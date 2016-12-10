Не отворачивайся

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Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:40

Причина: Автор, делите текст на абзацы. Изменён раздел.

Максим Бледнов Просмотров: 763 Комментарии: 3 +4 Вчера, 16:40 by

Я смотрел в окно, на ту самую железную дорогу и лес. А он смотрел на меня. Смотрел из этого леса своими пустыми и черными глазами. Он все еще хочет добраться до меня, и если я отвернусь, если хотя бы на секунду я потеряю его из виду, мне конец.День выдался жарким. Весна только началась, и из-за перепадов погоды я не совсем понимал, что надо надевать. То дождь с ветром, то солнце и жара, порой все это выпадало на один день.Сегодня я был в тонкой желтенькой куртке с капюшоном и майке без рукавов. Хотя солнце уже и уходило за линию горизонта, придавая небу красивый оранжевый оттенок, на улице по-прежнему было тепло. Я прогуливался у железнодорожных путей - это одно из моих любимых мест. Поезда тут уже давно не ходят, с обеих сторон лишь засохшая трава, вперемежку с деревьями. Что-то вроде маленькой рощи. Я гулял в этих местах с самого детства. Часто я садился на железную дорогу и читал книги. Сегодня я просто хотел пройтись, погруженный в свои мысли и воспоминания. Я шел медленно, наслаждаясь тем, как вечер плавно перетекает в ночь и на небе проступают первые звезды.Вдруг справа от меня, где-то не очень далеко, средь деревьев раздался одиночный женский крик. Крик, полный отчаяния. Меня пробрала мелкая дрожь, и я замер. Сюда не ходят люди. Редко кто тут бывает. Не исключено, что тут могут совершаться убийства и даже не было бы удивительно, если бы тут была какая-нибудь секретная база. Все равно о ней бы никто не узнал. Кому и что, кроме меня, понадобилось тут? Почему я слышал крик? Может, нужно вызвать полицию? А если это просто кто-то дурачится?Сделав огромное усилие, я оторвал окоченевшие от страха ноги и двинулся в сторону деревьев, из-за которых, как мне казалось, и доносился крик. Не знаю, сколько я прошел, но ночь уже полностью вступила во власть и теперь, чтобы что-то разглядеть, приходилось прилагать усилия.Пройдя еще немного, я увидел силуэт и спрятался за одним из небольших деревьев. Силуэт был человеческим, но что-то явно было не так. Кажется, это была осанка. Он стоял, чуть согнувшись вперед, и не шевелился. Повисла тишина. Я изо всех сил вслушивался, пытаясь услышать хотя бы его дыхание. Не знаю, сколько я так просидел, но прошло явно больше десяти минут. За все это время человек ни разу не пошевелился. Он стоял в очень неудобной позе, но за все это время он не сделал ни одного движения, даже кончиками пальцев. Глаза совсем привыкли к темноте, и теперь я мог сказать еще кое-что. Я не вижу на нем одежды. Либо он одет во что-то полностью облегающее его тело, либо одежды на нем просто нет! Это вызывало ряд вопросов. Например, где та девушка, которая кричала? Почему он тут стоит голый? Да и голый ли он вообще? Что, если он — насильник?Набравшись храбрости, я поднялся и как можно более уверенно сказал:- Тут кричала девушка, где она? - ответа не последовало.Я достал из кармана свой телефон, включил фонарик и, направив его на силуэт, я увидел то, что заставило меня пятиться назад. Передо мной стоял мужчина... или, вернее сказать, существо, похожее на мужчину. И да, я был прав. Одежды на нем не было. На нем вообще ничего не было. Его бледная или даже серая кожа была очень гладкой. Создавалось ощущение, что она намазана чем-то скользким.