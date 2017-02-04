Хроники нежити. Судьбоносная встреча

«...Дивно стало охотнику; отчего так, думает, собою мужик - еще молодец, а волосом как лунь сед? Только подумал это, а он словно мысль его угадал:

- Оттого, - говорит, - я и сед, что чертов дед!

Тут охотник и смекнул, что перед ним не простой мужик, а леший; нацелился ружьем - бац! - и угодил ему в самое брюхо...»

Русская народная сказка о Лешем.

Lynx Просмотров: 364 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 06:12 by

Киру разбудила настойчивая трель будильника. С утра нужно было идти на прием к врачу.- Когда все это закончится, - вздохнула Кира, отключая будильник.Она случайно задела баночки лекарств, стоящих на тумбе. Маленькие желтые таблетки россыпью упали на серый ковер. Кира посмотрела на красную наклейку баночки, валявшейся на полу, и сморщилась. «Все это начинает смахивать на шизофрению», - подумала она, собирая лекарства.На кухне Киру ждала записка о том, что мама забрала Милу в деревню и намерена оставить ее там с бабушкой до конца лета, а вечером она попросила приготовить к приезду вкусный ужин, чтобы они вдвоем пообедали и поговорили кое о чем.«Кое о чем… Наверное, об этих таблетках. Интересно, я быстрее сойду с ума от них, или от своих снов?» - Кира опустила глаза, положила записку на стол и включила чайник.***- Странно, мы уже перепробовали с вами все. Не может быть, чтобы результата не было совсем… - женщина-врач вздохнула и сняла очки, старательно их протерев. – Осталось только еще два вида лекарств, но я не уверена, что они есть в наших аптеках.- Ну, пишите. Нужно сделать хоть что-то. Я боюсь стать параноиком из-за этих снов. А вдруг будет еще хуже. Я не могу это оставить, - ответила Кира, рассматривая старый облупившийся стол с лежащими на нем папками и маленькими бумажками-напоминалками под стеклом, на которых почти истерлись старые чернила.«Могила возле входа, 13-е место», - прочитала Кира одну из бумажек и ее передернуло. Лицо побелело, сердце забилось чаще, а воспоминания последнего сна со словами старика-незнакомца хлынули в сознание потоком.- Вы в порядке? Я вижу, что вам нехорошо, - спросила врач, перестав писать. – Может, воды?- Нет, спасибо. Вы написали?- Да, - ответила женщина, протягивая листок. – Если не сможете найти, звоните, я назначу вам другой курс.- Хорошо, - Кира забрала листок и небрежно сунула в карман джинс.- И еще… - врач немного замялась, покрутила в пальцах ручку и выдохнула. – Эти лекарства довольно дорогие…Кира обернулась, накидывая на себя куртку, и ответила:- Неважно.Затем она схватила сумку и еще раз бросила взгляд на стол врача.- До свидания, - девушка застегнула куртку и вышла из кабинета.А на выходе из клиники Кире позвонили. Она успела только сказать «алло», как через минуту телефон выпал из ее рук и разбился об мраморные острые углы ступеней. Кира не чувствовала, как падала вниз, не чувствовала, как ослабли ее ноги. Она не слышала, как к ней подбегали люди, как кто-то подхватывал ее, кто-то ринулся в клинику, а кто-то пытался привести ее в чувство. Перед глазами мелькала мамина улыбка, а потом кадрами побежали моменты счастливой жизни, которые больше не повторятся. Кира поддалась набежавшей толпе, позволила поднять себя. Ей что-то совали под нос, трясли, но ей было все равно. Ее смысл жизни оборвался внезапно. Тогда, когда неизвестный голос в телефоне сообщил, что нужно приехать на опознание в морг. Женщина ехала с ребенком, не справилась с управлением. Они вылетели с трассы, выживших нет.Вечером Кира сидела в полумраке комнаты в старом маленьком кресле, поджав ноги и глядя в пустоту. «Ну, давай ты уже постучишь в дверь… Давай, сейчас забренчишь ключами, мама… - думала, Кира, а из покрасневших глаз текли слезы. – Давай пощекочешь Милку, а она засмеется… И я тоже, ведь это будет лишь кошмарный сон…» Но ни единого звука не раздалось в маленькой прихожей, лишь только ветер шумел за окном.