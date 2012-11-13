Каменный ребенок. Часть третья

astrelez Просмотров: 527 Комментарии: 2 +4 Вчера, 18:54 by

Бабушка вернулась домой, по пути сделав небольшой крюк и заехав в медпункт, чтобы предупредить больных, что сегодня приема не будет. Дома она первым делом проверила ребенка. Он спал или делал вид, что спит. Вид его сонного умилял, не хотелось верить, что внутри него сидит злой дух и только ждет времени, чтобы выбраться из него. Вечером, когда дедушка лег спать, бабушка села к столу в зале и стала шить, она шила и прислушивалась к тишине. Но было только слышно, как похрапывает дедушка и сопит ребенок.Утром дедушка попенял бабушке, что она не ложилась спать. Бабушка сказала, что она просто договорилась со знакомой, что сошьет ей платье. Днем, отнеся ребенка соседке, бабушка пошла в медпункт. Там, отпустив больных, она смогла немного вздремнуть. Ближе к вечеру она пошла домой. Зайдя к соседке, она взяла малыша и попросила передать дедушке, что ее вызвали к больному в Куобахтаах и что она останется там ночевать. Сама запрягла Лошадку и, привязав ребенка за спиной, поехала в урочище Хара Элю.Добралась она туда около полуночи. Шамана нигде не было видно, и она зашла в знакомый уже балаган, чтобы отдохнуть после утомительной поездки. Накормив младенца, она завернула его в одеяльце и положила на лавку. Сама села у очага ждать шамана. Боппай явился бесшумно, как сова, он молча взглянул на спящего ребенка и жестом показал, чтобы бабушка взяла его на руки и шла за ним. Он привел бабушку к старому леднику. Дверь его была открыта, при свете луны проем зиял темнотой. Шаман первым ступил через порог ледника и скрылся в темноте, лишь на пороге помедлив и кивком головы указав, чтобы бабушка следовала за ним. Бабушка, подобрав полы платья, вошла в ледник и стала спускаться по ступенькам вниз. Вскоре она услышала, как шаман открывает еще одну дверь. Так же молча они продолжили спускаться вниз. С каждым шагом ребенок, казалось, становился все тяжелее и тяжелее. Бабушке казалось, что они спускаются вниз уже целую вечность, когда внизу забрезжил холодный свет. Вскоре показались последние ступеньки, они ступили на ледяной пол большой пещеры, в центре которой был сруб колодца. Накрыт он был большой каменной плитой, на поверхности которой были вырезаны непонятные письмена. У колодца стояло старинное кожаное ведро, оно показалось бабушке знакомым, но она не могла вспомнить, где она его могла видеть. Шаман подошел к нему и, подняв, стал лить из него воду на плиту, вода не расплескивалась, а растекалась по вырезанным письменам. Когда все письмена были заполнены, шаман достал откуда-то, казалось, прямо из воздуха, бубен и колотушку и начал камлать. По мере того, как он продолжал читать речитативом заклинания, становилось все холодней.Речь шамана ускорялась, вскоре уже было не разобрать, что пел шаман, кружась в танце вокруг колодца. Когда же пение его достигло апогея, раздался громкий звук и крышка колодца, подпрыгнув, отодвинулась назад. Продолжая вполголоса петь, шаман знаками показал бабушке, что она должна бросить ребенка в колодец. У бабушки затряслись руки и ноги, она, едва перебирая ногами, подошла к колодцу. Он был почти до краев полон голубой светящейся водой. Отвернувшись, чтобы не видеть, она бросила сверток с ребенком в колодец. Едва только вода сомкнулась над свертком, как раздался жуткий крик, шаман ускорил свое замедлившееся было пение, через мгновение крышка колодца вернулась на место. Вновь знаками шаман показал бабушке, что нужно возвращаться наверх, когда нога бабушки коснулась первой ступеньки, она услышала глухой стук о крышку колодца, она уже готова была обернуться, но шаман сдавил ей плечо и повелительно толкнул вперед, чтобы она шла и не оборачивалась. Все время, а это была целая вечность, пока они поднимались наверх, стук в крышку колодца сопровождал ее. Поднявшись наверх, шаман исчез, но, прежде чем бабушка начала беспокоиться, он вернулся, ведя на поводу лошадей, одной из них была Лошадка. Они долго ехали молча, но бабушка не смогла удержаться от вопроса, что это было. Шаман остановил лошадь и, раскурив трубку, спросил у бабушки:- Что ты знаешь об урочище Хара Элю?- Ну, что там была летняя дача тойона Бадарана, что он там спасался от черной оспы. Однако в живых остался только он и трое его слуг. Домочадцы и большинство слуг умерли. А сам старик после революции бежал в Китай, 0 ответила бабушка.