Девушка в красном платье...Было это прохладным летним вечером. Я прогуливался по полю, вдыхая влажный воздух и радуясь уходу дневного зноя. Я шёл по тропе, которая обступала полевые цветы и вела чёрт знает куда. На горизонте я увидел изящный женский силуэт, он направлялся в мою сторону. Мы сровнялись, и я перешёл в наступление:
— Почему такая прекрасная девушка гуляет одна? — я попытался ей подмигнуть.
— Да вот, ищу компанию для вечерних прогулок, не хочешь пойти со мной? — она как-то странно улыбнулась.
— Не вопрос! — выпалил я и схватил даму под руку, она засмеялась.
Я начал разглядывать черты её внешности, в чём одета, как себя ведёт... Это была рыжеволосая девушка в шикарном платье и с прекрасной улыбкой, от неё веяло прохладой, от этого пробегали мурашки по коже.
— А ты горяч, — выпалила она.
— Чего нельзя сказать о тебе... — шепнул я.
— Что, прости? — она посмотрела на меня своими небесно-голубыми глазами. Её холодные руки ещё крепче обхватили мою кисть.
— Говорю, какой прекрасный вечер, правда?
Она улыбнулась. Я заметил, что мы уже длительное время идем по тропе, но окружение не меняется! Будто стоим на месте.
— Ты какой-то напряжённый... Что-то стряслось? — в её глазах я увидел искринку хитрости.
«Рыжий чертёнок, — подумал я, — она мне нравится»,— я улыбнулся.
Сердце бешено колотилось то ли от любви к незнакомке, то ли от всей этой непонятной ситуации, но я чувствовал, что добром это знакомство не закончится.
— Слушай, а почему ты одна? — я пристально посмотрел на неё.
— А я и не одна. Я с тобой, — она прижалась к моему телу.
— Я серьёзно... Почему?
Она замолчала. Долгое время мы находились в той точке, где пересеклись, хотя наши ноги и несли нас вперёд. Иллюзия какая-то. Я посмотрел на часы.
— Слушай, прости, мне нужно бежать, меня мать с сестрой дома ждут.
— Не дождутся... — шепнула она.
— Что, прости?
— Ты теперь мой. И будешь вечно бродить со мной по этому полю.
На мгновение я оцепенел, но мигом пришёл в себя:
— Это всё, конечно, круто, но на такие прогулки я не подписывался. Где твой дом? Я провожу тебя.
— Здесь мой дом. Мой вечный дом... — она засмеялась, да так засмеялась, как ведьмы смеются в каких-либо сериалах.
Я судорожно отлынул от неё. По крайней мере, мне так показалось. Ибо она всё ещё держала меня за руку, её тело находилось рядом с моим.
— Кто ты такая?! — с ужасом выкрикнул я.
— Ты сказок, что ли, в детстве не читал? Я — мавка! И ты навеки останешься со мной...
В этот момент я проснулся, потоки пота скатывались с моего лба. Это был сон!..
Сегодня, 16:32 by LinaSkyПросмотров: 257Комментарии: 0
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