Девушка вздохнула и встала с кресла, направившись в свою комнату. На тумбе стояли все те же баночки с таблетками. Кира долго смотрела на яркие этикетки, а потом взвыла, как зверь, сметя все с тумбы на пол. Маленькие желтые кругляши снова рассыпались и раскатились по углам. Кира нагнулась, собрала горсть таблеток и села на кровать. «Нужно покончить со всем этим, я так больше не могу», - подумала она и запихнула таблетки в рот. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула. На языке почувствовался горьковатый и одновременно кислый вкус. Слюна смешалась с этим кислым вкусом и потекла все глубже в гортань, щекоча, раздражая и заставляя глотнуть. Кира не решалась сглатывать, но кислота стянула рот настолько, что она поперхнулась и выплюнула содержимое обратно на пол.Она встала и направилась в ванную. Прополоскала рот холодной водой и посмотрела на свое отражение в зеркале. Кира смотрела прямо себе в глаза с глубокой ненавистью, отчаянием и желанием покончить со всем этим.- Завтра утром я все решу, - сказала она вслух.***Высокий мрачный лес встретил Киру ранним прохладным утром.- Эй, а ты точно на месте? – спросил ее паренек, ухмыляясь и потирая руль.- Да, - сухо ответила Кира и протянула деньги.- Ну, удачи!Дверь попутки хлопнула, и машина умчалась вдаль. Кира поправила рюкзак на плече, оглянулась по сторонам и направилась в глубь леса.Кира углублялась все дальше, рюкзак неприятно жег спину от осознания того, что лежит внутри него. Ветки елей хлестали по лицу, когда она не замечала их, остатки паутины цеплялись к ресницам, губам, оставались на выбившихся прядях волос. Джинсы внизу промокли от росы и неприятно прилипали к коже.Девушка оглянулась и поджала губу. Она ушла слишком далеко, так, что шума проезжающих машин уже не было слышно. Одна ее часть умоляла вернуться назад, а вторая тянула вперед. Сделать, то, что перечеркнет всю ее жизнь навсегда. Кира вдохнула свежий и пряный лесной воздух с примесью ароматов шишек и сырого мха, опустила глаза и снова зашагала вперед.Спустя некоторое время она наткнулась на огромное загнившее дерево с торчащими отовсюду сучьями и остановилась. «Подойдет», - подумала Кира и сбросила рюкзак с плеч. И только молния рюкзака поползла вверх под взмокшими пальцами, как из глубины леса раздался крик.- Что это было?! – вслух сказала Кира и инстинктивно присела, прислушиваясь.Крик повторился, а позади послышался треск ломаемых веток. Кира схватила рюкзак и выглянула из-за дерева. Навстречу ей бежала перепуганная девушка в испачканной одежде, а по ее лицу текла кровь. Незнакомка не заметила тонкого упавшего ствола сломанной березы и споткнулась, упав в сырую траву.Кира накинула рюкзак на плечи и ринулась к девушке, но не успела сказать и пары слов, как незнакомка поднялась, посмотрела на Киру дикими и безумными глазами, а затем крикнула:- Бежим! Скорей!Она цепко ухватила Киру за локоть и рванула за собой. Кира поддалась панике незнакомки и побежала вслед за ней, не разбирая дороги.- Что… что… происходит?! – пыталась спросить она у незнакомки, прерывисто дыша.- Тебе лучше не знать! Остановишься – умрешь!- Нет, подожди! Глупо получается! Стой, объясни! – Кира остановилась, пытаясь отдышаться.Она наклонилась, судорожно вдыхая воздух.- Нет! – девушка снова вцепилась в Киру. – Я потом объясню, если мы выберемся отсюда. Сейчас нет времени, уходим! Давай…Но она не успела договорить, потому что где-то рядом с ними раздался утробный рык, который перешел в странный хохот. К рыку добавилось громкое улюлюканье, звуки ломающихся сучьев и тяжелый топот, словно за ними гналось огромное животное. Затем хохот перерос в непонятное чавканье и хрюканье. Все это приближалось с каждым разом все ближе и ближе. В этот раз Кира не стала ждать объяснений от незнакомки и первая рванула вперед.Они бежали очень долго. Кире казалось, что еще чуть-чуть и она свалится без сил, но страшные визги за спиной заставляли ее двигаться дальше.