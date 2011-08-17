Взгляд со стороны

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 06:38

Stasogyg Просмотров: 567 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 06:38 by

СССР. Далёкий 1958 год. Солдаты копают котлован под здание. В ходе работ обнаруживается загадочный каменный идол. Вытащить его не удаётся по непонятным причинам. Поэтому принимается решение просто залить памятник бетоном. Солдаты, спустя несколько дней, начинают готовить раствор для фундамента. Командир будущей части узнаёт о прибытии на стройку автомобиля с сотрудниками КГБ. Агенты приказывают не хоронить идола в бетоне, а создать для него отдельное подвальное помещение.Тиха ночь под Уссурийском. После того, как Сенкова вновь избивают "деды", он решает повеситься. Проходя мимо котлована, он подходит к идолу, осматривает его, трогает. В какой-то момент его сильно сотрясает судорога. Думая, что замёрз, Сенков подбирает валяющуюся неподалёку верёвку и бежит к высоким турникам. Он торопится, потому что старослужащие могут в любой момент подойти к его кровати и обнаружить побег. Грубая верёвка с трудом затягивается на шее... Наутро, рота обнаруживает труп.Тело несчастного Сенкова грузят в военный «Урал» и собираются везти в Уссурийский морг. Грузчики садятся в кабину к водителю. Оглушительно взревев мотором, машина уезжает. По прибытию в город, растерянные солдаты долго осматривают пустой грузовик. Тело исчезло...Дом культуры, парк техники, казармы, столовая и котельная – построены. Начинается заселение и обустройство. В первые же дни абсолютно спокойной службы начинают пропадать люди. После чьего-то настойчивого звонка, в часть приезжает КГБ. Опять. Только в этот раз их больше и с собой они привозят различное оборудование. Занимают подвал ДК и несколько помещений ближайшей казармы. Спустя несколько дней ночью слышна стрельба. Наутро приезжает грузовик с каким-то контейнером, который легко заносят в подвал два агента, а вот выносят уже четыре. Что там - неизвестно. После этого, подвал запечатывают стальной дверью и с командира берут пятидесятилетнюю подписку о неразглашении. Пропажи людей прекращаются.Россия. На дворе 2009 год. Нынешний командир части (старого убили в девяностые) приказывает нескольким бойцам навести порядок в подвале Дома Культуры. Взяв нужные инструменты, солдаты вскрывают полностью покрытые ржавчиной двери. Увиденное шокирует их неокрепшие умы. Кто-то начинает шарить по столам и шкафам в надежде найти себе сувенир на память, кто-то подметает. И лишь один человек дотрагивается до идола, стоящего посередине комнаты. Странная судорога проходит по его телу. Удивившись, солдат отходит от каменной глыбы и выходит наружу. Там получает нагоняй от командира за то, что отлынивает от работ.– Лунёв, живо выполняй приказ!– Есть!Вздохнув, солдат возвращается в подвал. После уборки, он надолго забывает о случившемся.Лето 2010 года. Лунёв, подписавший контракт, работает в каптёрке. Именно на него вешают пропажу десяти пар берец и нескольких комплектов полевой одежды. Всего на сумму в шестьдесят тысяч рублей. Он отказывается выплачивать что-либо.Избитое, окровавленное тело, переставшее подавать признаки жизни, злоумышленники бросили в старый окоп, забросав сверху мусором. Прикрыв труп, они отправились за лопатами. Пока нашли ключи от хозпостройки, пока сходили, по возвращении обнаружили лишь пустой окоп.То, что раньше было Лунёвым, неспешно бродило вокруг ДК. Камень, находящийся внутри, манил к себе, звал. Слышать его голос мешали раздражающие, светлые оболочки. Зарычав, "Лунёв" стал наблюдать за ними. Они парами ходили под фонарями и дымили какими-то палочками, запах которых не нравился существу. Оно ждало, когда люди разойдутся по-одиночке. Очень долго ждало.И дождалось. Через неделю вновь начали пропадать люди. Командование не знало, что делать. Приехала комиссия ФСБ. Люди из "больших кругов" передали приказ об эвакуации. А сами надолго остались на территории части.Что-либо делать было уже поздно, тварей расплодилось множество. Было принято решение провести тайный эксперимент, участниками которого станут те полки и бригады, что нуждаются в размещении личного состава во время полевого выхода. Цели и результаты эксперимента неизвестны, потому что он всё ещё продолжается...

Ключевые слова: Армия СССР Россия Уссурийск котлован идол странное авторская история

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