Старик затянулся и, немного помолчав, сказал:- Все это сказки и домыслы, на самом деле тойон Бадыран, хоть и мнил себя потомком Хара Суорон Тойона и наследником Тыгына, был простым смертным человеком. Во всяком случае до тех пор, пока не познакомился с моим старшим братом, Стоглазым шаманом. Именно он, Сюс Харах, подбил стареющего тойона, обратится к силам Нижнего мира, для того чтобы продлить жизнь. Стоглазый был великим шаманом, его волшебное зрение позволяло ему видеть все, что творилось на просторах Трех миров, но за все надо платить, а мой брат не думал об этом, снедаемый честолюбивым желанием стать величайшим из ойуунов, когда-либо живших на просторах Срединной земли. Он помышлял даже превзойти наводящего ужас Кудангсу. Сговорившись со старым тойоном, Стоглазый начал копать колодец, который должен был наполниться водой из источника Нижнего мира, дарующего долголетие шаманам и удаганкам. Однако за каждую меру пройденной глубины Стоглазый приносил кровавую жертву духам Нижнего мира. Ослепленный желанием жить вечно, Бадыран тойон не пожалел не то что слуг, даже своих детей и супругу. В конце концов колодец был готов, старый тойон смог наконец-то почерпнуть воду вечной жизни, но, когда шаман хотел покинуть усадьбу, он не смог этого сделать. Злобные бестии Нижнего мира обманули Стоглазого, они не сказали ему, что тот, кто выкопает колодец, обязан будет охранять его. Они превратили его в монстра и приковали к колодцу, дабы никто, кроме тойона Бадырана, не мог испить воду, дарующую долголетие.- И что, неужели тойон получил долголетие? Я слышала, он умер где-то в Китае.- Ты никогда не задумывалась, сколько лет было старому тойону?- Сколько точно, не знаю, но много. Когда я была еще маленькой, он приезжал к нам на Большой Ысыах, и тогда он был уже очень старым. А ведь это было больше двадцати лет назад. А отец говорил, что старик был старым еще во времена его молодости.- Слуги Земляного брюха обманули и старого тойона, они не сказали ему, что для того, чтобы жить вечно, ему придется раз в год испивать кубок воды из колодца. Если бы не великие потрясения, заставившие Бадырана бросить родную землю, он бы жил еще очень долго. Но на чужбине без источника, продлевающего жизнь, старый тойон быстро умер.- Но почему никто другой не воспользуется колодцем?- Потому что он был выкопан для старого Бадырана, только он может беспрепятственно черпать из него воду. Остальные найдут свою смерть, потому что колодец охраняет Стоглазый шаман, а вернее то, во что он превратился по прихоти своих хозяев.- И никто больше не сможет открыть колодец?- Ну почему же, есть способ открыть крышку колодца, но для этого нужна кровь шамана, а нынче шаманы стали редкостью, красной власти они не по нраву, красная власть сама хочет пить шаманскую кровь.Последние слова Боппая не понравились бабушке, и она замолчала. Так молча они и доехали до развилки дороги, бабушке надо было ехать отсюда направо, а шаману налево. На развилке старик откашлялся и произнес:- Ты помнишь наш уговор?- Да, помню.- Прощай, Мария, дочь Спиридона, пусть прямыми будут твои пути.Когда бабушка доехала до дома, уже стало светать. Зайдя в дом, бабушка первым делом рассказала дедушке историю, которую сочинила, пока ехала домой, о том, что недалеко от села Куобахтаах она встретила мать и бабушку младенца, которые ехали за своим ребенком и очень обрадовались тому, что бабушка попалась им навстречу. Когда дедушка поинтересовался, а как же нарочный, который сообщил, что в селе нет беременных чужих, а свои все на месте. Бабушка сказала, что они только ночевали в Куобахтаахе, а сами из Техтюра. Может быть, конечно, дедушка и не совсем поверил бабушке, но у него случилось ЧП: пропала одинокая старуха Бэлэнтэй, и он был озабочен тем, чтобы провести следствие. Тем же вечером бабушка написала обстоятельное письмо в город своему кузену, который стал красным комиссаром и занимал высокий пост в новом правительстве, с просьбой помочь в переводе ее мужа ближе к родным местам. Через месяц бабушка собирала пожитки для переезда.P.S. Как бы то ни было, но переезд стал благом для бабушки с дедушкой. Через год в тех местах случилась засуха, она повторялась три года подряд, разгневанные тем, что от областных властей не дождаться помощи, доведенные до отчаяния люди подняли бунт, первыми жертвами стали уполномоченный ОГПУ, председатель колхоза и их семьи. Через много лет старший сын бабушки женился на уроженке села Орто, которое к тому времени было переименовано в Октябрьское. Бабушке пришлось вновь побывать в памятных местах. К ее удивлению, сохранилась бывшая усадьба тойона, в которой теперь располагалась школа, рядом в соседнем доме по-прежнему проживала Мария Куприянова, ее соседка. Не передать словами, как обрадовались они, увидев друг друга, после стольких лет разлуки. Среди прочего, Мария рассказала бабушке, что, вскоре после того, как они уехали из Орто, новым уполномоченным ОГПУ был арестован шаман Боппай. Его обвинили в убийстве старухи Бэлэнтэй, якобы нашлись свидетели, которые видели, как накануне исчезновения старухи, глубокой ночью, он выходил из ее дома с ведром. В этом месте бабушка вспомнила старинное кожаное ведро и слова шамана о шаманской крови, которая только одна и может открыть колодец Стоглазого...

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