- Смотри! Просвет! – крикнула незнакомая девушка. – Там наверняка дорога. Давай, еще чуть-чуть!Луч надежды придал Кире немного сил, и она прибавила ход. Треск и хрюканье за спиной не умолкали. Девушки выбежали на свет, но никакой дороги не было.- Как… такое возможно?! – вскрикнула Кира, прижимаясь к незнакомке и вытаращившись на погибшее дерево, возле которого она стояла совсем недавно и где встретила свою подругу по несчастью. – Мы же бежали только вперед! Мы не могли бы сделать такой крюк!- Я сюда возвращаюсь уже раз четвертый… - прохрипела незнакомка, облизав сухие губы. – Я надеялась выбраться, но если мы снова не побежим, он нас убьет!- Кто?!- Леший!- Чего?! – Кира попятилась. – Ты с ума сошла?! Бред, этого быть не может!- Может! – затараторила в ответ незнакомка, вцепившись в Киру. Ее руки судорожно тряслись. – Или как мы вернулись сюда снова? Я отсюда не могу выбраться уже который раз. Я возвращаюсь к этому долбаному дереву снова и снова! Снова и снова! Я не болею кретинизмом!Вдруг хохот и хрюканье стихли. В лесу воцарилась гнетущая тишина. Даже птиц не было слышно. Девушки настороженно оглянулись, вслушиваясь и пытаясь уловить любой шорох.- Ты что-нибудь слышишь? – спросила Кира незнакомку. – Может, это был медведь?- Нет, - отрезала девушка. – Я тебе сказала, кто это.- Но, - начала Кира, - мне кажется, ты преувеличиваешь. Откуда ты…Договорить она не успела. Кира почувствовала, как ее ноги начали погружаться во что-то вязкое, а в кроссовки просочилась холодная жидкость. Земля под ногами стала мягкой и податливой. Из под слоя мха раздались чавкающие звуки, тут и там появились коричневые огромные пузыри, которые тот час же лопались.- О, нет… - испуганно выдохнула незнакомка. – Только не это. Теперь нам точно не выбраться. Хватайся за мою руку!Она схватила Киру и подтянула к себе. Они прижались к сгнившему стволу дерева, ухватившись за обломанные сучья. Под деревом еще была твердая земля, но болотистая жижа неумолимо приближалась.Кира с ужасом смотрела на чавкающее месиво, как вдруг в ее спутанные мысли ворвался отрывок из далекого детства. «Исподнее сымай!» - кричал ей сурово дед, когда они не могли выбраться из леса, и ночная мгла поглощала их. Кира помнила, как плакала, а дед пытался сохранять спокойствие. Он снял с нее сарафанчик и вывернул наизнанку, а потом так же вывернул и свою рубаху. Только тогда каким-то неведомым образом они выбрались, а бабушка запретила с тех пор ходить им в тот лес. Кира бы и не помнила этот случай, но сейчас это вырвалось из ее памяти, как единственная попытка. «Исподнее сымай, исподнее сымай», - мысленно повторяла Кира, наблюдая, как постепенно вязнет земля под их ногами.- Исподнее сымай! – взвизгнула девушка, стягивая свою куртку.- Что ты делаешь?!- Куртку снимай! – в отчаянии крикнула Кира. – И надевай наизнанку!Незнакомка подчинилась Кире и вывернула куртку. Спорить и спрашивать не было времени.Как только вывернутая одежда легла на плечи, земля под ногами девушек задрожала, пузыри исчезли, а мох поднялся, скрывая темную жижу. Кира сделала один неуверенный шаг вперед. Нога ступила на прежнюю землю, снова мягкую от слоя мха, но уже не вязкую и не выпускающую крупные лопающиеся пузыри.- Получилось… - шепнула незнакомка и тоже сделала маленький шажок.Но земля вновь затряслась, заставив девушек вскрикнуть и вновь отступить. За деревьями раздался оглушительный рев, а вокруг все мгновенно потемнело, оставляя свет лишь возле ствола прогнившего дерева, к которому прижались девушки.- Нет… - всхлипнула незнакомка и прижалась к Кире. – Это конец…Кира молчала и не могла выдавить из себя даже писка. Она смотрела в темноту и не могла отвести взгляда от деревьев, за которыми пряталось непонятное существо. Оно было таким высоким, что чуть ли не доставало до верхушек иссохших елей. Кира могла лишь разглядеть его силуэт и горящие зеленые глаза, которые светились, как яркие прожектора.- Смотри… - шепнула Кира девушке, не сводя глаз с существа.- О Боже… Нет, нет, нет!