё. По крайней мере, мне так показалось. Ибо она всё ещё держала меня за руку, её тело находилось рядом с моим.— Кто ты такая?! — с ужасом выкрикнул я.— Ты сказок, что ли, в детстве не читал? Я — мавка! И ты навеки останешься со мной...В этот момент я проснулся, потоки пота скатывались с моего лба. Это был сон!..

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