Существо все так же стояло спиной, а перед ним, сквозь траву, фонарик выхватывал еще одно тело, лежащее неподвижно. Скорее всего, это и была та девушка. Существо стояло, замерев, и я, потихоньку отступая назад, прикрыл фонарик на телефоне рукой. Может, оно меня не заметило? Все так же тихо я развернулся спиной к нему и трусцой, чтобы производить как можно меньше шума, тихо побежал. Сзади захрустели ветки, и совсем рядом стало слышно тяжелое дыхание. Я бросился со всех ног, ловко перепрыгивая через ямки и засохшие ветки. Спотыкаться совсем не хотелось. Оно нагоняло меня и было уже совсем близко. Железная дорога, осталось так недалеко!Я почувствовал, как моя нога, зацепившись за что-то, проскользнула немного влево, и я, сильно ударившись лицом о землю, упал. Нос сильно заболел, и из него что-то начало вытекать. Существо было совсем рядом. Схватив телефон, я развернулся и посветил ему в лицо.Надо мной, задрав руку, стояло то чудовище, но теперь уже лицом ко мне. Его глаза были черными. В них не было зрачков, не было носа. Лишь две узкие дырочки и рот, полный зубов, пожелтевших от времени и острых. Я лежал так около двух минут, отказываясь верить в то, что стоит передо мной. Меж тем я заметил, что оно снова замерло. Даже ноздри не сокращались. Оно не дышало. Снова замерев в крайне неудобной для себя позе, оно смотрело в мои глаза. Не отрывая взгляд и выбравшись из-под нависшего надо мной существа, я, все так же не отрывая от него глаз и нащупав ногами железную дорогу, стал медленно отступать. Оно не движется от света? Я закрыл ладошкой фонарик на телефоне, продолжая смотреть на существо. Все так же неподвижно он смотрел туда, где я лежал всего каких-то пять минут назад. Значит...Я отвернулся от него всего на секунду и тут же повернулся, убрав ладошку и открыв фонарик. Оно стояло на рельсах. Стояло, слегка согнув переднюю ногу вперед и откинув руки назад, подобно олимпийцу, который готовится к забегу. Теперь его рот изображал подобие улыбки. Не отрывая от него глаз и даже стараясь как можно реже моргать, я спиной отходил к городу. Он же то и дело пропадал в темноте, и, когда мои глаза переставали видеть его из-за непроглядной тьмы, он снова появлялся в радиусе видимости моих глаз. Он преследовал меня.Когда до города осталось не больше ста метров, я, плюнув, бросился бежать. Как назло, на улицах не было людей и даже фонари горели через один, как в каком-нибудь киношном ужастике. В боку болело, хотелось пить, но я без остановки бежал. Трясущимися от страха руками я быстро набрал код домофона и пулей влетел на четвертый этаж. Открыв свою квартиру и проскочив в нее, я закрыл ее ключом и закрыл глазок, забился в дальний угол коридора и заплакал. Набрав своих друзей, я, не задумываясь о последствиях, рассказал им обо всем, что случилось, умоляя приехать. Не помню, как они приехали. Помню, что люди в белых халатах приводили меня в чувство нашатырем, а затем волоком тащили в машину.С тех пор я живу здесь, в этой больнице. Моя палата находится напротив окна, выходящего на эту железную дорогу и деревья. Он стоит и смотрит на меня. Эта игра. Игра в гляделки. Я не позволю ему выиграть.- Как вы себя чувствуете? - послышался приятный женский голос из-за спины. Я не ответил.- Он не отвечает. Только пялится туда, и все, - послышался грубый мужской голос. Это был голос одного из санитаров.- Он смотрит на меня! Разве вы его не видите?! - жалобно крикнул я.- Попробуем сменить препараты, - полушепотом произнесла психолог.- Он постоянно смотрит туда?- Да. Днями напролет. Иногда даже кормить насильно приходится.- Вколите ему морфин и снотворное. Пусть поспит.Это хорошо. Во сне он не нападает. Во сне я не думаю о нем. Крепкая рука санитара сжала мои руки за спиной. Почему они держат меня тут? Они должны поймать ту тварь! Почему они мне не верят?! Ах да. Я ведь псих, по их мнению! Ведь, по их мнению, в моей палате нет окон...

Ключевые слова: Псих монстр ужас больница авторская история

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