Монстр понял, что его заметили, еще раз издал утробный душераздирающий рев и шагнул из темноты. Взору испуганных девушек предстал гигантский исполин с длинными руками, которые доставали практически до земли. Тонкие скрюченные пальцы были покрыты мхом, а черные страшные когти угрожающе поблескивали. Борода монстра была серой и спутанной, волочилась по земле, собирая всю грязь. Глаза горели зловещим зеленым огнем, в них не было зрачков. Просто пустота глазниц, наполненная ядовитым светом.Чудовище сделало несколько скрипучих тяжелых шагов и замахнулось на девушек своей замшелой длинной рукой.- Отойди! – крикнула Кира, но не успела оттолкнуть незнакомку.Огромная лапа мгновенно ударила девушку, и Кира, пролетев несколько метров, с треском ударилась об березовый ствол и упала на землю лицом вниз.- Нет! – вторая девушка ошарашенно смотрела на гигантское существо, вжавшись в мертвое дерево.Монстр замахнулся снова, но девушка не стала ждать. Она взвизгнула и рванула с места, направляясь к Кире. Позади нее чудовище злобно рыкнуло и тяжело заскрипело следом.- Эй! Вставай! Ну же! – кричала девушка, пытаясь поднять Киру. – Давай! Поднимайся!- Больно… - шепнула Кира, силясь встать. – Не могу…- Попробуй!Позади послышался рык, он был совсем близко. Девушка зажмурилась, а Кира только лишь обреченно вздохнула.Существо скрипнуло своим массивным телом и снова подняло когтистую лапу. Незнакомка попыталась спрятаться за дерево, но тоже попала под удар. Короткий визг, а затем треск и глухой удар о землю.Кира смутно видела, как чудовище приближается к упавшей девушке, а та пытается встать. Короткая мысль пронеслась в голове, что все кончено. «Ты же ведь этого хотела, - подумала Кира. – Но ведь ты не могла знать, что все закончится еще гораздо нелепее, чем суицид? Неужели ты хочешь умереть так? Может, стоит попробовать умереть, как герой? Если представился такой шанс, то почему бы и нет…»Кира прокручивала свои мысли и смотрела, как монстр неумолимо шел к незнакомке. Неожиданно Кирин взгляд зацепил ствол упавшего дерева, который местами был надломан и был почти незаметен, но если надавить с другого конца…Счет шел на секунды. Кира, превозмогая боль в спине, поползла вперед. «Лишь бы успеть», - думала она.Девушка с трудом встала, не спуская глаз с монстра, который приближался к другой девушке. Когда он был уже близко, Кира с силой прыгнула на упавший ствол. Раздался треск, мох, местами покрывавший упавшее дерево, сполз, а оно чуть-чуть приподнялось над землей. Но этого хватило, чтобы существо, поднявшее свою огромную тяжелую ногу, споткнулось и с чудовищным шумом рухнуло на землю. Оно попыталось встать, но неуклюжее огромное тело барахталось во мшелой земле.- Эй! – незнакомка окрикнула Киру, встала и подбежала к ней. – Ты как?!- Нормально… - тяжело дыша ответила Кира. – Сама как? Ничего не сломала?- Вроде нет. Нам нужно выбираться отсюда немедленно! Пока оно не поднялось!- Да…Девушка подхватила Киру, и они поковыляли прочь, но и тут им не удалось уйти далеко. Монстр повернулся и поднялся с земли, издавая свирепый и гулкий рев.- Мы не сможем уйти… Слишком поздно. А я даже не знаю, как тебя зовут, - хмыкнула Кира, пытаясь ускорить шаг.- Мы разозлили его. Он в ярости.Рев послышался снова, девушки развернулись, наблюдая, как монстр подбирается к ним все ближе и ближе. Кира сделала неосторожный шаг назад, покачнулась и упала, утягивая за собой вторую девушку. Бежать уже было некуда, поэтому они просто пытались ползти назад, вжимаясь в опавшие и изломанные ветки деревьев.Чудовище подобралось уже очень близко. Оно на мгновение остановилось, сверля девушек разгневанными пылающими глазницами. Девушка посмотрела на хрипящую Киру, обернулась и увидела рядом с собой длинную торчащую ветку. Она сжала губы и злобно посмотрела на монстра, который снова издал зловещий рык.- Нужно выждать момент… - шепнула она Кире.- Что?..Существо опустилось ниже, уменьшаясь в размерах, а вокруг снова послышался гулкий хохот и хрюканье. Монстр мгновенно изменился и стал ростом с обычного человека, больше напоминая древнего страшного старика. Он с молодецкой силой ринулся к испуганным девушкам, рыча и издавая булькающие звуки. Кира дернулась, но вторая девушка положила руку ей на плечо.Девушка сглотнула и сжала побелевшие пальцы. Старик неумолимо приближался, и вот, когда он уже изловчился и в зверином прыжке настиг девушек, незнакомка скользнула взглядом по Кире, с криком и большим усилием выдернула корявую ветку и воткнула старику прямо в его тощую грудь. Все это произошло так быстро, что Кира едва успела понять, что случилось. Старик с застывшим звериным взглядом повис на ветке, а из раны засочилась вязкая желтая жидкость. В нос ударил ядреный запах смолы. Кира стиснула зубы и помогла второй девушке откинуть старика в сторону.- Он мертв? – спросила Кира, с трудом вставая и отряхиваясь.В лес вновь вернулся свет, а тьма отступила, отползая, как напуганная змея.- Надеюсь…Старик лежал, раскинув когтистые морщинистые руки. Седая борода испачкалась в желтой жиже, сочившейся из раны, а в спутанных волосах уже начали сновать муравьи. Кира подошла к телу и слегка пнула, старик не пошевелился, только глаза потухли, а вместо них остались черные страшные глазницы.Кира вздохнула, и с ее выдохом поднялся небольшой ветер. Он всколыхнул опавшие сухие листья и закружил вокруг тела. Волосы с бороды старика затрепыхались. Девушкам показалось, что он устало выдохнул, как будто освобождаясь от чего-то. Из его рта вылетел маленький светящийся шарик и стремительно взлетел вверх, исчезнув за кронами деревьев. Само тело немного приподнялось от земли, заскрипело, словно старое дерево и в считаные мгновения разлетелось на тысячи маленьких щепок. В воздухе пахнуло свежими досками или дровами, которые только-только раскололи, и они не успели высохнуть.- Кстати, меня Василиса зовут. Можно просто Вася, - сказала девушка, взглянув на Киру. – Если, конечно, сейчас это к месту.- К месту. А меня Кирой звать...***Пыльный пустой автобус ехал прямиком до деревни Петуховка. Там жила Василиса. Кира решила остановиться там на какое-то время, пока новоиспеченная подруга предлагала. Домой Кира возвращаться не хотела, да и переосмыслить произошедшее нужно было непременно где-то вдали от города. Все это было очень странным и больше походило на дурной сон, который мучал Киру очень долго и уже перерос в реальность.- Как думаешь, мы убили его? – шептала Вася Кире. – Он же… ну, Леший. По легенде, говорят, его невозможно убить…- Ну, видимо, еще никто не пробовал… Говорят же, что клин клином вышибают. Ты же его деревом проткнула, а он сам… дерево. Может, подох. Главное, что мы живы. Достань мой мобильный из рюкзака.- Хорошо, - ответила Василиса и полезла в Кирин рюкзак, - так-так…- Что? – вопросительно уставилась на нее Кира.- Ты же говорила, что за грибами поехала, - ухмыльнулась девушка. – С веревкой?!Кира гневно шикнула, но пускаться в объяснения пока не стала.- А сама-то ты что там забыла? – спросила она Василису.- Да с друзьями на природу решили выехать. Ну, выпивка, музыка… все дела… Я отошла по своим там… а когда пошла обратно, то никого не нашла. Так и заблудилась. Потом этот старикан за мной погнался. Камнями чуть не убил, полетело в меня тогда их целая охапка. Пришлось бежать. Так и бегала кругами, пока тебя не встретила. Запутал он меня. И тебя тоже.- Ясно, - вздохнула Кира и уставилась в большое пыльное окно.Мимо пролетали широкие поля, придорожные кусты, ручейки, реки, а солнце то выглядывало, ослепляя ярким светом, то вновь пряталась за высокие кроны деревьев.- Я теперь и не знаю, что делать. Первый раз за всю жизнь на природу выбралась, а тут такое. У меня работа тяжкая, жизнь сама по себе не очень, а теперь вот еще ЭТО. Что теперь? – Василиса выжидающе посмотрела на Киру.Кира продолжала смотреть на пролетающий мимо пейзаж и только лишь тихо ответила:- Не знаю…Продолжение следует...

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